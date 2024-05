「マーベル・シネマティック・ユニバース」シリーズのブラック・ウィドウ(ナターシャ・ロマノフ)役や実写版「ゴースト・イン・ザ・シェル」の少佐役などで知られる俳優のスカーレット・ヨハンソンさんが、OpenAIが発表したGPT-4oの音声のうち「Sky」が自分の声と酷似していることに「ショックを受け、怒りを覚え、信じられない思いだった」とコメントしました。ヨハンソンさんは事前にオファーを受けたものの断った経緯があるとのこと。一方、OpenAIは「契約した別の俳優の声」と説明しています。

her— Sam Altman (@sama) May 13, 2024

ヨハンソンさん側の説明によると、9カ月前にOpenAIのサム・アルトマンCEOから新しいチャットボットの音声を担当して欲しいというオファーがあったものの、諸事情から断ることになったとのこと。ところが、公開されたチャットボットの音声のうち「Sky」は、すぐに多くの人が「これはヨハンソンさんの声では?」と気付くものでした。多くの人がヨハンソンさんの声だと気付いた理由としては、著名な俳優であるという事情の他に、ヨハンソンさんが2013年に公開された映画「her/世界でひとつの彼女」で、印象的なAI音声・サマンサ役を担当していたという事情があります。Her Official Trailer #1 (2013) - Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson Movie HD - YouTubeアルトマンCEOはGTP-4o発表時に一言「her」と投稿しています。また、GPT-4oのリリース2日前にもアルトマンCEOからヨハンソンさんのところへ「考え直して欲しい」との連絡が入っていたそうです。ヨハンソンさんは「デモで声を聞いて、ショックを受け、怒りを覚え、信じられないという思いでした」と気持ちを明かしています。ヨハンソンさんが弁護士を立てて、OpenAIに「Sky」の音声作成のプロセス開示を要求すると、OpenAIは「Sky」を取り下げたとのこと。なお、OpenAIは「AIの声は有名人の声を模倣すべきではないと思っています」という見解とともに、新たなチャットボットの音声「Breeze」「Cove」「Ember」「Juniper」「Sky」はそれぞれ契約した声優の声をサンプリングしたものだと説明。ただし、プライバシー保護のため、声を担当したのが誰なのかは明かせないと述べました。How the voices for ChatGPT were chosen | OpenAIhttps://openai.com/index/how-the-voices-for-chatgpt-were-chosen/