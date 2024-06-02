[6.2 J2第18節](ハワスタ)

※13:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 21 立川小太郎

DF 2 石田侑資

DF 32 五十嵐聖己

DF 34 大森理生

MF 6 坂岸寛大

MF 14 山口大輝

MF 15 加瀬直輝

MF 17 谷村海那

MF 40 下田栄祐

FW 9 近藤慶一

FW 10 有馬幸太郎

控え

GK 1 田中謙吾

DF 22 生駒仁

MF 7 西川潤

MF 20 加藤悠馬

MF 23 大迫塁

MF 24 山下優人

FW 11 ブワニカ啓太

監督

田村雄三

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

MF 6 松井蓮之

MF 8 松下佳貴

MF 24 名願斗哉

MF 27 オナイウ情滋

FW 7 中島元彦

FW 11 郷家友太

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 39 石尾陸登

DF 41 内田裕斗

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

FW 9 中山仁斗

FW 98 エロン

監督

森山佳郎