ディズニー映画『ズートピア』(2016)9年ぶりの続編となる『Zootopia 2(原題)』の収録がスタートしていることがわかった。主人公ジュディ・ホップス役の声を務めるジニファー・グッドウィンが明かしている。

『ズートピア』は、色々な種類の動物たちが共存する楽園“ズートピア”を舞台としたアニメーション作品。史上初のウサギの警察官となったジュディ・ホップスが偏見を乗り越えながら、ズートピアを揺るがす連続行方不明事件の解決に奔走する。

2025年11月の米公開に向けて製作が着々と進行しているようで、前作からジュディ役を続投するグッドウィンが自身のInstagramを更新。「私はこんな感じで仕事に行っています。ジョークじゃないですよ」と、『ズートピア2』の収録が始まっていることをファンに伝えた。

グッドウィンの格好は『ズートピア』づくし。ウサギのカチューシャにジュディのミニケース、ズートピア警察のタンブラーなど、『ズートピア』グッズを身につけている。2枚目の写真には12切れの“ニンジンケーキ”が映し出されているが、現場での差し入れだろうか。

グッドウィンのほか、続投キャストは不明。続編の物語もベールに包まれているが、ジュディの相棒のニックやズートピア警察のボゴ署長、警察署の受付担当クロウバウザーといったお馴染みの顔ぶれの再登場にん期待したい。

ちなみにでは、『ズートピア』の仲間たちに焦点を当てた短編アニメシリーズ「ズートピア+」が配信中。個性豊かなキャラクターたちの魅力を楽しめる1作となっている。

『Zootopia 2(原題)』は、2025年11月26日に米公開。

