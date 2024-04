2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」のテーマのひとつ、『ピーター・パン』モチーフのポップコーンバケットを紹介していきます。

東京ディズニーリゾートピーター・パン』ポップコーンバケット

発売日:2024年5月28日

販売店舗:ポップコーンワゴン(東京ディズニーランド・東京ディズニーシー)

価格:3,200円

ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する、夜の時計台をモチーフとしたポップコーンバケットが登場!

ネバーランドに向かうピーターパンたちや、

待ち構えるフック船長たち。

ストラップには、妖精の粉“ピクシーダスト”をかけるティンカーベルも。

スイッチを入れると中のライトが光る仕様の、夜のパークにも映えるバケットです。

『ピーター・パン』をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」エリアでは東京ディズニーリゾートに初登場となるローストビーフ味のポップコーンを販売!

焼いた肉やグレイビーソースの香りを感じられる、ブラックペッパーと塩で味付けされたメリハリのあるフレーバーが楽しめます☆

暗闇で光る時計台モチーフ!

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」ポップコーンバケットの紹介でした。

