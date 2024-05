ミニストップは、2023年累計360万食以上売れた大人気の「プリンパフェ」を夏に合わせてリニューアルした「プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-」を発売します。

ミニストップ「プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-」

発売日:2024年5月7日(火)

発売地区:全国(2024年3月末現在: 1,831店)

エネルギー:308cal / 525 kcal

「プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-」は2023年9月発売時の秋冬向けの濃厚プリンから、夏にぴったりの軽やかな食感のさわやかプリンに生まれ変わりました!

プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-

価格:380円(税込価格:410.40円)

カラメルソースに、すっきりした旨味があるロレーヌ岩塩がアクセントの、まろやかで味わい深い塩キャラメルソースを使用した夏仕様のパフェが楽しめます。

得盛プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-

価格:538円(税込価格:581.04円)

「通常のプリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-」の2倍の量のプリンが入っていてボリューム満点です。

さわやかプリン、塩キャラメルソース、塩ローストシュガーのカリカリ食感と、ソフトクリームバニラがマッチした「プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-」は2024年5月7日(火)より全国のミニストップで発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏にぴったりの軽やかな食感のさわやかプリンに!ミニストップ「プリンパフェ‐ロレーヌ岩塩使用-」 appeared first on Dtimes.