デッキビルディングゲームの金字塔「Slay the Spire」の正式続編となる「Slay the Spire 2」が発表されました。2025年、アーリーアクセスが開始されます。Steam:Slay the Spire 2https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/Slay the Spire 2 - Reveal Trailer | The Triple-i Initiative - YouTube

Our next project is... Slay the Spire 2!



Announced as part of the #iiishowcase, Slay the Spire 2 is coming to Steam Early Access in 2025.https://t.co/Vv9mw0mY76



More info coming later this year, stay tuned... ????— Mega Crit (@MegaCrit) April 10, 2024

Steamストアページに掲載されたSlay the Spire 2のゲーム画面はこんな感じ。少しデザインが違っていますが、前作に登場したキャラクター「アイアンクラッド」が未知の敵と戦っているシーンです。Slay the Spireのようにポーションやレリックがあり、カードを使って敵のHPを減らしていくという基本的なゲームスタイルは変わらない様子。筋力ポーションやレリックの「バーニングブラッド」、カードの「ゴーストアーマー」など、前作に登場したアイテムがちらほら確認できます。こちらは「サイレント」の戦闘シーン。ガードのようなモーションを行っている様子が映し出されています。新キャラクター「The Necrobinder」も登場予定。紹介文には「忘れられた死体を縛り付けようとするアンデッド。戦闘では彼女の信頼できる左手、オスティを呼び出します」と書かれています。商人も登場。ネオーも健在です。新ボスらしき「Symbiote」も公開されていました。紹介文は「旅の途中、あなたは暗い不定形のポリープに遭遇します。それは非常に古く、非常に邪悪であることがわかります」というもの。効果とおぼしき説明文には「HPが6減少し、攻撃に腐敗(Corrupted)を付与」と「デッキからランダムなカードを1枚取り除く(Remove)」と書かれています。ストアページに掲載された紹介文によると、「新たなスレイヤーたちが、独自のカードセット、メカニズム、個性を持って参戦」するとのことで、前作とはやや違ったものになる模様。新たな敵、イベント、財宝が待ち受けているそうです。また、Slay the SpireはUnityで書かれていましたが、2は新しいゲームエンジンで一から完全に書き直されていて、現代的な機能とまったく新しいビジュアルを取り入れているとのこと。こうしたデザインの再構築により「MODの可能性を広げています」とも案内されています。Slay the Spire 2は2025年にアーリーアクセスが開始される予定です。