MetaでInstagramの責任者を務めるアダム・モセリ氏が、Threadsでアーカイブ機能をテスト中であることを明かしました。ユーザーは投稿を手動もしくは自動でアーカイブ可能で、アーカイブされた投稿はプロフィールに表示されなくなりますが削除されるわけではなく、いつでも解除して再表示できます。さらに、オプションからアーカイブ機能をオフにすることもできます。

Threads testing option to let users automatically archive old postshttps://9to5mac.com/2024/04/24/threads-automatically-archive-posts/モセリ氏が自身のThreadsアカウントを更新し、「少人数で投稿をアーカイブするオプションのテストを開始しています。個々の投稿を手動でアーカイブすることもできますし、一定期間後にすべての投稿を自動的にアーカイブすることもできます。投稿を再び公開したい場合は、いつでもアーカイブを解除することも可能です。以前、アンケートを実施したところ、アーカイブをデフォルトにしないという意見が多かったので、オプションとして設定することにしました」と投稿しました。モセリ氏が投稿した画像によると、投稿の右端についている三点リーダーをタップし、「Archive now」をタップすることで投稿を手動でアーカイブすることができる模様。なお、モセリ氏は過去にThreads上で「デフォルトで古い投稿を自動的にアーカイブすることについてどう思いますか?」というアンケート調査を実施していました。このアンケートでは多くのユーザーが自動アーカイブ機能に反対していたため、Instagramの開発者チームはアーカイブ機能をオプションで実装した模様。Threadsは2024年4月中旬から一部のユーザーに対して、検索機能で「最新のもの」のみ表示できるようなオプションを展開し始めました。同機能について、モセリ氏は「関連する検索結果をリアルタイムで見つけやすくするために、少人数でテストを開始しています。皆さんのフィードバックを楽しみにしています」と述べています。なお、これらの機能はあくまで一部のユーザー向けにベータ版として提供しているものであり、すべてのユーザーが使える正式な機能として実装されることになるのか、それともアイデアのまま消えてしまうことになるのかは不明です。