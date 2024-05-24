¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¡¢¾¦ÉÊ¿ô¤¬°µÅÝÅª¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥µ¥¤¥È¤ÏZOZOTOWN°ìÂò¡ª¡Ú¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¥â¥ÎºÇ¶¯³èÍÑ½Ñ¡Û
¡Ú¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¥â¥ÎºÇ¶¯³èÍÑ½Ñ¡Û
Ç¯´Ö1100Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤Î¿Í¡¹¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëZOZOTOWN¡Ê¥¾¥¾¥¿¥¦¥ó¡Ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥µ¥¤¥È¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢À¸³è¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍÎÉþ¤òÇã¤¦¿Í¤Î¿ô¤Ï°ì¸þ¤Ë¸º¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Éþ¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥µ¥¤¥È¤À¤±¤Ç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Î²¡¾òÎÉÂÀ»á¡£
¡Ö»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¥¾¥¾¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨Çã¤¤Êª¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥µ¥¤¥º¤È¥¾¥¾¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ä·¤¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»îÃå¤¬¥Þ¥¹¥È¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÇã¤¤ÂØ¤¨³ä¤äWEAR¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¡È¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡£¥¾¥¾¥¿¥¦¥ó¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²¦¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¿²¡¾òÎÉÂÀ¤µ¤ó
MEN'S CLUBÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ë¡£ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëµ»ö¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³ºß½»¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó
¡ãZOZOTOWN¤È¤Ï¡©¡ä
¤¤¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢1600°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤È9000°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê2023Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ï¾ï»þ95ËüÅÀ°Ê¾å¡¢¿·Ãå¾¦ÉÊ¤Î·ÇºÜ¤ÏËèÆüÊ¿¶Ñ2900ÅÀ°Ê¾å¤È¥±¥¿°ã¤¤¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¡ÈÂ¨ÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ä¡È¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡É¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò2¥«·î¸å¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¥Ä¥±Ê§¤¤¡É¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂç½¼¼Â¡£
¢£¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¤òÁ°ÌÌ¤Ë
¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º ¥³¥Ã¥È¥ó¥Ä¥¤¥ë GF¥í¥´ ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¡×¡Ê7700±ß¡Ë
¤È¤â¤¹¤ë¤È»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¤³¤Á¤é¤Ï¥í¥´¤¬¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢¼çÄ¥¤¬¹µ¤¨¤á¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡¢¥¥ì¥¤¤á¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥á¥È¥é¤ÎÅÂÆ²¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¤¬¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ¶ÈÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö1818¡×¤¬»É¤·¤å¤¦¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÉô¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£4¿§Å¸³«¡£
¢£º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤òÂçÃÀ¤Ë
¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡ßmatsui¡ß¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢
¡ÖÊÌÃí ¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó ¥µ¥ó¥À¥ë¡×¡Ê2750±ß¡Ë
¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥µ¥ó¤ÏÃó¼Ö¾ì¢Î¥Ó¡¼¥Á¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º½ÉÍ¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Î°ìÂ¤Ç¤¹¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
·Ú¤¯ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢matsui»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡£¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ÎÌ¾ºî¥é¥ó¥×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡£¹ØÆþ»þ¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£2¿§Å¸³«¡£
¢£¾åÉÊ¤µ¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÈ¾ÂµBD¥·¥ã¥Ä
¥µ¥¦¥¹¥¦¥£¥Ã¥¯
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥× ¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¡¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë
¥¢¥á¥È¥é³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Ù¤Ì¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥µ¥¦¥¹¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¡£¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÇö¼ê¤Î¥Ý¥×¥ê¥óÀ¸ÃÏ¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£Ë¥À½¤Ï¥·¥Ã¥×¥¹¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«Âó¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥·¥ã¥Ä¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬Ã´Åö¡£3¿§Å¸³«¡£
¢£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤â·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ÎÌ£¤âÀäÉÊµé
¥Î¡¼¥Æ¥£¥«
¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼ ¥Á¥Î¥Ñ¥ó¥Ä¶¡×¡Ê1Ëü3970±ß¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Î¡¼¥Æ¥£¥«¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Þ¥ê¥ó¥ë¥Ã¥¯¤¬º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¿·ºî¤Î¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥ï¥¤¥É¤Ê¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ÏÃå¹þ¤à¤Û¤É¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¥·¥ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥é¥Ö¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥ÄÉ÷¤Î¥Ù¥ë¥È¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡£5¿§Å¸³«¡£
¢£¡Ç90Ç¯Âå¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤¬¿Íµ¤ºÆÇ³Ãæ
¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¡¼¥Ö
¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡×¡Ê2Ëü1780±ß¡Ë
1980Ç¯Âå¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥Î¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥¹¥Î¥Ü¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥½¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥å¡¼¥º¡É¤ÇÍÌ¾¤Ë¡£¸ü¤µÌó4cm¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡×¤Ï1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤âÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£4¿§Å¸³«¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â»È¤¨¤ë²÷Å¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä
¥¢¥¤¥ô¥©¥ë
¡Ö¥³¥ó¥í¥ó·¡×¡Ê2Ëü2000±ß¡Ë
³¹¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤µ¤¤¬¤±¡Ö¥¢¥¤¥ô¥©¥ë¡×¡£·ÚÎÌ&¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿TPEÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿²ÄÆ°¼°¥Î¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥Æ¥ó¥×¥ë¤¬²÷Å¬¤Ê³Ý¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤³¤Î²Æ¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤È¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÈ¯¸«¡£3¿§Å¸³«¡£
¢£ÅÁÀâ¤Î¡È¥Õ¥¸¥Ä¥Ü¥À¥¤¥Ð¡¼¡É¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°Ì¾µ¡
¥·¥Á¥º¥ó
¡Ö¥×¥í¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥Ð¡¼200m¡×¡Ê10Ëü7800±ß¡Ë
Ç¯¡¹Ì¾ºî¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÉÊÂ·¤¨¤â¸ü¤ß¤òÁý¤¹ZOZOTOWN¡£»ä¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È²Á³Ê°Ê¾å¤Î¥¤¥Ð¥ê¤¬¤¤¯¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¡É¡£³¤Ãæ¤Ç¤Î»ëÇ§À¤òÄÉµá¤·¤¿ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÃË¥´¥³¥í¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
³¤¤ËÍî¤Á¤Æ¥Õ¥¸¥Ä¥Ü¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¾Î¡¦¥Õ¥¸¥Ä¥Ü¥À¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬¤³¤Á¤é¡£Ìó42»þ´Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¶¯²½ÂÑ¼§»ÅÍÍ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£41mm·Â¡¢¼«Æ°´¬¤¡£
¢£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½¥Ç¥¤¥Ñ
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤
¡Ö¥·¥ó¥×¥ê¥·¥Æ¥£ ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë
Áõ¾þÀ¤¬ºï¤®Íî¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥«¥¸¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï3¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¯¥è¥ó¥¯¥í¥¹¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤â¹¥¤¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
ÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤Î¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡£¥í¥´¤Ê¤É¤â¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¾æÉ×¤Ê¥í¥¯¥è¥ó¥¯¥í¥¹¤ä¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼»×¤¤¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë¡£ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ¥ÎÏ¡£W33¡ßH45¡ßD12cm¡£11¿§Å¸³«¡£
¢£ÀÄ¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷¥Ö¥ë¡¼¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë
¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹
¡Ö¥Ð¡¼¥µ¥¿¥¤¥ë¥ß¥Ã¥É ¥·¥ç¡¼¥Ä¡×¡Ê7700±ß¡Ë
¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡£3Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¾ì¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7000±ßÂæ¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥´¤¬»É¤·¤å¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¹âµé´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿É¨¾å¾æ¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î·ÚÎÌ¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿å¾ì¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âUV¥±¥¢µ¡Ç½¤äÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¡£3¿§Å¸³«¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
ZOZOTOWN¤ÇÉþ¤òÇã¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¡£¤½¤ì¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Éþ¹¥¤¤Î½êÍÍß¤ò¤Ó¤ó¤Ó¤ó»É·ã¤¹¤ë¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤
¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ÈÌîÍ·¤Ó¡É¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê1Ëü450±ß¡Ë
¤³¤Î¼ê¤Î¥È¡¼¥È¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥È¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¡ª¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¿·¿§¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë´è¾æ¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ç¡¢³°Â¦¤ÈÆâÂ¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£M¥µ¥¤¥º¡£W27¡ßH34¡ßD16cm
¢£¶»¡õÇØÃæ¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶
¥é¥³¥¹¥Æ
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º ¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È T¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê7700±ß¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¾å¼Á¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¤¥¤¡Ê²¡¾ò¤µ¤ó¡Ë
¥É¥í¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤äÉý¹¤Î¿Èº¢¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¡£¶»¸µ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥Ð¡¼¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇØÃæ¤Ë¤âÆÃÂç¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏÌÓ±©Î©¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÈ©¿¨¤ê¤¬¥½¥Õ¥È¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3¿§Å¸³«¡£
¢£¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼»Å¹þ¤ß¤Îµ»¤¢¤ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëËþºÜ
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸
¡Ö¥À¥³¥¿ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê1Ëü1880±ß¡Ë
¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤âÌ¾ºîÂ·¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¡Ö¥À¥³¥¿ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¾æÉ×¤Ê¥³¡¼¥Ç¥å¥é ¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ç¡¢¼ç¼¼¤Î¸ý¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡ß¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤Ç²ÙÊª¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤òËÉ¤°Àß·×¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¡£W30¡ßH41¡ßD17cm
¢£¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤ËµÓ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É
¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Ç¥Ë¥à ¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê1Ëü2100±ß¡Ë
Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Ç¥Ë¥à¡×¤Î¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥×¤¬ZOZOTOWN¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥«¡¼¥´¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¸Ô¾å¡õ¥ï¥¿¥ê¤«¤é¡¢¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¥¥å¥Ã¤È¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥Ð¥ë¡¼¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤¬µÓ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¡£8¿§Å¸³«¡£
¢§Çã¤¤Êª¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëZOZOTOWN¤ÎÌ¾Êª¥µ¡¼¥Ó¥¹
ZOZOTOWN¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤Êª¤ò²÷Å¬¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥µ¥¤¥È¤¬ÀäÂç¤Ê»Ù»ýÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¢£3D·×Â¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤·¤Ãµ¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¥·¥å¡¼¥º¤òÇã¤¦»þ¤Ï¡ÖZOZOMAT¡×¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ·¿¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç3D·×Â¬¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂ¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤·¤¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£·¤¤ÎÀìÌç¥â¡¼¥ë¡ÖZOZOSHOES¡×¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡ÖZOZOMAT¡×¤ÎÍøÍÑ¤ÏÁ÷ÎÁ´Þ¤áÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤ï¤«¤ë
¡Ö»îÃå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¼åÅÀ¤À¤¬¡¢ZOZOTOWN¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥µ¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦±ü¤Î¼ê¤¬¡£¤³¤ì¤Ï¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡ÖMS ¥Þ¥ë¥Á¥µ¥¤¥º¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¢£»È¤ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤»¤Ð¿·ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨³ä¡×¤È¤Ï¡¢ZOZOTOWN¤Ç¿·ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢²áµî¤ËÆ±¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢¤½¤Î¶â³ÛÊ¬¤òÃÍ°ú¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢ZOZOTOWN¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òZOZO¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¤ÂØ¤¨³ä¡×¤â¹¥É¾¤À¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¡õ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¾¡¼¥ó
2021Ç¯¤Î½Õ¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖZOZOVILLA¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¾¡¼¥ó¡£¡Ö¥í¥¨¥Ù¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥¨¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌó180¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê2023Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤¬¤ï¤«¤ë
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉþ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦Ãå¤³¤Ê¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤âZOZOTOWN¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¢¤ì¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¢¥×¥ê¡ÖWEAR¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1400Ëü·ï°Ê¾å¡Ê2023Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¢¨2024Ç¯5·î7ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×6·î¹æ44-47¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
>> ÆÃ½¸¡Ú¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¥â¥ÎºÇ¶¯³èÍÑ½Ñ¡Û
¡ã¹½À®¡¦Ê¸¡¿²¡¾òÎÉÂÀ¡Ê²¡¾ò»öÌ³½ê¡Ë¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¤Ê¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È ¥ª¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó ¥¨¥¤¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¿·ºî¥¦¥¨¥¢¡£¤Ï¤Ã¿åÀ¥¢¥ê¤ÇÇß±«¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¢¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤¿¤¤¡£PAIKAJI¡ßÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¥¦¥¨¥¢¤¬¥Ì¥±´¶ºÇ¹â
¢¡¹½ÁÛ40Ç¯¡£º£¼£¥¿¥ª¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¥¿¥ª¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÃå¿´ÃÏ¤ä¤¤¤«¤Ë¡©