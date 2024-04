夏の『SWEET LOVE SHOWER 2024』第1弾出演アーティスト＆日割り発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■夏の“ラブシャ”第1弾出演アーティストは41組!

夏開催の『SWEET LOVE SHOWER 2024』の第1弾出演アーティストと日割りが発表された。

2024年は、春夏年2回開催されるスペースシャワーTV主催の野外音楽フェスティバル『SWEET LOVE SHOWER 2024』。春は5月11日・12日の2日間、夏は8月30日~9月1日の3日間、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな会場である、山梨県・山中湖交流プラザ きららにて開催される。

この夏の第1弾には、初出演のアーティストからラブシャの顔まで、計41組のアーティストがラインナップ。

今回が初出演となる Maki、オレンジスパイニクラブ、サバシスター、Chevon、Hedigan’s、アイナ・ジ・エンド、礼賛、離婚伝説と様々なジャンル、シーンで活躍を見せる面々が出演決定。久しぶりに山中湖に戻ってくる 9mm Parabellum Bullet、ストレイテナー、サカナクション 、さらに THE BAWDIES、Creepy Nuts、高橋優、SUPER BEAVER、THE ORAL CIGARETTES、04 Limited Sazabys、マキシマム ザ ホルモンといったスペースシャワーTV開局35周年イヤーにもふさわしいスペシャのレギュラー番組でもお馴染みの面々も揃った。

また、2023年はDAY1のトリを務めた 10-FEET 、ラブシャ常連の クリープハイプ、Saucy Dog、フレデリック 、近年のラブシャを彩り存在感を放つVaundy、緑黄色社会、WurtS も出演。そして初出演かつ多くのファンが待ち望んだであろうスピッツ、ELLEGARDENが出演決定! ライブハウスシーンで熱狂を生むアーティストから音楽シーンの第一線を走り続けるアーティストまで、第1弾からスペシャらしい多彩な顔ぶれとなっている。

各日程の日割りも発表。4月22日より全券種のオフィシャル最速先行チケット受付がスタート、併せてオフィシャルツアーの受付もスタートしている。

イベント情報

『SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024』

08/30(金)~09/01(日)山梨・山中湖交流プラザ きらら

【第1弾出演アーティスト】

◇08/30(金)

THE ORAL CIGARETTES / 9mm Parabellum Bullet / Saucy Dog / SUPER BEAVER / 10-FEET / Vaundy / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / プッシュプルポット / Hedigan’s / THE BAWDIES / My Hair is Bad / 森 大翔

◇08/31(土)

imase / go!go!vanillas / サカナクション / サバシスター / Chevon / スピッツ / 高橋優 / ハンブレッダーズ / PEOPLE 1 / フレデリック / マルシィ / 礼賛 / 緑黄色社会 / WurtS

◇09/01(日)

アイナ・ジ・エンド / ELLEGARDEN / オレンジスパイ二クラブ / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / Creepy Nuts / クリープハイプ / ストレイテナー / NEE / Maki /

マキシマム ザ ホルモン / ヤングスキニー / Lucky Kilimanjaro / 離婚伝説

公式サイト

https://www.sweetloveshower.com/2024