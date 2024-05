『アクアマン』ジェイソン・モモアが日本に感謝！新たな恋人も明かす

『アクアマン』シリーズのアクアマン/アーサー・カリー役のほか、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役や『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役でも知られるジェイソン・モモア。彼が日本旅行を堪能したようだ。米Peopleが伝えている。

【関連記事】【大阪コミコン2024】マッツ・ミケルセンら来日ゲストがこの3日間を振り返る!東京コミコンの詳細が発表

今月初めに行われた大阪コミコンにゲストとして参加していたジェイソン。その際に日本の別の地域も訪れていたそうで、Instagramに滞在中の画像をまとめて掲載した。仲間とともに鎌倉にあるビンデージモデルのハーレーダビッドソンを扱う店を訪れたり、バイクに乗ったり、日本料理店で食べたり、海をバックに記念撮影したりする姿がアップされている。

その投稿に添えて、「日本のおかげで夢が叶ったし、ぶったまげたよ。歓迎してくれた人たち全員に感謝している。新しい友達、古い友達と思い出を作ることができた。それと、恋人と素晴らしい冒険をともにすることができたしね」と綴っている。

彼が言う恋人とは、女優のアドリア・アルホナ。「オズの魔法使い」をもとにしたファンタジードラマ『エメラルドシティ』に主演し、近年は『キャシアン・アンドー』や『モービウス』に出演していたアドリアも旅行に同行していたようで、今回投稿された画像のいくつかに写っている。日本料理店ではジェイソンからバックハグされていた。また、強い風が吹く中で海をバックに二人が笑っている写真は、アドリアも自身のInstagramのストーリーにアップし、ハートの絵文字を添えていた。

2022年に妻のリサ・ボネ(『ハイ・フィデリティ』)と破局していたジェイソン。今月中旬にイギリスのコミコンに出席した際、ファンの一人から今付き合っている相手はいるのかを聞かれた彼は、「付き合っている相手はいるよ。(相手が誰かは)もうすぐ分かるだろう」とコメントしていたが、それから10日ほど経ったこの度、交際相手を明かしている。

"You can meet me at the bar afterwards" - Woman shoots her shot with Jason Momoa at Basingstoke Comic Con #JasonMomoa #BasingstokeComicCon #ComicCon #Basingstoke pic.twitter.com/DFcJaOIpxf

- Matt Rooks-Taylor (@MattRooksTaylor) May 11, 2024