£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤ËÈÝ¤á¤Ìà¾®Î³á´¶¡¡£Ô£Ö´Ø·¸¼ÔÃ²¤Àá¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£´Æü¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê£±£µÆü³«Ëë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ËÎ×¤à£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³¿Í¤òÈ¯É½¡£º£Âç²ñ¤Ï¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á´ü´Ö³°¤ÇÂåÉ½¤ËÁª¼ê¤Î¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤Î²¤½£ÁÈ¤Ï°ìÉô¤Î¾·½¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Î¼ã¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃÎÌ¾ÅÙÅª¤Ëà¾®Î³á´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï»ëÄ°Î¨¤Ç¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ª¤Î»þ¤ÏÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÏÃÂêÀ¤¬¤Ê¤¤¤·ÁêÅö¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤Î¸ÞÎØÍ½Áª¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î¼êÁÒ¿¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó°ÊÍè¡£Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¡¢½à·è¾¡¥¤¥é¥¯Àï¤ÇÊ¿¶Ñ£±£¸¡¦£·¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ê¤ÉËè»î¹ç¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤ä£ÁÂåÉ½¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢£Í£ÆÃæÅçæÆºÈ¡Ê±ºÏÂ¡Ë¤Ë£Æ£×ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ë¤ÈÅö»þ¤¹¤Ç¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬´Ø¿´¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤È´Ú¹ñÀï¡Ê£²£²Æü¡Ë¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì·èÄê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë½à·è¾¡¡Ê£²£¹Æü¡Ë¤òÆüËÜ¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßÊüÁ÷¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»î¹ç¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¶è¤ÎÁª¼ê¤¬¤Û¤Ü³§Ìµ¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÏª½ÐÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÀïÉ¬»ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡