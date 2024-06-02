いわきvs仙台 スタメン発表
[6.2 J2第18節](ハワスタ)
※13:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 21 立川小太郎
DF 2 石田侑資
DF 32 五十嵐聖己
DF 34 大森理生
MF 6 坂岸寛大
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 17 谷村海那
MF 40 下田栄祐
FW 9 近藤慶一
FW 10 有馬幸太郎
控え
GK 1 田中謙吾
DF 22 生駒仁
MF 7 西川潤
MF 20 加藤悠馬
MF 23 大迫塁
MF 24 山下優人
FW 11 ブワニカ啓太
監督
田村雄三
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 7 中島元彦
FW 11 郷家友太
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 39 石尾陸登
DF 41 内田裕斗
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
FW 9 中山仁斗
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
※13:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 21 立川小太郎
DF 2 石田侑資
DF 32 五十嵐聖己
DF 34 大森理生
MF 6 坂岸寛大
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 17 谷村海那
MF 40 下田栄祐
FW 9 近藤慶一
FW 10 有馬幸太郎
控え
GK 1 田中謙吾
DF 22 生駒仁
MF 7 西川潤
MF 20 加藤悠馬
MF 23 大迫塁
MF 24 山下優人
FW 11 ブワニカ啓太
監督
田村雄三
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 7 中島元彦
FW 11 郷家友太
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 39 石尾陸登
DF 41 内田裕斗
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
FW 9 中山仁斗
FW 98 エロン
監督
森山佳郎