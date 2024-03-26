「あの先生はどこへ？」

【画像1～138】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

岡山県の教職員の人事異動がきょう（26日）発表されました。



異動数は、

・小学校 退職127人、転任560人、新任345人。

・中学校 退職53人、転任310人、新任168人。

・義務教育学校 転任58人、新任2人。

・中等教育学校 転任3人、新任1人。

・高校 退職66人、転任254人、新任158人。

・特別支援学校 退職28人、転任123人、新任83人。

・事務局等職員 退職5人、転任326人、新任15人。

となっています。





岡山県教育委員会によりますと、今回の異動では、4月に義務教育学校として開校する・総社市立昭和五つ星学園義務教育学校・美咲町立柳原学園への教職員配置。また長期欠席・不登校対策として、小・中学校で自立応援室を拡充するため専属教員や支援員の配置。また、小学校では、教育の質の向上に向けて専門性の高い指導を行えるよう英語専科教員をはじめとした専科教員の増員を図っています。

また、事務職員については、県立高等学校の魅力化推進、長期欠席・不登校対策、2025年に開催される全国高等学校総合体育大会の準備、デジタル化の推進などに対応した組織体制の強化を図っているということです。

岡山県の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。

●小学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭【画像1～画像19】

●小学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像20～画像41】

●小学校｜事務職員【画像42～画像45】



●中学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭【画像46～画像59】

●中学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像60～画像72】

●中学校｜事務職員【画像73～画像75】



●義務教育学校｜校長、副校長、教頭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員【画像76～画像84】



●中等教育学校｜校長、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、事務職員【画像85～画像89】



●高等学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭【画像90～画像106】

●高等学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像107～画像117】



●特別支援学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭【画像118～画像131】

●特別支援学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像132～画像138】



●事務局職員 【画像139～画像151】



◆画像一覧【画像1～画像151】

小学校（校長・副校長・教頭等・主幹教諭・指導教諭）

小学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像1～19】には一覧表を掲載しています。

■小学校 校長

＜小学校 校長 退職＞

田井小 板倉宏

東鶴山小 杉本弥生

和気小 森尚紀

葦高小 藤井朗

庄小 妹尾俊伸

本荘小 角南方敏

琴浦西小 高橋宏徳

玉島小 高木盛雄

思誠小 佐々木謙二

金光竹小 岸誠一

金光吉備小 井須信治

六条院小 三谷貞女

東小 小瀬善浩

新野小 井上達也

美川小 西山恵子

大野小 松本征史

香々美小 小渕正治

勝間田小 松永匡人

奈義小 井上吉和

弓削小 青木由佳

柵原東小 御藤博司



＜小学校 校長 役職定年＞

宇野小 山本佳生

荘内小 小原小百合

伊部小 笠原智彦

万寿小 井上義一

倉敷南小 三木宏之

中洲小 岡田浩之

帯江小 洲脇俊介

第五福田小 矢延真里

緑丘小 河合重人

乙島小 塩崎弘之

柏島小 三宅貴恵

船穂小 萱嶋淑美

中央小 佐藤琢夫

神内小 三島博子

総社小 高杉整二

新本小 森木浩介

高尾小 金森誠

西小 尾崎文雄

遷喬小 金田司

美作北小 赤畑さとみ

加美小 梶並裕子



＜小学校 校長 転任＞

田井小（日比小） 石部三千代

宇野小（後閑小） 堀陽子

荘内小（宇野小） 山本佳生

大崎小（政田小） 溝口篤

伊部小（吉永小） 朝倉健

吉永小（五城小） 杉本和弘

牛窓西小（笹岡小） 小崎典子

山陽西小（美和小） 浦上巧

笹岡小（桜が丘小） 家森康彰

豊田小（牛窓西小） 桑田江里子

桜が丘小（山陽西小） 永井伸一郎

和気小（柵原西小） 高坂満弓

万寿小（第二福田小） 福永誠二

葦高小（乙島東小） 鮫島正

倉敷南小（興除小） 平松紀子

中洲小（美星小） 小松原祥司

庄小（川辺小） 井上靖信

第三福田小（連島北小） 日高愛弓

連島北小（呉妹小） 福田知子

琴浦西小（第三福田小） 大森輝彦

玉島小（倉敷南小） 三木宏之

乙島小（箭田小） 武政和茂

沙美小（南浦小） 有森真理

中央小（吉田小） 山川達也

金浦小（上成小） 守分久人

吉田小（北川小） 佐藤公三

大島小（北木小） 村上裕子

北川小（三谷小） 佐野和貴子

総社小（総社小） 高杉整二

池田小（阿曽小） 石井恭子

新本小（池田小） 志田圭子

中井小（富家小） 月本平

富家小（巨瀬小） 福田知子

思誠小（塩城小） 上田博文

高尾小（中井小） 正村信子

塩城小（上市小） 井石雄也

上市小（野馳小） 藤原貴枝

野馳小（刑部小） 田原栄子

六条院小（早島小） 藤本真砂子

早島小（大島小） 井上徹

三谷小（維新小） 風早千帆

東小（北小） 影山哲也

西小（大崎小） 小椋行治

北小（勝加茂小） 溝口健治

一宮小（南小） 野村恵美

大崎小（鶴山小） 森本宏伸

新野小（加茂小） 河本尚

勝加茂小（一宮小） 畝本あゆみ

遷喬小（天津小） 岡崎晃治

美作北小（西粟倉小） 竹内龍一郎

大野小（高倉小） 西村恭子

鶴喜小（湯原小） 谷口明裕

勝間田小（佐良山小） 御藤善子

奈義小（秀実小） 加治裕代

弓削小（高野小） 小川久美江



＜小学校 校長 新任＞

日比小（山田小） 片山昇

後閑小（岡山県教委） 竹林京子

東鶴山小（西鶴山小） 富田純子

美和小（邑久小） 水玉匠紀

軽部小（山陽北小） 片山淳一

帯江小（倉敷東小） 木谷秀史

第二福田小（万寿小） 中桐雅子

第五福田小（倉敷東小） 大内佐予子

本荘小（茶屋町小） 田淵啓友

緑丘小（倉敷西小） 河村勝則

上成小（葦高小） 平田諭明

乙島東小（連島神亀小） 山本修

柏島小（西阿知小） 矢吹雅子

船穂小（中洲小） 風早正博

川辺小（郷内小） 福永陽子

箭田小（菅生小） 藤原能成

呉妹小（富田小） 角田清美

神内小（金浦中） 坂本留美子

北木小（木之子小） 妹尾清伸

美星小（井原中） 永尾博之

阿曽小（寄島小） 池上宗一郎

巨瀬小（川面小） 矢田部徹

宇治小（高梁小） 窪津幸司

刑部小（新見市教委） 黒川一豊海

金光竹小（総社市教委） 在間恭子

金光吉備小（常盤小） 山下哲也

南小（加茂中） 鹿島康裕

鶴山小（向陽小） 高山壮太郎

佐良山小（誕生寺支援） 溝口誠子

高倉小（清泉小） 建元貞昭

高野小（津山市教委） 高岡昌司

加茂小（林田小） 田村智典

喬松小（成名小） 立石明美

秀実小（神目小） 山根仁

天津小（県総合教育センター） 木下聡子

美川小（北房小） 木村好香

湯原小（草加部小） 岡本麻由美

美作第一小（大原小） 延東省典

香々美小（香々美小） 近藤保彦

西粟倉小（柵原西小） 高本英樹

加美小（真庭市教委） 秋元紀幸



■小学校 副校長

＜小学校 副校長 役職定年＞

老松小 菅崎真次

連島南小 坂本竜也

＜小学校 副校長 転任＞

＜小学校 副校長 新任＞

邑久小（邑久小） 國重由美

倉敷東小（薗小） 下江一朋

老松小（二万小） 木村泰之

万寿小（万寿小） 小野桂

中洲小（中洲小） 寺山泰史

中庄小（中庄小） 中道靖彦

総社小（総社小） 西尾由紀

早島小（鴨方西小） 平松幸



■小学校 教頭

＜小学校 教頭 退職＞

笹岡小 中山邦昭

井原小 関戸弥香

川上小 石原恭子

里庄東小 武徹

勝田小 岡本秀樹

英田小 小林博子



＜小学校 教頭 役職定年＞

牛窓北小 内田浩子

成羽小 高野松美

草間台小 佐々木千恵子

神郷北小 岡考志

誠道小 妹尾淳一



＜小学校 教頭 転任＞

玉原小（玉小） 谷口政男

山田小（玉原小） 森広聖子

西鶴山小（福渡小） 森靖記

牛窓北小（岡山東支援） 金子安津美

邑久小（荘内小） 谷口智彦

山陽小（円城小） 山本展之

山陽東小（伊里小） 明石昌幸

山陽北小（山陽小） 井上恵子

円城小（浮田小） 市川麻弥

万寿小（総社東小） 古市紀子

葦高小（豊洲小） 平田享与

中洲小（長尾小） 三竿裕之

豊洲小（庄小） 東真弓

庄小（粒江小） 吉原稔

茶屋町小（第二福田小） 久保博宣

西阿知小（第四福田小） 東川絵葉

第一福田小（中庄小） 藤井礼子

第二福田小（下津井西小） 松本幸男

連島神亀小（倉敷支援） 木村文吾

郷内小（連島西浦小） 高木千加子

長尾小（倉敷南小） 大塚愛子

穂井田小（粒江小） 柏葉一郎

薗小（穂井田小） 三宅正宏

神島外小（新山小） 住田竜太郎

木之子小（神島外小） 大塚宜徳

井原小（西江原小） 河合富枝

総社中央小（秦小） 秋山誠

総社北小（総社西小） 妹尾直美

総社東小（総社中央小） 松尾洋昭

秦小（総社北小） 貴志知子

高梁小（落合小） 赤木純

川面小（中和小） 山本卓

落合小（西備支援） 月本直美

有漢東小（玉川小） 難波和美

成羽小（中川小） 山本紀子

川上小（松原小） 田口英和

神郷北小（神代小） 松本幸恵

金光小（金光吉備小） 吉田和弘

金光吉備小（早島小） 國府孝充

鴨方西小（山田小） 垣内美和

寄島小（金光小） 石原知子

中川小（稲倉小） 高藤直樹

林田小（広戸小） 江見和彦

弥生小（院庄小） 沼本敏雄

河辺小（弥生小） 宮美葉子

誠道小（河辺小） 福島詩歩

大原小（南小） 井上久美

美作北小（岡山東支援） 影山知美

江見小（勝田東小） 曽和三義

土居小（江見小） 竹内宏次郎

英田小（美作北小） 山本輝美

香々美小（旭学園） 井上尚枝

神目小（土居小） 井上憲



＜小学校 教頭 新任＞

玉小（早島小） 信中彰子

荘内小（山陽北小） 久次正浩

伊里小（瀬戸内市教委） 藤原収一

国府小（国府小） 尾崎正美

仁美小（吉備高原小） 河田かおり

倉敷東小（児島小） 中村美華

倉敷西小（連島南小） 安藤正

粒江小（中島小） 橋本久美

中庄小（菅生小） 福森なつ美

菅生小（帯江小） 山根美紀

菅生小（岡大附小） 北野哲也

第四福田小（郷内小） 曽根守

連島西浦小（大高小） 戸田智也

連島南小（倉敷市教委） 鷲田倫丈

下津井西小（倉敷市教委） 渡辺貴司

富田小（中庄小） 田中秀明

岡田小（第一福田小） 江藤ゆり子

二万小（第五福田小） 保坂毅

新山小（天城小） 岩瀬由利子

稲倉小（西江原小） 岡本倫子

西江原小（中央小） 清水健吾

総社小（高梁市教委） 内田智津

常盤小（秦小） 田村祐子

総社西小（総社市教委） 床真一郎

玉川小（川上小） 坂井美緒

草間台小（思誠小） 乗本陽子

神代小（県総合教育センター） 杉田静

里庄東小（小田小） 佐田野恵美

山田小（玉野市教委） 高木文彦

向陽小（一宮小） 片山亮

院庄小（弥生小） 赤木雅美

清泉小（津山教事） 山本賢介

成名小（鶴山小） 金子久美子

広戸小（西小） 保田晶子

北房小（遷喬小） 室川陽子

川東小（新庄小） 竹井涼花

草加部小（中井小） 石井栄二朗

中和小（真庭市教委） 松岡徹

勝田小（大原小） 宇根美奈子

勝田東小（美作北小） 武村健吾

南小（南小） 日下直紀



■小学校 主幹教諭

＜小学校 主幹教諭 転任＞

宇野小（荘内小） 小原小百合

伊部小（伊部小） 笠原智彦

笹岡小（牛窓北小） 内田浩子

倉敷東小（第五福田小） 矢延真里

大高小（帯江小） 洲脇俊介

帯江小（富田小） 大林俊彦

第五福田小（万寿小） 井上義一

緑丘小（船穂小） 萱嶋淑美

郷内小（中洲小） 岡田浩之

玉島小（柏島小） 三宅貴恵

富田小（船穂小） 清水大輔

中央小（中央小） 佐藤琢夫

常盤小（新本小） 森木浩介

山手小（常盤小） 萱原浩

津川小（成羽小） 高野松美

思誠小（高尾小） 金森誠

刑部小（神郷北小） 岡考志

新見南小（草間台小） 佐々木千恵子

清泉小（誠道小） 妹尾淳一

美作北小（美作第一小） 平尾誠



＜小学校 主幹教諭 新任＞

田井小（田井小） 劔持弘志

邑久小（邑久小） 志田いづみ

国府小（香登小） 時本雄司

老松小（老松小） 徳田理映

万寿小（万寿小） 安原由紀恵

中島小（万寿小） 古家野恵理

中庄小（中庄小） 棚町美穂

菅生小（万寿東小） 高木千恵

豊洲小（豊洲小） 古市純人

茶屋町小（茶屋町小） 開本浩司

第三福田小（第三福田小） 本田勝士

第五福田小（第五福田小） 藤原一志

水島小（水島小） 上津鉄太郎

天城小（天城小） 中川正幸

児島小（児島小） 細木敏明

長尾小（帯江小） 古市桂太

船穂小（穂井田小） 大澤儀晃

呉妹小（呉妹小） 都志真由美

西江原小（県立図書館） 平田政人

常盤小（常盤小） 竹井智恵子

総社東小（総社東小） 中西充宏

上市小（千屋小） 武田考司

中川小（中川小） 長岡真望子

西小（西小） 安田淳二

鶴山小（鶴山小） 久安武志

弥生小（弥生小） 渡邉直樹

一宮小（院庄小） 中野和樹

大崎小（弥生小） 花田美保

美作第一小（英田小） 時山祥実



■小学校 指導教諭

＜小学校 指導教諭 退職＞

出部小 勝間伸恵

芳井小 川合広子

高梁小 山縣定

川上小 戸田玲子



＜小学校 指導教諭 転任＞

玉原小（荘内小） 原洋子

伊里小（伊部小） 小西由香理

国府小（牛窓西小） 宇都宮貴子

山陽北小（美作北小） 福田維子

石相小（山陽北小） 石橋祐子

本荘小（邑久小） 大森由香

万寿東小（緑丘小） 河合重人

葦高小（琴浦西小） 瀬溝準子

富田小（乙島小） 塩崎弘之

高梁小（津川小） 五百藏朋江

林田小（高野小） 柴田恵梨

一宮小（西小） 尾崎文雄

高倉小（北小） 落合節子

北房小（天津小） 藤本直子

天津小（美川小） 江川美奈子

遷喬小（北房小） 久保田智子

大原小（勝田小） 綱嶋修子

美作第一小（美作北小） 赤畑さとみ

新庄小（勝山小） 池田美津子



＜小学校 指導教諭 新任＞

邑久小（邑久小） 難波美和

行幸小（国府小） 池田公明

山陽西小（山陽西小） 森下憲

山陽東小（山陽東小） 有元淳一

山陽北小（岡山県教委） 古西智

吉備高原小（吉備高原小） 幸田直也

茶屋町小（老松小） 戸田俊弥

第一福田小（粒江小） 西村昌平

郷内小（連島北小） 山本真敏

上成小（上成小） 岡田まり子

中央小（中央小） 中尾美穂

金浦小（金浦小） 井上悠樹

出部小（出部小） 佐々木ひろみ

清音小（総社小） 高本環

松原小（松原小） 清水潤

草間台小（草間台小） 羽柴こなつ

鴨方東小（金光小） 平本友美

里庄東小（県総合教育センター） 笹井俊二

鶴山小（鶴山小） 松本都望恵

高野小（向陽小） 樂万恵子

美川小（美川小） 横山広江

川上小（川上小） 坂江久美子

加美小（加美小） 長谷川睦子

小学校（教諭・養護教諭・栄養教諭）

小学校の教諭・養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像20～41】には一覧表を掲載しています。

■小学校 教諭

＜小学校 教諭 退職＞

田井小 深井佳世

玉原小 植村彩乃

荘内小 北川大智

胸上小 佐佐木和哉

香登小 山口育恵

片上小 矢野志保

牛窓北小 土田拓海

国府小 入江里美

山陽東小 阿部美希

山陽北小 橋岡隼弘

山陽北小 松本優香

桜が丘小 万代和美

城南小 井上亮

和気小 松林虎一

吉備高原小 杉原祥

倉敷東小 新見由枝

倉敷西小 斎藤晃慶

老松小 井上真衣

老松小 高橋亜美

万寿小 岸沙織

万寿小 渡邉信

大高小 片山美沙

葦高小 奥田靖崇

中洲小 阿部真理子

中洲小 奥井日和

中洲小 中塚晃典

中洲小 渡邊佳子

粒江小 渡邉淳子

庄小 志智芙友美

庄小 曽我伸二

庄小 堀江優月

西阿知小 稲田綾子

西阿知小 下田陽子

第四福田小 江里口花

連島東小 池田早香

連島東小 藤原佳代子

連島南小 大塚咲紀

連島南小 小林海世

連島北小 西山治子

旭丘小 清水佳子

旭丘小 永井紗也香

旭丘小 森本叶

天城小 小田敬子

赤崎小 嘉陽直樹

赤崎小 前田彩

児島小 松隈真弓佳

琴浦南小 高藤翔大

玉島小 中山裕子

玉島小 森本若子

富田小 三宅一広

大島小 小野裕子

北川小 橋本保教

山手小 河本麻由美

山手小 松野哲也

清音小 小西春美

成羽小 森田恵

川上小 関直美

刑部小 奥田昭市

金光竹小 細谷真由子

鴨方東小 石原菜実

鴨方東小 鍋谷由紀子

早島小 大熊美貴子

早島小 源拓哉

小田小 村田奈央

南小 水嶋吏恵

一宮小 山口奈菜

高田小 牧野友美

高倉小 澤田詩保

加茂小 山本光志

中正小 氏平千鶴

遷喬小 佐藤奈緒

遷喬小 松島智香子

勝山小 倉本実侑

美作北小 長尾真理子

美作北小 藤本雅彦

鶴喜小 美若誉那美

鶴喜小 山本深由奈

奈義小 小西啓太

西粟倉小 末宗美月

神目小 内田祥二



＜小学校 教諭 転任＞

田井小（八浜小） 大橋克己

田井小（維新小） 直原政治

田井小（伊部小） 山下真奈

宇野小（胸上小） 藤原英一

玉小（山陽北小） 安田純子

玉原小（坂出市立坂出小） 前田大輔

玉原小（日生西小） 川西弘恵

日比小（田井小） 片山晃一

荘内小（茶屋町小） 細川兼之

荘内小（琴浦東小） 橋本奈知

荘内小（日比小） 中島洋子

荘内小（軽部小） 吉岡秀晃

八浜小（大崎小） 咲本敦士

八浜小（邑久小） 薮井香奈

胸上小（荘内小） 中務康平

胸上小（荘内小） 東山あゆみ

胸上小（津賀小） 三宅千恵

西鶴山小（上竹荘小） 高本武志

香登小（邑久小） 三浦裕人

香登小（山陽小） 仲村尚記

伊部小（桜が丘小） 森山慎平

片上小（西鶴山小） 川西弘幸

片上小（牛窓東小） 吉田まゆみ

東鶴山小（和気小） 小坂有紀

日生西小（和気小） 西上麻奈美

日生東小（成名小） 田村尚也

吉永小（昭和小） 椛山梨紗

牛窓東小（山陽西小） 中谷小也香

牛窓西小（邑久小） 八代淳子

牛窓西小（仁美小） 横田里花

邑久小（築港小） 永間康平

邑久小（玉原小） 沖帆乃香

邑久小（伊里小） 成田隼也

邑久小（日生西小） 多田友優

邑久小（山陽北小） 原田範子

邑久小（城南小） 國安真輔

裳掛小（旭学園） 土田菜保子

美和小（岡山県教委） 大和知矢

山陽小（東鶴山小） 則次佳奈

山陽小（邑久小） 宮本信宏

山陽西小（本荘小） 光田昌美

山陽東小（宇野小） 竹端加純

山陽東小（石相小） 小笠原寛子

山陽北小（豊田小） 藤原明沙香

軽部小（佐伯小） 正法地涼平

豊田小（美和小） 神寶将志

桜が丘小（大崎小） 中永大聖

桜が丘小（豊田小） 森脇伸太郎

城南小（邑久小） 藤原崇

仁美小（山陽東小） 光岡理恵

佐伯小（日生東小） 赤澤龍平

佐伯小（吉永小） 生田恵美

本荘小（宇野小） 淺野利佳子

和気小（八浜小） 向井早紀

和気小（裳掛小） 安武恭子

御北小（荘内小） 土井翔太

上竹荘小（県生涯学習ｾﾝﾀｰ） 田中直道

豊野小（緑丘小） 吉井隆幸

吉備高原小（誕生寺支援） 西田友香

倉敷東小（葦高小） 西絵美

倉敷東小（帯江小） 明石美香

倉敷東小（第二福田小） 光畑俊輝

倉敷東小（青野小） 宮崎香織

倉敷東小（早島小） 金平真美

倉敷西小（里庄西小） 岡本卓士

老松小（味野小） 藤原萌愛

老松小（児島小） 小池悠規

老松小（玉島小） 村上碧

万寿小（倉敷南小） 板谷由美

万寿小（天城小） 松島奈美

万寿小（金光小） 大内靖之

万寿東小（第二福田小） 森峰美幸

万寿東小（琴浦東小） 唐住彩那

大高小（倉敷東小） 美咲諒

大高小（川辺小） 横山俊明

大高小（有漢東小） 西原洋輔

葦高小（下津井東小） 小原一輝

倉敷南小（庄小） 間野恵

倉敷南小（第一福田小） 三原美里

倉敷南小（琴浦南小） 山本雄大

倉敷南小（乙島東小） 黒瀬亜弥

倉敷南小（出部小） 谷藤亮輔

中洲小（万寿小） 片岡亜樹

中洲小（上成小） 大森珠実

中島小（中洲小） 横田良子

中島小（菅生小） 浅野裕子

中島小（赤崎小） 船着加奈恵

中島小（富田小） 宮部智子

粒江小（郷内小） 平松靖行

粒江小（高尾小） 小野翔平

中庄小（琴浦西小） 森神貴彦

帯江小（第二福田小） 平尾有利恵

帯江小（児島小） 神中亨

帯江小（郷内小） 小原有華

帯江小（玉島南小） 池上美香

菅生小（連島神亀小） 若間絢子

菅生小（西江原小） 高見幸奈

豊洲小（長尾小） 松岩真由子

庄小（本荘小） 新納昭洋

庄小（山手小） 竹田奈月

庄小（早島小） 山口景子

茶屋町小（倉敷東小） 福田彩香

茶屋町小（連島西浦小） 東山仁美

茶屋町小（味野小） 小久保福美

茶屋町小（上成小） 大西花奈

茶屋町小（長尾小） 高上清敬

茶屋町小（北川小） 西川瑞季

西阿知小（老松小） 平松芙美

西阿知小（総社小） 杉本純子

西阿知小（常盤小） 小西聡美

第一福田小（大高小） 若林亮佑

第一福田小（中島小） 小見山婦久子

第一福田小（庄小） 長谷川奈月

第一福田小（上成小） 魚住彩季

第一福田小（川面小） 赤澤聖隆

第二福田小（粒江小） 高木里恵

第二福田小（長尾小） 田村直之

第三福田小（菅生小） 山内有里

第四福田小（万寿小） 宮廻尚太

第四福田小（大高小） 武政亮佑

第四福田小（第一福田小） 三宅瞳

第四福田小（金光吉備小） 古城麻夕子

第五福田小（倉敷支援） 池田美夏

第五福田小（里庄東小） 横山晶大

連島西浦小（誕生寺支援） 中塚麻穂

連島西浦小（帯江小） 樋口昌子

連島神亀小（大高小） 難波美咲

連島南小（倉敷南小） 元尾佑奈

連島南小（中洲小） 土岐敏行

連島南小（粒江小） 赤澤治

連島南小（菅生小） 竹中瑞希

連島南小（連島南小） 坂本竜也

連島南小（井原小） 原田拓郎

連島南小（六条院小） 富山大

連島北小（帯江小） 小西恭弘

連島北小（船穂小） 藤井治美

天城小（第一福田小） 河上健太

天城小（下津井東小） 大塚倫

天城小（児島小） 川崎由貴

天城小（川東小） 中村珠恵

味野小（第五福田小） 妹尾ゆかり

味野小（連島南小） 藪大空

味野小（緑丘小） 片山真弓

赤崎小（総社東小） 中桐澪

下津井東小（柏島小） 吉野明宏

下津井西小（第四福田小） 川人真紀子

本荘小（田井小） 三宅英次

児島小（万寿東小） 守安結加

児島小（大高小） 清水雄斗

児島小（茶屋町小） 前田翔

児島小（郷内小） 葛原洋子

緑丘小（下津井西小） 浅野美和子

緑丘小（琴浦東小） 山本晃弘

琴浦東小（連島南小） 片山直治

琴浦東小（天城小） 三宅ひかり

琴浦西小（葦高小） 西山諒

琴浦南小（第一福田小） 木内健太

琴浦南小（長尾小） 松田昌樹

郷内小（豊洲小） 藤村可奈子

郷内小（連島南小） 服部満二

郷内小（八浜小） 吉見真美

郷内小（中央小） 福島壮真

郷内小（総社小） 三宅健太

玉島小（老松小） 吉田朱里

玉島小（中島小） 岩崎純子

玉島小（南浦小） 弓削侑記

玉島小（北小） 本地恵美香

玉島小（吉田小） 山本成美

上成小（倉敷南小） 平松佳奈

上成小（中庄小） 佐々木瑠莉

乙島小（中島小） 松本芳美

乙島小（西阿知小） 三笘加葉

乙島小（笠岡小） 三宅由里子

乙島東小（乙島小） 宮本真季

柏島小（大江小） 松山拓斗

長尾小（琴浦西小） 松村紗己

長尾小（金光吉備小） 片岡緑

富田小（中洲小） 青木なつみ

富田小（玉島小） 河井亜希

玉島南小（第三福田小） 高島望

船穂小（茶屋町小） 北岡真季

船穂小（薗小） 中原洋子

岡田小（第四福田小） 谷松隼人

薗小（乙島小） 西優子

箭田小（中庄小） 久留島叶珠

呉妹小（葦高小） 三宅智章

笠岡小（中島小） 山崎栞奈

中央小（中庄小） 草浦萌

中央小（城見小） 佐藤充展

金浦小（中央小） 藤井さえこ

金浦小（大島小） 河田桂子

城見小（連島南小） 澤田将志

城見小（金浦小） 藤代真弓

大井小（連島南小） 土屋あゆみ

大井小（新山小） 池田幹広

吉田小（寄島小） 西山寛子

神内小（大井小） 文箭敏

大島小（西備支援） 川内美枝

大島小（大井小） 塚本麻未

北木小（城見小） 小川智裕

北川小（総社西小） 廣瀬淳子

高屋小（里庄東小） 藤井風吹

大江小（円城小） 高木拓也

西江原小（矢掛小） 山崎隆志

西江原小（中川小） 田中愛弓

野上小（稲倉小） 山本蓉子

青野小（川辺小） 野口真佐美

井原小（西阿知小） 青山晃輔

出部小（御北小） 越中勇貴

出部小（里庄東小） 古蔵聖徳

芳井小（鴨方東小） 中川恵理

美星小（健康の森学園支援） 早川千尋

総社小（倉敷まきび支援） 木寺梨沙

総社小（第二福田小） 岡田穂奈美

総社小（総社中央小） 赤松昌和

総社小（神在小） 熊代みどり

常盤小（倉敷まきび支援） 齊藤優香

常盤小（倉敷南小） 延原拓見

常盤小（田井小） 原田海音

常盤小（総社小） 田中翼

総社東小（庄小） 村木美月

阿曽小（味野小） 難波知史

池田小（新本小） 三宅昭彦

秦小（総社東小） 高杉恵子

神在小（総社小） 吾郷友妃

総社西小（倉敷東小） 劔持りえ

新本小（岡田小） 重利大介

新本小（新見南小） 井上紗智

新本小（豊野小） 佐々木仁美

山手小（西阿知小） 河野凪咲

高梁小（大和小） 佐藤由美子

巨瀬小（野馳小） 辰己恵子

落合小（川面小） 清水義典

有漢東小（常盤小） 小塚彩菜

成羽小（常盤小） 藥師寺雄大

川上小（呉妹小） 江口学

川上小（高梁小） 石川いづみ

思誠小（津川小） 平田冴香

思誠小（玉川小） 友野泰成

思誠小（木山小） 小藤俊介

高尾小（思誠小） 有平沙織

塩城小（巨瀬小） 河野綾子

西方小（神郷北小） 山崎賢治

千屋小（思誠小） 羽柴麦太郎

神代小（佐良山小） 浦川風花

野馳小（新見南小） 高瀬せつ子

新見南小（高尾小） 中嶋智子

金光小（三谷小） 山本実穂

金光吉備小（天城小） 塚本健太

金光吉備小（箭田小） 清水祐希

金光吉備小（大島小） 藤本真弓

鴨方東小（神内小） 田邊光

鴨方西小（郷内小） 諏訪太一

早島小（茶屋町小） 田邊良子

早島小（連島南小） 杉元智美

早島小（柏島小） 川島美紗子

早島小（高梁小） 曽根佳乃子

里庄東小（大高小） 佐藤謙伍

里庄東小（乙島小） 清水美鈴

里庄東小（稲倉小） 藤原光利

里庄西小（万寿東小） 中嶋亮太

矢掛小（小田小） 長曽我部耕司

三谷小（美星小） 中山慶子

川面小（第四福田小） 道廣洋佑

中川小（高屋小） 脊溝幸

中川小（新本小） 川元克彦

小田小（出部小） 小川雄治

東小（旭竜小） 辻本真治

東小（中正小） 豊岡明日香

北小（高野小） 安田まゆみ

北小（奥津小） 瀬島なつき

北小（奈義小） 野口かなえ

弥生小（美作第一小） 古山智基

向陽小（英田小） 小林真希

院庄小（一宮小） 段堂雅信

佐良山小（弥生小） 藤田徹也

一宮小（高倉小） 福田真嗣

一宮小（新野小） 北山智枝

一宮小（誠道小） 菱川寛美

一宮小（勝田小） 石田克久

高田小（北小） 谷本健太朗

高田小（美作第一小） 福富祐菜

高野小（西小） 又吉慶子

高野小（北小） 小坂智子

高野小（喬松小） 梶山美香

高野小（美作北小） 豊岡悠介

高野小（勝間田小） 本位田茉莉

成名小（高野小） 山下有亜

成名小（遷喬小） 野口和真

河辺小（林田小） 杉山理恵

河辺小（一宮小） 須田めぐみ

広野小（秀実小） 土居仁美

加茂小（向陽小） 平井康範

加茂小（高野小） 土井垣舞

新野小（誕生寺小） 赤木美雪

広戸小（北房小） 岡崎若奈

喬松小（加茂小） 富倉まゆ子

秀実小（河辺小） 井上由美

北房小（福浜小） 辻本沙妃子

北房小（余野小） 松浦嘉之

落合小（兵庫教育大附小） 清友啓介

天津小（富原小） 國米紀永

遷喬小（佐良山小） 桑田志信

草加部小（月田小） 川上美砂子

余野小（草加部小） 島村りさ子

勝山小（向陽小） 三浦彰子

月田小（湯原小） 米田ゆかり

富原小（美作北小） 山本千紗都

湯原小（西方小） 仲田航希

勝田小（東小） 横川尚史

大原小（土居小） 小林麻祐子

美作第一小（美作北小） 上原洋美

美作第一小（江見小） 石原直人

美作第一小（柵原西小） 中永真琴

美作北小（河辺小） 細場園可

美作北小（広野小） 水島明日香

美作北小（加茂小） 高橋渓介

美作北小（南小） 松尾千晶

土居小（柵原東小） 近藤浩子

英田小（勝田小） 久延杏奈

南小（成名小） 上原忍

南小（川東小） 坂田裕史

大野小（勝山小） 大久保祐子

鶴喜小（香々美小） 米井宏子

鶴喜小（奈義小） 田中博子

奥津小（神目小） 日下直子

勝間田小（野馳小） 二摩智恵美

勝間田小（奈義小） 上原国昭

勝央北小（美咲中央小） 勝田ひろみ

奈義小（高野小） 石田さや香

奈義小（大原小） 藤本亜紀

奈義小（勝央北小） 岡本直樹

西粟倉小（北房小） 森英範

弓削小（加美小） 大山望

神目小（高田小） 藤本有美

美咲中央小（高田小） 近藤沙矢加



＜小学校 教諭 新採用＞

田井小 坂本詩依

田井小 屋敷礼子

築港小 三村浩介

宇野小 菅大輔

日比小 梶原慶子

荘内小 杉原弘崇

荘内小 山口彩乃

香登小 正富美羽

伊部小 岸本考史

伊里小 高宮城琉

三石小 那須康弘

日生東小 西村妃茉莉

吉永小 岩松近良

牛窓西小 三澤龍矢

牛窓北小 三木陽伽

邑久小 苅田佐奈穂

邑久小 藤川駿

国府小 富田真由

国府小 富永慎之介

山陽小 河西宏美

山陽東小 田中志実

山陽北小 大原威人

山陽北小 山田千聖

桜が丘小 中東和馬

城南小 森本一樹

本荘小 矢部碧唯

和気小 楠本梢

和気小 山本晃大

老松小 藤原颯真

老松小 真木千尋

万寿小 石田理奈

万寿小 玉川和美

万寿東小 亀井望夢

万寿東小 中尾賢亮

大高小 加藤累聖

大高小 近藤華

大高小 新田真萌

大高小 根岸享枝

葦高小 木尾彰宏

葦高小 蓮岡保乃花

倉敷南小 大森琢矢

倉敷南小 三木菜々子

中洲小 田中瑠

中洲小 廣見佑香

中島小 林結衣

中島小 BRYSON MATTHEW

中庄小 細川あおい

中庄小 桝口まいな

中庄小 森本大心

帯江小 渡久山貴瑠

菅生小 石川慎吾

庄小 齋藤紗希

庄小 松下和規

庄小 水原優里菜

茶屋町小 須磨涼介

茶屋町小 田房杏都

茶屋町小 藤原佳音

西阿知小 穐山薫

西阿知小 大谷陽菜

西阿知小 玉坂彩乃

西阿知小 中塚萌々

第二福田小 藤原広貴

第四福田小 高田咲希

連島東小 高原沙恵

連島南小 武一期

連島南小 森田健治

連島南小 渡辺莉菜

旭丘小 市原可蓮

旭丘小 村木千尋

天城小 小川華歩

天城小 塩田桃李

味野小 山川敦暉

赤崎小 大住実由

赤崎小 廣末樹

琴浦東小 姫井恭子

上成小 中谷倖

柏島小 住吉真帆

長尾小 大平武蔵

長尾小 長谷川もも

富田小 井上周也

笠岡小 山岡大剛

中央小 小谷明日架

金浦小 中尾智香

新山小 平松美穂

大島小 荒井大河

北川小 磯田亮介

高屋小 豊福純平

木之子小 岡崎真実

木之子小 伊達尚悟

井原小 佐野晃駿

出部小 蔵本奈那

芳井小 太田ひびき

総社小 瀬戸飛鳥

総社小 横田大地

総社北小 平松花梨

常盤小 難波隆也

常盤小 藤本愛海

総社東小 荒嶋紗央

阿曽小 剱持曜

山手小 宇野友貴

清音小 松原慎吾

高梁小 冨田彩名

津川小 尾崎佑斗

中井小 川口倫

落合小 近藤紗也香

有漢東小 仲村海

川上小 田中里沙

思誠小 浅原百華

西方小 板野圭佑

刑部小 熊瀬希実

神郷北小 中務響生

本郷小 大森雪乃

矢神小 安廣賢一

新見南小 長江康太郎

金光竹小 木口真希

金光小 原彩乃

金光吉備小 奥谷真吾

鴨方東小 八幡美南

鴨方東小 山本康平

六条院小 友原諒人

寄島小 藤原里咲

早島小 小橋由依

早島小 本田雄己

里庄東小 高本彩華

里庄西小 吉水彩子

矢掛小 上森日菜子

三谷小 北原寛人

山田小 小野里奈

小田小 西野佐由里

東小 藤原亜衣

西小 野田蒔月

南小 上田悠介

北小 高橋秀典

林田小 岡林芽依

鶴山小 林田英美里

鶴山小 森末奈苗

弥生小 築山健之介

弥生小 山崎涼加

向陽小 阿部菜々香

佐良山小 牧野一意

一宮小 武井功大

一宮小 藤田彩乃

高田小 井出涼介

高倉小 岡崎歩乃佳

高倉小 杉山晏啓

高野小 森里衡子

河辺小 武岡蓉香

大崎小 三木円香

広野小 中田有香

加茂小 笠岡真也

新野小 橋本牧

勝加茂小 石倉明莉

中正小 笹田拓弥

誠道小 小林憲治

北房小 高本優奈

北房小 宮永有梨

落合小 内田あや

天津小 橋本知世

木山小 光田直生

美川小 吉原加啓瑠

川東小 茅野陽菜

遷喬小 正村優衣

遷喬小 行田駿汰

勝山小 千香舞乃

八束小 赤岩史織

大原小 立岩利浩

美作第一小 内田亘紀

美作第一小 瀧川未唯

美作北小 小池真由

美作北小 崎濱南斗

江見小 濱谷碧那

南小 松尾有芽

大野小 植月花紗美

鶴喜小 安藤千奈津

奥津小 小椋葉月

勝間田小 寺坂祐太朗

勝間田小 仁科薫

奈義小 松原義紀

西粟倉小 酒本紅葉

神目小 大山飛鳥

加美小 船曳哲世

美咲中央小 菅田彩華



■小学校 養護教諭

＜小学校 養護教諭 退職＞

連島北小 冨浦のぞみ

薗小 村井優希

大井小 中藤未央

津川小 万波麻悠

一宮小 小坂友希

柵原東小 桂茂子



＜小学校 養護教諭 転任＞

山田小（八浜小） 谷口道代

八浜小（鉾立小） 間野瑛弓

香登小（勝加茂小） 村岡花奈

牛窓東小（邑久小） 末廣真由美

牛窓北小（山田小） 下山英里子

邑久小（牛窓西小） 藤原恵

裳掛小（仁美小） 岸本あゆみ

仁美小（三石中） 淵本晶子

倉敷東小（岡田小） 鷲田洋恵

連島南小（哲多中） 大平菜月

天城小（郷内中） 田淵就美

琴浦東小（大佐中） 石原美奈子

柏島小（南中） 小野恭子

岡田小（西中） 吉田康恵

薗小（神在小） 江木奈菜実

大江小（芳井中） 小坂裕子

神在小（上竹荘小） 中島有香

津川小（湯原小） 田中杏果

落合小（中和小） 稲津麻帆

有漢東小（川面小） 藤原千恵

刑部小（奥津小） 矢田かのん

新砥小（野馳小） 長江尚美

鴨方東小（柏島小） 大森貴音

南小（佐良山小） 中力光美

一宮小（新野小） 忠政慈子

高野小（勝間田小） 鳥形真与

勝加茂小（大原小） 國米直美

美作北小（高野小） 大西眞弓

勝間田小（美作北小） 春名理恵

弓削小（加茂中） 井手原優香



＜小学校 養護教諭 新採＞

三石小 梶谷愛里

大高小 伏見茉愛

新野小 小野彩香

喬松小 長谷川彩

中正小 北谷世璃

湯原小 平井香那

大原小 廣瀬友花

奥津小 湯藤菜帆

西粟倉小 植月陽美



■小学校 栄養教諭

＜小学校 栄養教諭 退職＞

伊里小 高尾さゆり

円城小 岩井明日美

美作第一小 豊田純子



＜小学校 栄養教諭 転任＞

磐梨小（牛窓中） 遠藤実宮

吉川小（総社中） 光畑和美

第四福田小（東中） 難波幸江

琴浦東小（第四福田小） 橋本哲子

思誠小（健康の森学園支援） 高西真理子

新庄小（蒜山中） 西村利香

小学校（事務職員）【画像42～45】

小学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 事務職員

＜小学校 事務職員 退職＞

日生西小 寺尾志保

山陽西小 杉原みずき

第二福田小 石原友紀子

玉島小 山下弘美

上成小 川島明子

思誠小 亀山智寿

本郷小 岡佐智子



＜小学校 事務職員 転任＞

田井小（東中） 稲井朋美

宇野小（水島中） 森下春野

東鶴山小（宇野小） 塩見芽以

日生西小（磐梨小） 酒井啓伍

牛窓東小（三石中） 熊谷利江子

山陽西小（本荘小） 藤原敬子

山陽北小（東鶴山小） 影山萌

磐梨小（国府小） 大森千明

佐伯小（伊里中） 川村彩

本荘小（磐梨中） 伊東真弓

豊野小（富家小） 太田貴美子

老松小（阿曽小） 和田亜衣羅

大高小（岡山教事） 河手啓一

菅生小（万寿小） 逸見奈保子

第二福田小（田井小） 稲垣昌江

上成小（郷内中） 石田ちあき

乙島小（福田中） 齋藤有香

柳井原小（御北小） 谷知拓

城見小（大江小） 松浦正

大江小（寄島中） 猪原美幸

野上小（里庄西小） 古村美智子

常盤小（美作中） 宮森敦

阿曽小（乙島小） 鳥羽真由美

山手小（神在小） 平松晶子

清音小（総社中） 秋山双美

川面小（松原小） 前田隆行

巨瀬小（青野小） 川崎英明

富家小（川面小） 村上奈津実

思誠小（高尾小） 真壁津唯子

野馳小（哲多中） 中西貴子

里庄西小（三谷小） 片山美穂

三谷小（高梁中） 中川華代

川面小（中洲小） 安岡佑真

西小（加美小） 植本真依子

鶴山小（高野小） 山根友英

高野小（勝間田小） 水島大地

美甘小（高倉小） 岡田真帆

八束小（鶴喜小） 鷹取綾香

鶴喜小（西小） 荒木史織

勝間田小（久米中） 横山渓一

加美小（美甘小） 武川珠佳



＜小学校 事務職員 新採用＞

中洲小 西本もも

箭田小 酒井晴華

清音小 大源紗衣

本郷小 淡路心望

新見南小 木田成美

向陽小 別府可奈子

高倉小 永原瑞希

広野小 佐々木花菜

米来小 井上紗弥

香々美小 水野心湖

中学校（校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭）

中学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像46～画像59】の一覧表でもご覧いただけます。

■中学校 校長

＜中学校 校長 退職＞

三石中 小郷康弘

和気中 藤原文明

東中 花房淳

東陽中 山本琴美

福田南中 日笠龍太郎

水島中 大藤勝彦

児島中 竹岡浩志

笠岡東中 藤丘真治

高梁北中 武田浩充

新見南中 西村成人

鶴山中 神田鉄工

津山西中 芦田俊彦

新庄中 新家道正

鏡野中 筒塩操



＜中学校 校長 役職定年＞

玉中 渡部浩

桜が丘中 村松敦

玉島北中 鴨生知久

笠岡西中 蛭田享

真鍋中 小井寿史

小北中 三井亘

総社中 橋本誠治

勝北中 児島みどり

久世中 丸山敬三

湯原中 後安理吉

英田中 小島亨



＜中学校 校長 転任＞

宇野中（東児中） 栗林太一郎

玉中（宇野中） 福本泰久

三石中（伊里中） 清利太志

桜が丘中（桜が丘中） 村松敦

東陽中（琴浦中） 中川博之

福田南中（高梁東中） 根馬英伸

連島南中（船穂中） 稲田修一

玉島北中（連島南中） 石井亨治

笠岡東中（金浦小） 大重義法

笠岡西中（神島外中） 鳥岡純三

小北中（玉島西中） 村山斉子

総社中（昭和小） 風早潤一

高梁北中（宇治小） 須山昌広

鶴山中（勝北中） 児島みどり

津山西中（喬松小） 中村勝行

久世中（久世中） 丸山敬三

勝田中（美作第一小） 植月愼二

鏡野中（中道中） 椋代孝



＜中学校 校長 新任＞

東児中（高陽中） 大山都

伊里中（八浜中） 君塚清久

和気中（赤磐市教委） 森本治

東中（倉敷市教委） 小野敏

児島中（福田中） 岡部高之

琴浦中（黒崎中） 岩久保高之

玉島西中（玉島東中） 佐藤泰浩

船穂中（多津美中） 国府おもと

神島外中（早島中） 池田聖治

真鍋中（笠岡市教委） 槙野英一

高梁東中（高梁市教委） 荒田真一

新見南中（新見第一中） 千原隆

中道中（北陵中） 中川雅之

勝北中（勝北中） 井上学

湯原中（落合中） 野々上勝

英田中（美作市教委） 井口博文

新庄中（北房中） 川上芳朗



■中学校 副校長

＜中学校 副校長 新任＞

岡山操山中（岡山県教委） 下山郁子

総社東中（矢掛中） 日高充和



■中学校 教頭

＜中学校 教頭 退職＞

勝山中 廣岡達也



＜中学校 教頭 役職定年＞

笠岡西中 日吉和一

神島外中 吉岡康弘

西粟倉中 浦島尚子



＜中学校 教頭 転任＞

八浜中（佐伯中） 朝山雅樹

備前中（吉永中） 藤原磨由子

吉永中（赤坂中） 田村恒久

邑久中（磐梨中） 岸本正

長船中（御津中） 尾坂秀美

高陽中（長船中） 岡崎和宏

赤坂中（山田中） 千田雅之

磐梨中（備前中） 岡武俊樹

佐伯中（邑久中） 難波正博

加賀中（有漢中） 中村知彦

西中（倉敷第一中） 田中良明

多津美中（味野中） 大石武道

新田中（鴨方中） 菊池勲

倉敷第一中（下津井中） 海本伸一

福田中（連島中） 桑原正

連島中（新田中） 平田高明

味野中（東陽中） 守谷和幸

玉島東中（真備東中） 村上憲二

笠岡西中（倉敷まきび支援） 廣畑彰洋

高屋中（美星中） 今井由紀子

井原中（高屋中） 三宅健夫

美星中（西備支援） 永田頼男

有漢中（川上中） 赤木尚美

川上中（哲多中） 山本明

哲多中（加賀中） 西博美

鴨方中（大島中） 采女詠一

寄島中（真備中） 久保山崇

早島中（寄島中） 本郷康子

矢掛中（総社中） 山田真司

北陵中（津山西中） 坂孝博

勝北中（久米中） 須田顕照

北房中（久世中） 山本結城

作東中（久米南中） 佐々部直紀

西粟倉中（作東中） 春名幹夫

中央中（勝央中） 渡邊良子



＜中学校 教頭 新任＞

山田中（早島中） 下浦秀久

東中（連島中） 宮原知洋

水島中（福田中） 入口里美

下津井中（岡山県教委） 桑田万寿美

黒崎中（東中） 日吉康幸

真備東中（水島中） 平田淳子

真備中（岡山教事） 中村紀之

金浦中（矢掛中） 木科孝夫

大島中（小北中） 佐藤裕子

神島外中（井原中） 高下英俊

総社西中（総社東中） 千原勝

新見第一中（新見市教委） 高木亮彦

加茂中（津山西中） 保田律子

久米中（中道中） 清水久美

落合中（落合中） 鶴藤克好

勝山中（久世中） 井上将人

勝央中（勝央中） 今岡裕生

久米南中（奈義中） 長船充



■中学校 主幹教諭

＜中学校 主幹教諭 転任＞

宇野中（玉中） 渡部浩

新田中（北中） 増田健二郎

福田南中（味野中） 岡本佳久

連島南中（福田中） 高原辰夫

児島中（玉島北中） 鴨生知久

笠岡東中（笠岡西中） 蛭田享

笠岡東中（小北中） 三井亘

金浦中（神島外中） 吉岡康弘

金浦中（真鍋中） 小井寿史

新吉中（笠岡東中） 空岡麻里

大島中（笠岡西中） 日吉和一

中道中（津山東中） 永井啓一

美作中（英田中） 小島亨



＜中学校 主幹教諭 新任＞

荘内中（荘内中） 清水淳一

高陽中（桜が丘中） 大橋優樹

磐梨中（磐梨中） 高本裕司

吉井中（吉井中） 吾妻喬司

北中（北中） 前田浩成

多津美中（倉敷教育センター） 影山勝

倉敷第一中（新田中） 山本卓也

福田中（福田中） 林雅彦

味野中（味野中） 濱本淳子

児島中（東陽中） 藤井園美

郷内中（郷内中） 神田弘通

玉島北中（玉島北中） 高橋弘

船穂中（西中） 小川幸浩

金浦中（金浦中） 山岡学典

井原中（井原中） 瀬川寿樹

哲西中（大佐中） 谷岡奈央

早島中（早島中） 本村恭子

津山東中（津山東中） 田口尚人

北陵中（北陵中） 美山貴昭

津山西中（津山西中） 黒瀬愛

落合中（勝山中） 福井領



■中学校 指導教諭

＜中学校 指導教諭 転任＞

津山中（湯原中） 後安理吉

日生中（長船中） 京江光之

金浦中（神内小） 三島博子

総社東中（総社西中） 毛利ちあき

作東中（美作中） 益田剛志

作東中（英田中） 廣瀬隆輔

鏡野中（西粟倉中） 浦島尚子



＜中学校 指導教諭 新任＞

邑久中（邑久中） 永岡沙織

児島中（倉敷教育センター） 宮本由紀子

琴浦中（琴浦中） 笹岡侑生

新見第一中（新見第一中） 谷岡明日美

哲多中（哲多中） 小林奈津子

落合中（津山教事） 段堂美知子

大原中（大原中） 安妻真由美

勝央中（県総合教育センター） 末澤元浩

中学校（教諭・養護教諭・栄養教諭）【画像60～画像72】

中学校の教諭・養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像60～画像72】の一覧表でもご覧いただけます。

■中学校 教諭

＜中学校 教諭 退職＞

倉敷天城中 中河舞

備前中 小野未鈴

備前中 片山愛子

備前中 三宅亜樹

伊里中 橋本真知子

吉井中 大智浩

加賀中 野波華代

南中 中西俊介

多津美中 竹上雅乃

新田中 久保田真理

新田中 高上莉奈子

連島中 砂辺美咲

琴浦中 帆足日菜待

玉島西中 田中和子

笠岡東中 川原賢

笠岡東中 宮本宏通

大島中 松下秀樹

有漢中 鈴井陽子

成羽中 佐藤玄基

哲多中 藤森みゆき

鴨方中 大山浩子

寄島中 高山路子

早島中 明樂真緒

北陵中 池田笑美加

北陵中 村木裕介

鶴山中 井手原佑太

久米中 奥埜勝規

落合中 西山貴美子

久世中 蔭山智恵子

湯原中 小田切康子

蒜山中 植月悠介

作東中 平野凌佑

中央中 中谷将真

中央中 三牧浩太郎



＜中学校 教諭 転任＞

岡山操山中（上道中） 船田美保

岡山操山中（日比中） 西川友芽

倉敷天城中（福田中） 森逸美

倉敷天城中（真備東中） 金谷久美子

津山中（和気閑谷高） 清水敦仁

津山中（落合中） 山根健太郎

宇野中（総社東中） 山本大仁

玉中（児島中） 中道愛

日比中（宇野中） 渡部圭

日比中（日生中） 松井範之

山田中（八浜中） 石野巻順子

荘内中（児島中） 島野千明

荘内中（山田中） 小寺克枝

荘内中（磐梨中） 木村高將

八浜中（北中） 松原由佳

八浜中（早島中） 小松原綾人

東児中（新田中） 早瀬真由美

東児中（児島中） 畑智人

備前中（東児中） 山崎華佳

備前中（邑久中） 神原弘樹

伊里中（玉中） 岸村ゆり

吉永中（岡山操山中） 松原弓子

邑久中（東備支援） 上山恵理

邑久中（伊里中） 岡島春恵

邑久中（高陽中） 石川貴基

長船中（和気中） 後藤杏

桜が丘中（東中） 柴田まりえ

桜が丘中（新田中） 菅野彰人

桜が丘中（福田南中） 大島慶太

桜が丘中（八浜中） 岡村愛子

磐梨中（日比中） 守時優里

磐梨中（日生中） 福本翼

和気中（磐梨中） 阿部萌

東中（福田中） 矢田部里奈

東中（福田南中） 野口正行

東中（水島中） 長森健太

東中（下津井中） 永山雅子

東中（玉島東中） 岡浩司

西中（東中） 平松康成

西中（北中） 西尾真太郎

西中（玉島東中） 関藤浩和

西中（宇野中） 高原里枝

西中（邑久中） 栗坂知弥

西中（桜が丘中） 堀布沙

南中（福田中） 平山寛子

南中（黒崎中） 原郁子

南中（東児中） 金谷絵美子

北中（東中） 三崎太輔

北中（多津美中） 坪井香織

多津美中（倉敷天城中） 内藤貴子

多津美中（玉島北中） 河田みなみ

多津美中（真備東中） 三宅俊治

多津美中（鴨方中） 池田由美子

新田中（南中） 山崎里恵

新田中（児島中） 西本健太郎

新田中（郷内中） 北村春馬

新田中（玉島北中） 川崎愛子

東陽中（福田南中） 荒木可絵

東陽中（総社中） 坂口明恵

東陽中（哲多中） 香取祐一郎

庄中（県生涯学習ｾﾝﾀｰ） 谷田眞

倉敷第一中（玉島東中） 牧野朋子

倉敷第一中（黒崎中） 岸越秀俊

倉敷第一中（総社西中） 石原寛美

福田中（新田中） 山口直人

福田中（倉敷第一中） 入江愛理

福田中（笠岡東中） 濱西遥女

福田中（総社中） 矢吹克典

福田南中（東陽中） 中野裕介

福田南中（水島中） 松岡真奈美

福田南中（児島中） 守屋直樹

福田南中（北陵中） 江原舜

水島中（東中） 兼信洋子

水島中（児島中） 仁科良美

水島中（琴浦中） 吉川里美

連島中（桜が丘中） 脇田亨

連島南中（沙美小） 市川かおり

連島南中（総社東中） 仁科佑紀

味野中（福田南中） 高木佐知子

味野中（連島中） 林孝幸

味野中（児島中） 森永正

味野中（玉島西中） 三原大樹

下津井中（倉敷天城中） 板野正幸

児島中（西中） 森本信教

児島中（北中） 田淵玲子

児島中（玉島東中） 川本公平

児島中（木之子中） 山田麻菜未

琴浦中（老松小） 菅崎真次

琴浦中（西中） 栢野宏和

琴浦中（多津美中） 林伸明

琴浦中（新田中） 横部洋子

琴浦中（東陽中） 宗高優美

琴浦中（郷内中） 工藤容子

琴浦中（玉中） 佐野紗知子

琴浦中（総社西中） 山下哲平

郷内中（西中） 佐野智也

郷内中（東陽中） 山田一美

郷内中（真備中） 藤井有美子

玉島東中（味野中） 松永みどり

玉島東中（琴浦中） 宍粟達哉

玉島東中（船穂中） 佐藤貴則

玉島東中（総社西中） 田原和樹

玉島西中（西中） 赤木藍

玉島西中（琴浦中） 大野友也

玉島西中（郷内中） 三宅裕子

玉島北中（倉敷南小） 浦田望

玉島北中（多津美中） 佐々木真由美

玉島北中（福田中） 高島寛子

玉島北中（玉中） 兼延実里

黒崎中（倉敷第一中） 高田裕美

黒崎中（福田南中） 小椋翔平

船穂中（庄中） 林龍之介

真備東中（旭学園） 岩井聖文

真備中（琴浦中） 津尾萌

笠岡東中（連島南中） 原田圭子

笠岡東中（総社中） 糸山真佑子

金浦中（新吉中） 三宅直子

高屋中（井原中） 岡田奈未

高屋中（美星中） 末広豪伯

木之子中（総社東中） 大室奈美

芳井中（昭和中） 猪原桜子

美星中（鴨方中） 山谷幸正

総社東中（昭和小） 武田理恵

総社東中（多津美中） 中居雅博

総社東中（味野中） 塩飽聡

総社東中（琴浦中） 寺本真知子

総社西中（西中） 前田奈津美

総社西中（福田中） 西田理恵

総社西中（連島南中） 坪井冬馬

総社西中（宇野中） 佐々木順也

総社西中（高梁北中） 三木宏修

総社中（児島中） 福島俊也

総社中（総社東中） 古川愛弓

総社中（総社東中） 三宅理抄子

総社中（鏡野中） 田中陽

高梁中（川上中） 福原礼子

高梁中（大佐中） 近政友規

有漢中（津山東中） 藤村浩一

成羽中（川上中） 岡本美和

川上中（津山西中） 西谷哲也

新見第一中（足守中） 由島崇

新見第一中（琴浦中） 大月輝

新見第一中（川上中） 小堀達也

新見第一中（北房中） 田中利昌

大佐中（新見第一中） 重村真由美

大佐中（新見第一中） 西村展子

哲多中（健康の森学園支援） 真壁久美子

哲多中（新見南中） 筒井悠平

哲西中（新見第一中） 中山善博

金光中（総社東中） 筒井明日香

鴨方中（芳井中） 鳥越直子

寄島中（高屋中） 飯田隼一

早島中（多津美中） 赤木佑紀

津山東中（北陵中） 田渕恵美子

津山東中（大原中） 篠原正展

津山東中（勝央中） 矢嶋清寛

中道中（津山東中） 竹内めぐみ

北陵中（加茂中） 大山彩香

北陵中（桜が丘中） 小坂龍平

北陵中（久世中） 伊木大貴

北陵中（奈義中） 吉田優月

鶴山中（中道中） 小坂幸代

鶴山中（津山西中） 吉本卓矢

鶴山中（勝北中） 唐木一成

津山西中（中道中） 石原陽子

津山西中（中道中） 安藤恵美

勝北中（英田中） 多久和里奈

久米中（津山東中） 土岐麻衣子

久米中（北陵中） 市村舞子

北房中（成羽中） 高舘一輝

落合中（北陵中） 南都朋哉

落合中（新見第一中） 前原史哉

落合中（鏡野中） 栗田勇輝

久世中（津山中） 畦田芳広

久世中（大原中） 今村美月

勝山中（鶴山中） 小川浩

大原中（勝北中） 森田陽奈実

大原中（勝央中） 飯島有香

美作中（勝田中） 中村直子

作東中（落合中） 中谷宏

作東中（英田中） 長井志津子

英田中（奈義中） 清水加奈子

鏡野中（金光中） 油井芙実子

勝央中（津山西中） 岸本淳

勝央中（落合中） 歳森清人

奈義中（津山西中） 瀬田美鈴

奈義中（久世中） 平松弦

中央中（新庄中） 今井元朗



＜中学校 教諭 新採用＞

岡山操山中 米山雅崇

倉敷天城中 長谷川禅

宇野中 ﾘｯﾌﾟ ｽｸﾑ ｶｲﾙ ﾀﾞﾙﾄﾝ

宇野中 石上龍輝

荘内中 木村友哉

東児中 高橋啓司

備前中 正好陸人

三石中 大橋きお

邑久中 西拓斗

長船中 中尾海裕

高陽中 河原夢叶

桜が丘中 小野海斗

桜が丘中 陰山日菜

桜が丘中 清家純一

赤坂中 四谷弓

吉井中 五十嵐万奈

加賀中 池田優太

加賀中 中村千夏

東中 尾上航汰

東中 橋本実奈

西中 池田斗和

西中 松木菜穂

南中 木村拓哉

南中 貞弘裕太郎

北中 坂本凌

北中 中野亘

多津美中 黒田栞古

多津美中 檜垣直弥

新田中 伊賀一心

新田中 大橋万穂

東陽中 橋本貴文

庄中 橋本美来

倉敷第一中 野口楓介

倉敷第一中 藤原亜紀子

倉敷第一中 山田航大

福田中 久本勢土

水島中 水野龍輝

連島中 土谷尚輝

連島中 中祐己

児島中 遠藤葵

児島中 田中優輝

琴浦中 丸山航平

郷内中 犬飼海斗

玉島東中 友國真理

玉島西中 小野愛架音

玉島北中 箱崎ゆい

玉島北中 福重明彦

真備中 足立真唯

笠岡東中 内藤真帆

笠岡東中 野口拓真

金浦中 嶋田恭子

大島中 小嶌大晴

美星中 内藤聖哉

総社東中 森章太

総社東中 山成祐次郎

総社西中 有吉優希

総社西中 野口稜太

総社中 佐藤綾花

高梁中 三嶋亮輔

成羽中 諌山大亮

新見第一中 竹下文和

新見第一中 藤原桃奈

新見第一中 松尾蒼汰

新見南中 三宅洸太

大佐中 平尾美菜

金光中 井上弘大郎

鴨方中 加納未緒

鴨方中 林明依

寄島中 黒田健太

里庄中 北田圭祐

津山東中 浜口萌絵

津山東中 安田大輔

中道中 佐山美侑

中道中 山下敦暉

北陵中 赤木遥香

北陵中 土谷肇

鶴山中 塚崎悠矢

津山西中 小玉賢

津山西中 野々上奈穂

勝北中 住本理玖人

久米中 武村知樹

北房中 原颯太

落合中 正木晃至

久世中 加藤瑠惟

久世中 藤原華乃

勝山中 杉山実雪

蒜山中 山根千慶

勝田中 小野智志

美作中 小林祐太

英田中 山名結太

新庄中 國村碧唯

鏡野中 上野瑞希

鏡野中 内田美奈

奈義中 村瀬優希

中央中 安原詩穏



■中学校 養護教諭

＜中学校 養護教諭 転任＞

玉中（吉永中） 成田美咲

日比中（玉中） 伊谷英子

三石中（裳掛小） 宗包恵子

吉永中（牛窓北小） 山本瑛菜

牛窓中（牛窓東小） 岩田祐華

西中（連島南小） 片岡京子

南中（倉敷支援） 寺山美里

北中（琴浦東小） 徳森育子

児島中（倉敷東小） 丸山いづみ

郷内中（児島中） 安部瑞江

神島外中（鶴山中） 古賀久美子

芳井中（川上中） 川上愛美

川上中（大江小） 難波里奈

大佐中（刑部小） 西村俊子

鶴山中（早島支援） 藤井美香

美作中（喬松小） 原本実佳

久米南中（西粟倉小） 桂美里



＜中学校 養護教諭 新採用＞

哲多中 由井薗珠奈

哲西中 冨谷千奈

加茂中 久松恵里花

久米中 渡部めい

勝央中 関谷聡実



■中学校 栄養教諭

＜中学校 栄養教諭 転任＞

邑久中（磐梨小） 滝本あやめ

東中（日比小） 松本明子

東陽中（玉島北中） 板野啓子

玉島北中（天城小） 三宅宏枝

総社中（吉川小） 小河奈緒子

津山西中（勝北中） 春名泉

勝北中（中央中） 井上知子

落合中（津山西中） 内田茜

中央中（新庄小） 菊池華子

中学校（事務職員）

中学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。【画像73～75】の一覧表でもご覧いただけます。

■中学校 事務職員

＜中学校 事務職員 退職＞

西中 東洋子

福田南中 山本美由紀

昭和中 藤原正憲

作東中 野々上恭子



＜中学校 事務職員 転任＞

伊里中（広野小） 小根国一輝

三石中（鶴山小） 内野健登

牛窓中（山陽北小） 重松美千代

磐梨中（牛窓中） 高木美枝

東中（水島小） 大源龍也

西中（多津美中） 井上加代子

多津美中（倉敷第一中） 友末智子

倉敷第一中（金光中） 野稲聡志

福田南中（下津井東小） 川上由貴

水島中（福田南中） 西原美帆

郷内中（豊野小） 青井絢美

新吉中（笠岡東中） 坂本和美

木之子中（芳井中） 中野真由美

井原中（木之子中） 内田美里

高梁中（巨瀬小） 岡美絵

哲多中（新見南中） 木村有美子

金光中（常盤小） 藤井祥平

寄島中（城見小） 北方智士

久米中（米来小） 安藤美菜子

落合中（勝山中） 野々上佐与子

勝山中（鏡野中） 野村和美

作東中（柵原東小） 金島美千子

鏡野中（落合中） 仲前優子



＜中学校 事務職員 新採用＞

美星中 池田帆花

美作中 菊澤美憂

義務教育学校（校長・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・事務職員）

義務教育学校の校長・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像76～画像84】の一覧表でもご覧いただけます。

■義務教育学校 校長

＜義務教育学校 校長 転任＞

昭和五つ星学園（昭和中） 北川和美

柵原学園（柵原中） 新免道明



■義務教育学校 副校長

＜義務教育学校 副校長 新任＞

昭和五つ星学園（昭和小） 井上明美

柵原学園（柵原中） 藤井英次朗



■義務教育学校 教頭

＜義務教育学校 教頭 転任＞

昭和五つ星学園（維新小） 瀧川武史

昭和五つ星学園（昭和中） 青田由利子

柵原学園（中央中） 杉井勝

旭学園（柵原東小） 長鉾裕子



■義務教育学校 指導教諭

＜義務教育学校 指導教諭 転任＞

昭和五つ星学園（総社中） 橋本誠治

柵原学園（柵原西小） 鳥巣幸子

柵原学園（柵原中） 保都沙也加



■義務教育学校 教諭

＜義務教育学校 教諭 転任＞

昭和五つ星学園（倉敷まきび支援） 蒲生千春

昭和五つ星学園（昭和小） 板野有希子

昭和五つ星学園（昭和小） 岡本純

昭和五つ星学園（昭和小） 河村秀信

昭和五つ星学園（昭和小） 角田大希

昭和五つ星学園（昭和小） 高細宏美

昭和五つ星学園（昭和小） 田川晴子

昭和五つ星学園（昭和小） 東山由里郁

昭和五つ星学園（昭和小） 村田聖人

昭和五つ星学園（維新小） 池田典子

昭和五つ星学園（維新小） 角野太河

昭和五つ星学園（昭和中） 奥田陽一

昭和五つ星学園（昭和中） 亀川格

昭和五つ星学園（昭和中） 河崎太希

昭和五つ星学園（昭和中） 熊澤くる美

昭和五つ星学園（昭和中） 関口徳

昭和五つ星学園（落合中） 山川晶大

柵原学園（大野小） 森岡美恵

柵原学園（勝間田小） 梅澤千波

柵原学園（柵原西小） 有吉修亮

柵原学園（柵原西小） 絹田恭浩

柵原学園（柵原西小） 高見友紀子

柵原学園（柵原西小） 中永圭祐

柵原学園（柵原西小） 中永由紀子

柵原学園（柵原西小） 山本栞

柵原学園（柵原東小） 青井恵理佳

柵原学園（柵原東小） 清友信吾

柵原学園（柵原東小） 佐々木典子

柵原学園（柵原東小） 田中夏歩

柵原学園（柵原東小） 藤原久美子

柵原学園（柵原東小） 吉多歩

柵原学園（北陵中） 豊田浩史

柵原学園（柵原中） 秋山侑太

柵原学園（柵原中） 香西清輝

柵原学園（柵原中） 小枝茉瑚

柵原学園（柵原中） 重信謙太

柵原学園（柵原中） 立岩久人

柵原学園（柵原中） 田部隆典

旭学園（作東中） 植田佑輔



■義務教育学校 養護教諭

＜義務教育学校 養護教諭 転任＞

昭和五つ星学園（昭和小） 高瀬雪絵

昭和五つ星学園（維新小） 平田志ほり

柵原学園（柵原西小） 森本優子

柵原学園（柵原中） 中村悠衣



■義務教育学校 栄養教諭

＜義務教育学校 栄養教諭 転任＞

柵原学園（柵原西小） 西尾結衣



■義務教育学校 事務職員

＜義務教育学校 事務職員 転任＞

昭和五つ星学園（昭和小） 渡辺和枝

昭和五つ星学園（維新小） 田邊榛夏

昭和五つ星学園（山手小） 本行真弓

柵原学園（柵原西小） 黒島望

柵原学園（柵原中） 中村玲子

中等教育学校（校長・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭）

中等教育学校の校長・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像85～画像89】の一覧表でもご覧いただけます。

■中等教育学校 校長

＜中等教育学校 校長 役職定年＞

岡山大安寺中等 竹内成長



＜中等教育学校 校長 転任＞

岡山大安寺中等（真備陵南高） 三村美紀



■中等教育学校 指導教諭

＜中等教育学校 指導教諭 転任＞

岡山大安寺中等（玉野備南高） 白髭克浩



■中等教育学校 教諭等

＜中等教育学校 教諭等 転任＞

岡山大安寺中等（津山高） 加戸小百合



＜中等教育学校 教諭等 新採＞

岡山大安寺中等 瀬塚朱音

高等学校（校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭）

高等学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像90～画像106】には一覧表を掲載しています。

■高等学校 校長

＜高等学校 校長 退職＞

岡山朝日高 平田善久

岡山工業高 文谷元信

倉敷青陵高 内田博文

水島工業高 森尚貴

高梁城南高 中畑里英

備前緑陽高 田中薫

邑久高 萩原康正

真庭高 豊田涼



＜高等学校 校長 役職定年＞

倉敷古城池高 三澤宏之

倉敷鷲羽高 三村直子

倉敷商業高 石下義久

玉野光南高 山口徹尚

総社高 豊田晃敏

鴨方高 三村雅則

玉野備南高 白髭克浩

倉敷市立工業高 谷口和士



＜高等学校 校長 転任＞

倉敷青陵高（玉野商工高） 泉浩明

倉敷商業高（笠岡商業高） 西山正宏

総社高（総社高） 豊田晃敏

真庭高（岡山大安寺中等） 竹内成長



＜高等学校 校長 新任＞

岡山朝日高（岡山県教委） 鈴鹿貴久

岡山工業高（水島工業高） 河本裕次郎

倉敷古城池高（岡山工業高） 鎌田雄二

倉敷鷲羽高（井原市立高） 大山直恵

水島工業高（津山東高） 日笠剛

玉野光南高（岡山城東高） 延兼稔

笠岡商業高（玉島商業高） 赤岩康弘

高梁城南高（勝山高） 武村克彦

備前緑陽高（岡山県教委） 古城秀樹

邑久高（倉敷天城高） 竹原伸之

鴨方高（和気閑谷高） 久常宏栄

玉野備南高（玉野光南高） 岡村みちる

玉野商工高（岡山操山高） 妹尾英津子

倉敷市立工業高（東岡山工業高） 芦田忠大

真備陵南高（倉敷南高） 細川欣洋



■高等学校 副校長

＜高等学校 副校長 退職＞

岡山操山高 谷川淳

倉敷青陵高 片山智司

倉敷古城池高 阪谷誠

津山高 森川道安

井原高 竹中誠

市玉島高 難波秀文



＜高等学校 副校長 役職定年＞

岡山一宮高 畑上卓

西大寺高 大谷創一

倉敷鷲羽高 中井明徳



＜高等学校 副校長 転任＞

岡山操山高（東岡山工業高） 熱田繁樹

倉敷天城高（岡山操山中） 乙倉寛



＜高等学校 副校長 新任＞

岡山一宮高（岡山一宮高） 金山満彦

岡山城東高（総社南高） 吉田純一

西大寺高（西大寺高） 福岡明広

東岡山工業高（烏城高） 福田浩司

倉敷南高（笠岡高） 藤丘浩次

水島工業高（水島工業高） 安藤龍太

津山高（津山高） 瀬島美穂

勝山高（瀬戸高） 吉田裕幸

精思高（精思高） 石田慎

精思高（精思高） 佐藤伸治

市玉島高（倉敷商業高） 山口幸信



■高等学校 教頭

＜高等学校 教頭 役職定年＞

倉敷中央高 川俣真砂美

玉野高 栗田武治



＜高等学校 教頭 転任＞

瀬戸高（岡山南高） 重光由希子

高松農業高（高梁城南高） 仲元律子

倉敷中央高（岡山盲） 米田直生

玉野高（岡山芳泉高） 藤田美絵

笠岡高（笠岡工業高） 田中完三

笠岡工業高（高松農業高） 安藤裕子

総社南高（倉敷南高） 柴田茂徳

高梁城南高（真庭高） 宮阪淳司

和気閑谷高（倉敷琴浦高等支援） 服部功

井原市立高（宇治高） 大塚智子



＜高等学校 教頭 新任＞

岡山操山高（岡山操山高） 藤井清志

岡山芳泉高（倉敷天城高） 森良恵

岡山一宮高（玉野光南高） 道下弘恵

西大寺高（玉島高） 松本剛徳

岡山工業高（県総務学事課） 妹尾健太郎

東岡山工業高（水島工業高） 安原啓史

岡山南高（県総合教育センター） 岩佐奈津子

倉敷青陵高（矢掛高） 岡野太郎

倉敷南高（新見高） 鳥越昭正

倉敷古城池高（総社南高） 依田耕治

水島工業高（津山工業高） 下野優児

倉敷商業高（西大寺高） 田中信人

玉島商業高（笠岡商業高） 矢部大輔

津山高（岡山大安寺中等） 大本圭

津山東高（勝間田高） 板谷淳子

玉野光南高（岡山操山高） 今井和彦

烏城高（岡山城東高） 田中誠一郎

宇治高（井原高） 高見朋美



■高等学校 主幹教諭

＜高等学校 主幹教諭 退職＞

津山工業高 道満哲典



＜高等学校 主幹教諭 転任＞

岡山工業高（西大寺高） 大谷創一

倉敷天城高（倉敷古城池高） 三澤宏之

倉敷南高（岡山一宮高） 畑上卓

倉敷古城池高（瀬戸南高） 歳森郁夫

玉島高（玉野光南高） 山口徹尚

水島工業高（倉敷工業高） 高田国宏

水島工業高（倉敷市立工業高） 谷口和士

玉島商業高（倉敷商業高） 石下義久

玉野光南高（玉野高） 栗田武治

井原高（鴨方高） 三村雅則

真庭高（玉野商工高） 大場匡徳



＜高等学校 主幹教諭 新任＞

倉敷工業高（倉敷工業高） 戸田義久

倉敷商業高（倉敷商業高） 樋口謙司

津山工業高（水島工業高） 大嶋岳

津山商業高（津山商業高） 中塚雄祐

玉野光南高（玉野光南高） 渕上典毅

高梁高（高梁高） 遠藤隆

新見高（新見高） 矢庭政紀

備前緑陽高（備前緑陽高） 橋本拓哉

邑久高（邑久高） 小西立碁

玉野商工高（岡山東商業高） 佐柳靖子



＜高等学校 主幹教諭 新採用＞

■高等学校 指導教諭

＜高等学校 指導教諭 退職＞

倉敷南高 三島誠人

矢掛高 濱田好宏



＜高等学校 指導教諭 転任＞

岡山一宮高（真庭高） 中山順充

倉敷古城池高（倉敷鷲羽高） 三村直子

倉敷中央高（倉敷南高） 嘉本昭子

津山東高（和気閑谷高） 荒金恭子

玉野高（倉敷中央高） 川俣真砂美

新見高（岡山芳泉高） 坂口真二



＜高等学校 指導教諭 新任＞

岡山朝日高（岡山朝日高） 村井容子

岡山操山高（鴨方高） 戸田里香

岡山芳泉高（岡山芳泉高） 長屋年徳

岡山一宮高（岡山一宮高） 有岡桂佑

瀬戸南高（瀬戸南高） 妹尾裕介

東岡山工業高（東岡山工業高） 平本隆朗

倉敷南高（倉敷南高） 安藤雅章

倉敷南高（倉敷南高） 景山晴光

倉敷古城池高（倉敷古城池高） 森永孝行

倉敷中央高（倉敷中央高） 福田庸介

倉敷中央高（倉敷中央高） 藤田昌子

玉島高（玉島高） 狩谷紀久子

玉島高（倉敷市立工業高） 戸田遼平

津山高（津山高） 津田拓郎

玉野光南高（岡山県教委） 山下丈晴

井原高（井原高） 石田安奈

新見高（新見高） 太田由紀子

矢掛高（矢掛高） 坂本和裕

高等学校（教諭・養護教諭・栄養教諭）

高等学校の教諭・養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像107～画像117】には一覧表を掲載しています。

■高等学校 教諭等

＜高等学校 教諭等 退職＞

岡山朝日高 柴田みさえ

岡山朝日高 山下知子

岡山操山高 川尻恵子

岡山操山高 小橋康弘

岡山操山高 徳田旭昭

岡山芳泉高 岡詔子

岡山城東高 居上伊世

岡山城東高 坪井庸二

岡山工業高 関口貴之

東岡山工業高 坂本恭成

倉敷青陵高 柴田純一郎

倉敷青陵高 渡辺真由美

倉敷南高 渡邊英俊

倉敷中央高 上田恭兵

倉敷中央高 高月佳壽子

倉敷中央高 中田佳世子

水島工業高 大森弘美

水島工業高 冨部泰正

倉敷商業高 山口美芽

玉島商業高 大内克彦

津山東高 尾崎未登利

津山東高 安井京子

津山商業高 山本夏来

玉野光南高 佐野由佳

玉野光南高 安原寛

笠岡高 居上真也

笠岡高 嘉本雅仁

笠岡高 角田香澄

笠岡工業高 鶴見隆弘

笠岡工業高 福尾浩一郎

笠岡商業高 北島一道

総社高 中尾慎一

総社高 森定真寿美

総社南高 秋山充

総社南高 泉清剛

総社南高 河内良枝

高梁高 大友隆弘

高梁城南高 松岡隆雄

新見高 青木達也

邑久高 奈良井飛鳥

勝山高 前田竜一

真庭高 高田健一

真庭高 中田則子

矢掛高 塚本素通

勝間田高 山岡里美

烏城高 安井誠

精思高 柏原芳香

真備陵南高 村田正寿

井原市立高 田中宏人



＜高等学校 教諭等 転任＞

岡山朝日高（岡山一宮高） 藤原桂子

岡山朝日高（倉敷天城高） 竹谷朝子

岡山朝日高（玉島高） 蔵富基浩

岡山操山高（瀬戸高） 那須仁司

岡山操山高（倉敷天城高） 小林俊彦

岡山操山高（水島工業高） 金平博

岡山操山高（玉野光南高） 同前智徳

岡山操山高（総社高） 福井隆志

岡山芳泉高（岡山大安寺中等） 小網亜紀

岡山芳泉高（倉敷中央高） 末澤工子

岡山芳泉高（笠岡商業高） 大塚修平

岡山芳泉高（備前緑陽高） 牧奈津美

岡山一宮高（瀬戸高） 高取亨一

岡山一宮高（倉敷鷲羽高） 脇坂晋平

岡山一宮高（総社高） 田中久彦

岡山一宮高（備前緑陽高） 山下和郎

岡山一宮高（邑久高） 太安裕美

岡山一宮高（津山中） 田中波累

岡山城東高（岡山大安寺中等） ﾃﾞｰｳﾞｨｽﾏｼｭｰ

岡山城東高（岡山工業高） 藤井進

岡山城東高（倉敷古城池高） 山地賢一

岡山城東高（倉敷中央高） 谷田博美

岡山城東高（倉敷工業高） 東純子

岡山城東高（津山高） 馬木良輔

岡山城東高（総社南高） 中室智彰

岡山城東高（和気閑谷高） 松下明日香

岡山城東高（井原市立高） 石倉志朗

西大寺高（倉敷古城池高） 篠原幸子

瀬戸高（岡山大安寺中等） 三阪良一

瀬戸高（西大寺高） 森純子

瀬戸高（倉敷南高） 薮井怜

高松農業高（岡山操山高） 村木明子

高松農業高（新見高） 臼本勝

高松農業高（真庭高） 池田勉

高松農業高（岡山南支援） 高見昌義

興陽高（高松農業高） 西原誠

興陽高（瀬戸南高） 橋本大輔

興陽高（瀬戸南高） 藤原武

興陽高（岡山南高） 高見愛子

興陽高（岡山支援） 仲美妃

瀬戸南高（高松農業高） 川合章

瀬戸南高（倉敷鷲羽高） 山本沙穂

瀬戸南高（津山東高） 新納健司

瀬戸南高（勝山高） 竹村美輪

瀬戸南高（真庭高） 植月亮介

瀬戸南高（真庭高） 小林裕之

岡山工業高（倉敷工業高） 藤岡麻奈

岡山工業高（津山工業高） 神原祥訓

岡山工業高（備前中） 羽賀慎一郎

東岡山工業高（岡山城東高） 山本美由紀

東岡山工業高（岡山工業高） 谷口将大

東岡山工業高（玉野高） 小野昌弘

東岡山工業高（玉野商工高） 牧野一路

岡山東商業高（瀬戸南高） 山口成美

岡山東商業高（新見高） 清水隆

岡山東商業高（備前緑陽高） 中島美佳

岡山東商業高（玉野商工高） 大村一成

岡山東商業高（玉野商工高） 平松昌子

岡山東商業高（倉敷琴浦高等支援） 若狭昌平

岡山南高（岡山操山高） 吉川知恵子

岡山南高（倉敷商業高） 楢崎一美

岡山南高（松山高） 入江誠

岡山御津高（岡山聾） 大村実枝

岡山御津高（岡山東支援） 小池由加理

倉敷青陵高（岡山大安寺中等） 三善久実

倉敷青陵高（津山高） 杉本英樹

倉敷青陵高（玉野光南高） 武田陽子

倉敷青陵高（総社南高） 平松富久代

倉敷青陵高（高梁高） 本山武志

倉敷青陵高（和気閑谷高） 岡宣之

倉敷天城高（岡山操山高） 高戸大作

倉敷天城高（玉島高） 浜中和史

倉敷天城高（津山高） 小田夏海

倉敷天城高（総社高） 香川美穂

倉敷天城高（林野高） 佐堂幸代

倉敷南高（岡山操山高） 吉藤敬宏

倉敷南高（高梁高） 藤村季子

倉敷南高（真庭高） 麻田典生

倉敷南高（市玉島高） 小山龍一

倉敷南高（岡山東支援） 貫井将慎

倉敷古城池高（岡山操山高） 富田克則

倉敷古城池高（岡山一宮高） 八尋幸一

倉敷古城池高（岡山工業高） 井上正子

倉敷古城池高（市玉島高） 高槻万葉

倉敷古城池高（宇治高） 神田拓郎

倉敷中央高（岡山操山高） 野島祥之

倉敷中央高（岡山御津高） 金子暁子

倉敷中央高（倉敷天城高） 浅野陽子

倉敷中央高（倉敷工業高） 高坂和男

倉敷中央高（玉野光南高） 細川直子

倉敷中央高（高梁高） 関絵里菜

倉敷中央高（真庭高） 森腰美奈

玉島高（倉敷工業高） 室山慶太

玉島高（倉敷商業高） 森咲

倉敷鷲羽高（岡山城東高） 小郷潤

倉敷鷲羽高（倉敷工業高） 藤原晶子

倉敷工業高（岡山工業高） 岩城一茂

倉敷工業高（岡山御津高） 阿部研吾

倉敷工業高（倉敷鷲羽高） 川部史

倉敷工業高（倉敷鷲羽高） 横山洋平

倉敷工業高（玉野高） 藤田学

倉敷工業高（笠岡工業高） 平松大佳

倉敷工業高（笠岡商業高） 中江智恵子

倉敷工業高（倉敷市立工業高） 竹内大志

倉敷工業高（玉野商工高） 柴田和彦

水島工業高（東岡山工業高） 石井一

水島工業高（倉敷工業高） 葛原康生

水島工業高（備前緑陽高） 今井直子

水島工業高（岡山後楽館高） 柏野良

倉敷商業高（水島工業高） 江田綾子

倉敷商業高（高梁高） 浅野美帆

倉敷商業高（矢掛高） 宮地伸幸

倉敷商業高（精思高） 藤井孝正

倉敷商業高（県スポーツ振興課） 芝田孝

玉島商業高（瀬戸南高） 香川裕子

津山高（岡山城東高） 大下香麻理

津山高（倉敷中央高） 堀家利沙

津山高（玉野光南高） 小西明雄

津山高（新見高） 矢野雄暉

津山東高（高松農業高） 岡本正樹

津山東高（勝山高） 竹内宏和

津山東高（真庭高） 西村那保枝

津山工業高（水島工業高） 上田恵律子

津山工業高（津山高） 國定義憲

津山工業高（勝山高） 片山輝幸

津山工業高（真庭高） 山口明

津山工業高（岡山後楽館高） 岸本修

津山商業高（新見高） 平岡正樹

津山商業高（勝山高） 原田和則

玉野高（倉敷商業高） 木村真緒

玉野高（鴨方高） 樋口孝子

玉野光南高（岡山一宮高） 水田卓郎

玉野光南高（東岡山工業高） 川上裕司

玉野光南高（岡山南高） 上岡正和

玉野光南高（岡山瀬戸高等支援） 大賀文人

笠岡高（岡山工業高） 吉田絵美

笠岡工業高（岡山工業高） 片山真

笠岡工業高（東岡山工業高） 平尾暢啓

笠岡工業高（倉敷工業高） 古城正敏

笠岡商業高（倉敷商業高） 山磨孝子

笠岡商業高（総社高） 水子竣介

笠岡商業高（総社南高） 山本清美

井原高（倉敷古城池高） 松永祐子

井原高（真庭高） 吉村惇史

井原高（勝間田高） 松本理史

井原高（岡山後楽館高） 板野巧

総社高（岡山城東高） 三宅えみ

総社高（瀬戸高） 村木栄登

総社高（倉敷青陵高） 佐伯泰臣

総社高（鴨方高） 横山倫子

総社高（和気閑谷高） 植田雅也

総社高（烏城高） 安藤茜

総社高（倉敷翔南高） 襟立里紗子

総社高（真備陵南高） 田中奈緒子

総社高（岡山支援） 赤松沙織

総社高（岡山瀬戸高等支援） 原田亜以梨

総社南高（岡山芳泉高） 荒川千絵

総社南高（倉敷古城池高） 寺脇理史

総社南高（倉敷鷲羽高） 中井明徳

総社南高（倉敷鷲羽高） 山村寿彦

総社南高（津山工業高） 森内謙

総社南高（玉野光南高） 太安竜也

総社南高（真庭高） 宮本祐樹

総社南高（和気閑谷高） 浮田圭一郎

総社南高（精思高） 山神大輝

総社南高（片上高） 片山梨子

総社南高（玉野商工高） 景山真弓

高梁高（津山商業高） 曾根明日香

高梁高（新見高） 豊田典子

高梁高（勝山高） 杉山和志

高梁城南高（瀬戸南高） 丸岡優太

高梁城南高（玉野高） 高田夏実

高梁城南高（鴨方高） 鐘ヶ江美樹

新見高（真庭高） 岩本好博

新見高（真庭高） 佐々木勝章

新見高（勝間田高） 新免隆

備前緑陽高（東岡山工業高） 川尻晃

備前緑陽高（津山工業高） 森大晃

邑久高（西大寺高） 瀧川洋子

邑久高（東岡山工業高） 佐々木貴美子

勝山高（水島工業高） 奥村浩基

勝山高（津山東高） 渡邊克則

勝山高（倉敷翔南高） 笠敬介

真庭高（岡山御津高） 若田俊之

真庭高（倉敷中央高） 岡部恵美子

真庭高（誕生寺支援） 山田晴菜

鴨方高（瀬戸南高） 岡田友希

鴨方高（倉敷古城池高） 山口裕子

鴨方高（倉敷中央高） 塚本みほこ

鴨方高（玉野光南高） 大島康朋

鴨方高（総社高） 小野恵

鴨方高（烏城高） 難波偉人

和気閑谷高（倉敷南高） 芦田さやか

和気閑谷高（倉敷工業高） 山口剛宏

和気閑谷高（勝山高） 森岡将太

矢掛高（玉島高） 大山達美

勝間田高（瀬戸南高） 治郎丸直樹

勝間田高（津山東高） 桑村久美子

勝間田高（真庭高） 田口優子

烏城高（岡山東商業高） 大西佳江

烏城高（岡山盲） 松岡由美

精思高（倉敷天城高） 濱田圭

精思高（倉敷古城池高） 岡田優司

精思高（玉島商業高） 片山逸紀

精思高（笠岡高） 山中博章

倉敷市立工業高（玉野商工高） 田淵宣広

倉敷翔南高（倉敷商業高） 國弘啓太

倉敷翔南高（玉野高） 岡部達昌

倉敷翔南高（岡山後楽館高） 伊東有希子

倉敷翔南高（岡山後楽館高） 玉城万里

真備陵南高（倉敷古城池高） 原囿人士

真備陵南高（井原高） 塩飽政弘

井原市立高（岡山一宮高） 河合浩子

井原市立高（倉敷古城池高） 杉原由花子

宇治高（岡山南支援） 木野達也

玉野商工高（岡山城東高） 清水政彦

玉野商工高（東岡山工業高） 松下大輝

玉野商工高（倉敷工業高） 野瀬旦浩

玉野商工高（津山商業高） 宇川由紀

玉野商工高（玉野光南高） 廣本孝雄

玉野商工高（邑久高） 津島知子



＜高等学校 教諭等 新採用＞

岡山一宮高 元田篤志

岡山城東高 滝澤徹朗

岡山城東高 坪井真愛

西大寺高 公文朋加

西大寺高 西本達郎

瀬戸高 粟田光貴

瀬戸高 松尾翔平

高松農業高 今井麻由華

高松農業高 川上誠也

高松農業高 永野勇太

興陽高 奥田健太郎

岡山工業高 小野華弥

岡山工業高 西海正高

岡山工業高 原田健吾

岡山工業高 平井涼介

岡山工業高 宮脇桜子

東岡山工業高 安東ちひろ

東岡山工業高 河面龍征

東岡山工業高 隅仁一

東岡山工業高 竹森翔也

東岡山工業高 田村欣一

東岡山工業高 難波翔一

岡山東商業高 大賀悠生

岡山南高 藤澤梨乃

岡山御津高 長谷川千華

岡山御津高 松尾慎子

倉敷青陵高 河原寛太

倉敷南高 御船遥

倉敷古城池高 大塔紗和

倉敷中央高 今岡尚美

倉敷中央高 黒木聖子

玉島高 小橋美帆子

倉敷鷲羽高 池嶋智恵子

倉敷工業高 井上博靖

倉敷工業高 上野理恵子

倉敷工業高 福井快智

倉敷工業高 中村重行

水島工業高 松田はるか

水島工業高 山本貫司

倉敷商業高 大賀和歩

倉敷商業高 田中千遥

玉島商業高 黒田奈穂子

玉島商業高 佐藤晃一

津山高 田野智大

津山高 藤本啓士朗

津山東高 清水絃冬

津山東高 竹本圭佑

津山東高 馬場春香

津山東高 真島良次

津山工業高 山根佑司

津山工業高 仁科知子

津山商業高 岡本恭典

津山商業高 柴田丈

玉野光南高 菊池夢未

玉野光南高 三善真洋

笠岡高 小原千明

笠岡高 西岡誠也

笠岡工業高 木林捺由

笠岡工業高 横田智弘

井原高 小野歩夢

総社高 松村音乃

総社高 山本千聖

高梁高 小林奈津希

高梁高 森みなみ

新見高 竹内理人

備前緑陽高 田部夏妃

邑久高 宮原千種

勝山高 小橋壮一郎

勝山高 西角優

勝山高 松林鈴奈

真庭高 甲本乃之

真庭高 高橋舞子

林野高 保木似衣奈

鴨方高 濱田真菜

和気閑谷高 北方彩香

和気閑谷高 宮里伊織

矢掛高 濱田捺実

勝間田高 秋本侑樹

勝間田高 大本悠平

烏城高 岸根三嬉

烏城高 守屋拓真

精思高 竹尾彩

倉敷市立工業高 草地椋太

倉敷翔南高 大黒智和子

松山高 山下義史

片上高 熊部楓菜

特別支援学校(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭)

特別支援学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像118～画像131】の一覧表でもご覧いただけます。

■特別支援学校 校長

＜特別支援学校 校長 退職＞

岡山盲 藤尾愛一郎

倉敷まきび支援 梶谷淳子



＜特別支援学校 校長 役職定年＞

岡山西支援 山岡格史



＜特別支援学校 校長 新任＞

岡山盲（東備支援） 梅田裕子

岡山西支援（岡山支援） 粟津なみ

倉敷まきび支援（岡大附特） 金島一顯



■特別支援学校 副校長

＜特別支援学校 副校長 退職＞

岡山南支援 中村美鈴



＜特別支援学校 副校長 役職定年＞

西備支援 水野仁美

倉敷まきび支援 小野浩



＜特別支援学校 副校長 新任＞

岡山支援（岡山西支援） 小川泰史

西備支援（岡山南支援） 倉永大作

東備支援（東備支援） 北川昭宏

倉敷まきび支援（倉敷まきび支援） 中園陽子



■特別支援学校 教頭

＜特別支援学校 教頭 退職＞

岡山東支援 石居禎人

岡山東支援 橋田健一

健康の森学園支援 内田旭泰



＜特別支援学校 教頭 役職定年＞

早島支援 西山徹

誕生寺支援 青木文宏



＜特別支援学校 教頭 新任＞

岡山支援（誕生寺支援） 岡田貴宏

岡山東支援（岡山西支援） 浜野健

岡山東支援（西小） 三宅芳弘

西備支援（倉敷琴浦高等支援） 宮木美代子

東備支援（岡山支援） 伊藤智佳

早島支援（早島支援） 阿部健志

早島支援（和気中） 大森優子

倉敷まきび支援（岡大附中） 三竿香織

倉敷支援（早島支援） 酒井満



＜特別支援学校 教頭 転任＞

岡山東支援（岡山支援） 平松友加里

岡山南支援（岡大附特） 西川省吾

誕生寺支援（早島支援） 中山里香

倉敷琴浦高等支援（倉敷支援） 西山博之

倉敷支援（岡田小） 友浦史郎



■特別支援学校 主幹教諭

＜特別支援学校 主幹教諭 新任＞

岡山支援（岡大附特） 栗原涼子

岡山西支援（岡山県教委） 頃末敏秀

岡山東支援（倉敷まきび支援） 塚越かおり

岡山南支援（岡山南支援） 徳田朋子

健康の森学園支援（健康の森学園支援） 山崎好美

東備支援（倉敷まきび支援） 豊田真澄

早島支援（岡山西支援） 西原佳代

誕生寺支援（早島支援） 藤田美雪

倉敷まきび支援（倉敷まきび支援） 滝沢万紀子



＜特別支援学校 主幹教諭 転任＞

西備支援（倉敷まきび支援） 小野浩

早島支援（早島支援） 西山徹

誕生寺支援（岡山瀬戸高等支援） 亀山純子

岡山瀬戸高等支援（岡山西支援） 山岡格史

倉敷まきび支援（西備支援） 水野仁美



■特別支援学校 指導教諭

＜特別支援学校 指導教諭 新任＞

岡山支援（岡山県教委） 西村かな恵

岡山西支援（岡山西支援） 板野健太郎

西備支援（西備支援） 能勢涼子

健康の森学園支援（岡山支援） 榊原敦

早島支援（早島支援） 滝澤真子

岡山瀬戸高等支援（岡大附特） 濱田曜

倉敷まきび支援（早島支援） 黒川由美



＜特別支援学校 指導教諭 転任＞

岡山西支援（誕生寺支援） 青木文宏

特別支援学校（教諭等・養護教諭・栄養教諭）

特別支援学校の教諭等・養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像132～138】には一覧表を掲載しています。

■特別支援学校 教諭等

＜特別支援学校 教諭等 退職＞

岡山支援 安藤有佳里

岡山西支援 鳥井彩夏

岡山西支援 古川智恵子

岡山東支援 関野雅紀子

岡山東支援 林卓志

岡山東支援 松岡梨花

岡山南支援 辻富恵

西備支援 藤井義満

健康の森学園支援 小割叔子

東備支援 大饗和人

早島支援 伊丹元

誕生寺支援 鷹取貴支

誕生寺支援 太田直緒子

誕生寺支援 松浪夏子

岡山瀬戸高等支援 福田由香理

倉敷まきび支援 小倉ちはる

倉敷まきび支援 佐藤啓子

倉敷まきび支援 中井初実

倉敷支援 奥美智子

倉敷支援 佐藤正恵

倉敷支援 西村知慧子

倉敷支援 藤原直子



＜特別支援学校 教諭等 転任＞

岡山盲（高松農業高） 横川志帆

岡山盲（倉敷南高） 三村南津子

岡山盲（岡山支援） 田中晶子

岡山盲（岡山東支援） 松永真由美

岡山盲（誕生寺支援） 影山和行

岡山盲（誕生寺支援） 實光佐知子

岡山盲（誕生寺支援） 中川卓郎

岡山聾（玉島高） 萱嶋あや

岡山聾（誕生寺支援） 原田公子

岡山支援（岡山西支援） 野田里江

岡山支援（岡山東支援） 羽原陽子

岡山支援（岡山南支援） 影山三希子

岡山支援（健康の森学園支援） 中村茜

岡山支援（健康の森学園支援） 野上寛人

岡山支援（東備支援） 宇野順子

岡山支援（早島支援） 上垣裕司

岡山支援（誕生寺支援） 中西雅代

岡山支援（邑久中） 岡武由起子

岡山西支援（岡山東支援） 石井恒平

岡山西支援（東備支援） 横山就子

岡山西支援（早島支援） 能勢幹子

岡山西支援（倉敷支援） 田邉裕子

岡山西支援（倉敷琴浦高等支援） 三宅絵理香

岡山東支援（勝山高） 正富彩香

岡山東支援（岡山盲） 徳田一郎

岡山東支援（岡山聾） 日笠三津子

岡山東支援（岡山支援） 山口惠加

岡山東支援（岡山西支援） 時國祐子

岡山東支援（岡山西支援） 若生公志

岡山東支援（東備支援） 安本直広

岡山東支援（早島支援） 圓戸晶子

岡山東支援（誕生寺支援） 土田敦子

岡山東支援（倉敷支援） 大森元太

岡山東支援（倉敷まきび支援） 足立誠道

岡山東支援（倉敷まきび支援） 佐藤奈津美

岡山南支援（高松農業高） 長尾俊輝

岡山南支援（東備支援） 木村大海

岡山南支援（東備支援） 竹林彩

岡山南支援（倉敷支援） 服部真以

岡山南支援（倉敷まきび支援） 熊代信太

岡山南支援（倉敷まきび支援） 土屋美貴

岡山南支援（倉敷まきび支援） 和田靖弘

西備支援（岡山支援） 板鼻望

西備支援（東備支援） 高野郁世

西備支援（倉敷まきび支援） 島本宏宜

西備支援（金浦中） 松原潤子

健康の森学園支援（岡山盲） 瀧村真

健康の森学園支援（岡山支援） 岸本紀代美

健康の森学園支援（岡山南支援） 竹本瑞紀

健康の森学園支援（東備支援） 中村公紀

健康の森学園支援（早島支援） 田中俊裕

健康の森学園支援（誕生寺支援） 植月隆子

健康の森学園支援（誕生寺支援） 坪井わか菜

健康の森学園支援（思誠小） 池田久美子

健康の森学園支援（本郷小） 上田良子

東備支援（岡山東支援） 竹信悠和

東備支援（岡山東支援） 塚原真琴

東備支援（岡山東支援） 中谷里美

東備支援（誕生寺支援） 冨谷俊輔

東備支援（倉敷まきび支援） 阿部好乃

東備支援（幡多小） 伊東理紗子

早島支援（岡山東商業高） 藤原由実

早島支援（岡山支援） 神崎美由紀

早島支援（岡山支援） 須田紀子

早島支援（岡山西支援） 神原千里

早島支援（岡山東支援） 中島卓彦

早島支援（健康の森学園支援） 小椋裕司

早島支援（健康の森学園支援） 西山成美

早島支援（誕生寺支援） 栢野太我

早島支援（倉敷支援） 貝原優子

早島支援（倉敷まきび支援） 谷佑子

早島支援（日比中） 吉岡裕子

誕生寺支援（岡山聾） 小久保麻穂

誕生寺支援（岡山支援） 岡田友紀

誕生寺支援（岡山支援） 木下大志

誕生寺支援（岡山支援） 横部由利子

誕生寺支援（岡山南支援） 駒田達也

誕生寺支援（岡山南支援） 松本武倫

誕生寺支援（健康の森学園支援） 上田昌生

誕生寺支援（健康の森学園支援） 炭真知子

誕生寺支援（早島支援） 小林愛実

誕生寺支援（早島支援） 藤井崇哉

誕生寺支援（岡山瀬戸高等支援） 末長寛

誕生寺支援（岡山瀬戸高等支援） 立岩初美

誕生寺支援（倉敷まきび支援） 濱田悠甫

誕生寺支援（佐伯小） 高原由起子

岡山瀬戸高等支援（西大寺高） 石尾和也

岡山瀬戸高等支援（誕生寺支援） 國友順子

岡山瀬戸高等支援（旭東中） 丸本恭子

倉敷琴浦高等支援（岡山聾） 渡邊繁

倉敷琴浦高等支援（早島支援） 花巻磨乙

倉敷琴浦高等支援（倉敷支援） 安東智美

倉敷まきび支援（興陽高） 三村健治

倉敷まきび支援（岡山盲） 近藤彰子

倉敷まきび支援（岡山支援） 田淵奈美

倉敷まきび支援（西備支援） 荒木美紀

倉敷まきび支援（健康の森学園支援） 長谷雄也

倉敷まきび支援（早島支援） 重松恵梨

倉敷まきび支援（早島支援） 武田栞里

倉敷まきび支援（早島支援） 原田研二

倉敷まきび支援（早島支援） 広川智行

倉敷まきび支援（倉敷支援） 竹本佳織

倉敷まきび支援（倉敷支援） 山崎優香

倉敷まきび支援（倉敷琴浦高等支援） 山本奈穂子

倉敷まきび支援（里庄西小） 藤井昂大

倉敷支援（岡山南支援） 峰平多佳子

倉敷支援（早島支援） 平山枝里菜

倉敷支援（誕生寺支援） 島村太朗

倉敷支援（茶屋町小） 小倉紀子

倉敷支援（天城小） 石井美香

倉敷支援（天城小） 湊由貴

倉敷支援（富田小） 鳥山智美



＜特別支援学校 教諭等 新採＞

岡山盲 酒井一成

岡山盲 鶴田るり

岡山聾 岡本愛子

岡山支援 上原智美

岡山支援 北村祥太

岡山支援 田口晃子

岡山支援 藤堂舞

岡山支援 藤丘和志

岡山支援 梁井寿珠

岡山西支援 狩野汐里

岡山西支援 白神穂

岡山西支援 三井翔太

岡山東支援 梶原彩

岡山東支援 木多希子

岡山東支援 小銭春輝

岡山東支援 吉岡嵩紹

岡山南支援 石部由紀子

岡山南支援 岡本一樹

岡山南支援 白井さくら

岡山南支援 仙波珠里

岡山南支援 服部雄司

西備支援 小川真央

西備支援 榊原帆乃夏

健康の森学園支援 相野晴香

健康の森学園支援 大寺幸子

健康の森学園支援 兒山和志

東備支援 片山皓太

東備支援 清田匠

東備支援 弘中希依

東備支援 森本愛梨

早島支援 荻田千夏

早島支援 小野貴司

早島支援 田中希

早島支援 森廣佳子

誕生寺支援 太田愛

誕生寺支援 佐藤千優

誕生寺支援 柴田学

誕生寺支援 松本和希

誕生寺支援 宮本達也

岡山瀬戸高等支援 難波大樹

岡山瀬戸高等支援 吉田早希

倉敷琴浦高等支援 香西庸希

倉敷まきび支援 岡陽菜

倉敷まきび支援 加賀昇毅

倉敷まきび支援 日下部あゆみ

倉敷まきび支援 高田真菜

倉敷まきび支援 森木文哉

倉敷支援 加藤俊明

倉敷支援 下江咲穂

倉敷支援 三竿翼

倉敷支援 山根悠

事務局等職員

事務局等職員は、以下の通りです（敬称略）。【画像139～画像151】の一覧表でもご覧いただけます。

■ 教育政策異動 （【 】内は旧担当）

＜次長・次長級＞

教育庁学校教育推進監【高校教育課高校魅力化推進室長】 室貴由輝



＜主幹課長・主幹課長級＞

教職員課長【岡山教育事務所長】 西林哲郎

特別支援教育課長【特別支援教育課長心得】江草大作

県立岡山操山高等学校事務局長 （県立岡山操山中学校事務局長兼務）【高校教育課副課長】高坂信雄



＜課長・課長級＞

高校教育課高校魅力化推進室長【教職員課参事 （人事管理・評価担当）】藤原紳一

岡山教育事務所長心得【教職員課副参事 （人事管理企画担当）】平松克茂

財務課副課長【教育政策課副参事 （知事事務部局へ出向）】中塚光輝

財務課参事 （施設整備担当） 【財務課副参事】 國塩淳

教職員課参事 （コンプライアンス担当） 【県立倉敷商業高等学校教頭】 金井庸記

義務教育課参事 （学力向上プロジェクト担当） 【義務教育課総括副参事 （指導班長）】 尾谷恵理

岡山教育事務所総括参事 （生涯学習課長事務取扱） 【岡山教育事務所生涯学習課長 （生涯学習課生涯学習班長）】 青山敏之

岡山教育事務所総括参事（義務教育支援課学力向上班長） （義務教育課参事兼務） 【岡山教育事務所総括副参事（義務教育支援課学力向上班長） （義務教育課指導主事（副参事）兼務）】 大森祥弘

津山教育事務所総括参事（義務教育支援課学力向上班長） （義務教育課参事兼務） 【久米南町教育委員会指導主事（副参事）】 武村佳予子

総合教育センター教育支援部長 【総合教育センター指導主事】 村上直也

生涯学習センター総括参事 （振興課長事務取扱） 【生涯学習センター振興課長】 長瀬俊子

県立図書館副館長 【県立図書館総括参事 （サービス第一課長事務取扱）】 笠原和美

県立図書館総括参事 （総務・メディア課長事務取扱） 【財務課副課長】 藤原由典

県立岡山芳泉高等学校事務部長 【県立倉敷青陵高等学校事務部長】 八田和子

県立興陽高等学校事務部長 【県立岡山東支援学校事務部長】 白川秀彦

県立倉敷青陵高等学校事務部長 【県立岡山盲学校事務部長】 廣石肇

県立倉敷南高等学校事務部長 【県立井原高等学校事務部長】 井上和正

県立倉敷工業高等学校事務部長 【県立倉敷南高等学校事務部長】 畠木広訓

県立水島工業高等学校事務部長 【備中県民局滞滞納整理課長】 小玉健

県立津山東高等学校事務部長 【県立真庭高等学校事務部長】 原田憲

県立津山商業高等学校事務部長 【自然環境課総括副参事 （自然保護班長）】 藤原健次

県立玉野高等学校事務部長 【県立水島工業高等学校事務部長】 佐藤和志

県立井原高等学校事務部長 【健康推進課総括参事 （精神保健福祉班長）】 佐藤勇夫

県立総社高等学校事務部長 【備中県民局（新見）総括副参事】 西山賢雄

県立総社南高等学校事務部長 【県立岡山西支援学校事務長】 神田明夫

県立真庭高等学校事務部長 【県立笠岡工業高等学校事務長】 山本邦彦

県立岡山盲学校事務部長 【県立図書館副館長 （総務・メディア課長事務取扱）】 山崎貴彦

県立岡山東支援学校事務部長 【県立瀬戸南高等学校事務長】 小野田陽一郎



＜副参事・副参事級＞

教育政策課総括副参事 （秘書広報班長） 【教職員課主幹】 滝澤容彦

教育政策課副参事 （知事事務部局へ出向） 【高校教育課教育情報化推進室総括副参事】 竹本庸

財務課総括副参事 （助成班長） 【財務課総括主幹 （助成班長）】 豊福範章

財務課総括副参事 （施設班長） 【財務課総括主幹 （施設班長）】 山粼圭

財務課副参事 【建築指導課副参事】 伊藤誠悟

教職員課副参事 （人事管理企画担当） 【教職員課総括副参事（義務教育人事班長） （義務教育課指導主事（副参事）兼務）】 今本洋介

教職員課副参事 （人事管理・評価担当） 【教職員課総括副参事 （高校教育人事班長）】 佐藤康裕

教職員課総括副参事 （高校教育人事班長） 【教職員課主幹】 福島亮一

教職員課副参事 【教職員課主幹】 池本崇信

教職員課副参事 【教職員課主幹】 熊谷貴充

高校教育課副課長 【高校教育課総括副参事 （振興班長）】 廣瀬賢一

高校教育課総括副参事 （振興班長） 【特別支援教育課総括主幹 （振興班長）】 石原光泰

高校教育課指導主事（副参事） 【高校教育課指導主事（主幹）】 児島和哲

高校教育課指導主事（副参事） 【高校教育課指導主事（主幹）】 前粼靖彦

高校教育課指導主事（副参事） 【高校教育課指導主事（主幹）】 大塚崇史

高校教育課教育情報化推進室指導主事（副参事） 【高校教育課教育情報化推進室指導主事（主幹）】 浅野雄一

義務教育課総括副参事 （振興班長） 【教育政策課副参事 （議会事務局へ出向）】 坂本恵

義務教育課総括副参事 （指導班長） 【津山市教育委員会指導主事（副参事）】 梶並公人

義務教育課指導主事（副参事） 【義務教育課指導主事（主幹）】 萩原透

義務教育課指導主事（副参事） 【義務教育課指導主事（主幹）】 矢吹仁志

特別支援教育課総括副参事 （振興班長） 【県立東岡山工業高等学校副参事】 万波拓人

特別支援教育課指導主事（副参事） 【特別支援教育課指導主事（主幹）】 井上寛規

保健体育課指導主事（副参事） 【保健体育課指導主事（主幹）】 井上典子

保健体育課指導主事（副参事） （知事事務部局へ出向） 【教育政策課副参事 （知事事務部局へ出向）】 松本寅

保健体育課指導主事（副参事） 【保健体育課指導主事（主幹）】 山中直

生涯学習課副課長 【生涯学習課総括副参事 （社会教育班長）】 佐野俊貴

生涯学習課総括副参事 （振興班長） 【生涯学習課総括主幹 （振興班長）】 荒木正行

生涯学習課総括副参事 （企画推進班長） 【備前県民局総括主幹 （総務班長）】 西尾昌平

生涯学習課社会教育主事（副参事） 【生涯学習課指導主事（主幹）】 山本正英

文化財課副参事 （総社市へ派遣） 【古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第一課第一班長）】 小嶋善邦

福利課総括副参事 （福利厚生班長） 【観光課主幹】 澤未来

福利課総括副参事 （健康管理班長） 【県立玉島高等学校総括副参事 （庶務班長）】 池田宜弥

福利課副参事 【美作県民局（勝英）副参事】 黒田恵子

人権教育・生徒指導課総括副参事 （生徒指導班長） 【人権教育・生徒指導課総括主幹 （生徒指導班長）】 郄森英郎

人権教育・生徒指導課指導主事（副参事） 【県立岡山南支援学校教諭】 村上有希子

人権教育・生徒指導課指導主事（副参事） 【人権教育・生徒指導課指導主事（主幹） （東京事務所へ派遣）】 鳥山順

人権教育・生徒指導課指導主事（副参事） 【人権教育・生徒指導課指導主事（主幹）】 西森翼

岡山教育事務所社会教育主事（副参事） 【岡山教育事務所社会教育主事（主幹）】 益富由子

岡山教育事務所副参事 【岡山教育事務所主幹】 長谷川京子

岡山教育事務所指導主事（副参事） （義務教育課指導主事（副参事）兼務） 【岡山教育事務所指導主事（主幹） （義務教育課指導主事（主幹）兼務）】 片山元

岡山教育事務所指導主事（副参事） （義務教育課指導主事（副参事）兼務） 【岡山教育事務所指導主事（主幹） （義務教育課指導主事（主幹）兼務）】 中務瑞子

岡山教育事務所副参事 【県立瀬戸高等学校主幹】 橋本和憲

岡山教育事務所指導主事（副参事） （義務教育課指導主事（副参事）兼務） 【吉備中央町立加賀中学校指導教諭】 黒明堅一郎

津山教育事務所総括副参事 （義務教育支援課教職員班長） 【津山教育事務所副参事】 小林圭介

津山教育事務所指導主事（副参事） （義務教育課指導主事（副参事）兼務） 【美咲町立加美小学校長】 梶並裕子

津山教育事務所指導主事 （義務教育課指導主事兼務） 【真庭市立遷喬小学校長】 金田司

津山教育事務所副参事 【津山教育事務所主幹】 西尾武範

総合教育センター副参事 【県立倉敷まきび支援学校副参事】 藤澤宏美

生涯学習センター副参事 （県立烏城高等学校副参事兼務） 【生涯学習センター主幹 （県立烏城高等学校主幹兼務）】 東恵子

県立図書館資料情報課長 【県立図書館総括副参事 （サービス第二課自然科学班長）】 隈元恒

県立図書館サービス第一課長 （サービス第一課人文科学班長） 【県立図書館資料情報課長】 神田有香

県立図書館総括副参事 （総務・メディア課企画・メディア班長） 【県立図書館総括主幹 （総務・メディア課企画・メディア班長）】 服部禎宣

県立図書館総括副参事 （サービス第二課自然科学班長） 【県立図書館総括副参事 （サービス第一課総合サービス班長）】 村田博子

県立博物館副参事 【岡山教育事務所主幹】 國定優次

古代吉備文化財センター総務課長 【福利課総括副参事 （健康管理班長）】 大藤淳

古代吉備文化財センター調査第一課長 【古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第二課第一班長）】 小林利晴

古代吉備文化財センター調査第二課長 【古代吉備文化財センター調査第三課長】 澤山孝之

古代吉備文化財センター調査第三課長 【文化財課副参事 （総社市へ派遣）】 金田善敬

古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第一課第一班長） 【古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第二課第二班長）】 米田克彦

古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第二課第一班長） 【古代吉備文化財センター副参事】 氏平昭則

古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第二課第二班長） 【古代吉備文化財センター副参事】 團奈歩

古代吉備文化財センター総括副参事 （調査第三課第二班長） 【古代吉備文化財センター総括主幹 （調査第三課第二班長）】 石田爲成

古代吉備文化財センター副参事 【古代吉備文化財センター主幹】 和田剛

県立瀬戸南高等学校事務長 【県立東備支援学校事務長】 前田元子

県立笠岡工業高等学校事務長 【県立倉敷鷲羽高等学校総括副参事 （庶務班長）】 杉本規公美

県立勝間田高等学校事務長 【古代吉備文化財センター総務課長】 福池光修

県立岡山西支援学校事務長 【県立岡山操山高等学校総括副参事（庶務班長） （県立岡山操山中学校副参事兼務）】 兼信誠

県立東備支援学校事務長 【県立勝間田高等学校事務長】 福島功一郎

県立岡山操山高等学校総括副参事（庶務班長） （県立岡山操山中学校副参事兼務） 【県立岡山大安寺中等教育学校総括副参事 （庶務班長）】 郄島久義

県立東岡山工業高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立岡山南高等学校総括副参事 （庶務班長）】 平岡利英子

県立岡山南高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立岡山瀬戸高等支援学校総括副参事 （庶務班長）】 山名真弘

県立倉敷天城高等学校総括副参事（庶務班長） （県立倉敷天城中学校副参事兼務） 【県立総社南高等学校総括副参事 （庶務班長）】 宮本陽子

県立倉敷中央高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立真庭高等学校総括副参事 （久世校地庶務班長）】 岸本英伸

県立玉島高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立倉敷まきび支援学校総括副参事 （庶務班長）】 岸本富美子

県立倉敷鷲羽高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立備前緑陽高等学校総括副参事 （庶務班長）】 小林亜希子

県立津山高等学校総括副参事（庶務班長） （県立津山中学校副参事兼務） 【県立勝山高等学校総括副参事 （勝山校地庶務班長）】 新極瑞穂

県立津山商業高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立津山商業高等学校総括主幹 （庶務班長）】 矢山雅広

県立総社高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立総社高等学校総括主幹 （庶務班長）】 中田和子

県立総社南高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立早島支援学校総括副参事 （庶務班長）】 藤澤昌徳

県立新見高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立新見高等学校総括副参事 （北校地庶務班長）】 福本紘美

県立備前緑陽高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立和気閑谷高等学校総括副参事 （庶務班長）】 西山有紀

県立邑久高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立東岡山工業高等学校総括副参事 （庶務班長）】 横山佳世

県立勝山高等学校総括副参事 （勝山校地庶務班長） 【県立勝山高等学校総括副参事 （蒜山校地庶務班長）】 金平幸二

県立勝山高等学校総括副参事 （蒜山校地庶務班長） 【県立津山高等学校総括副参事（庶務班長） （県立津山中学校副参事兼務）】 坂口裕一

県立和気閑谷高等学校総括副参事 （庶務班長） 【県立烏城高等学校総括副参事（庶務班長） （生涯学習センター副参事兼務）】 笠原英明

県立烏城高等学校総括副参事（庶務班長） （生涯学習センター副参事兼務） 【県立岡山南支援学校総括副参事 （庶務班長）】 太田貴淑

県立岡山大安寺中等教育学校総括副参事 （庶務班長） 【県立倉敷中央高等学校総括副参事 （庶務班長）】 越野忍

県立岡山支援学校総括副参事 （庶務班長） 【県立博物館副参事】 平井利尚

県立岡山南支援学校総括副参事 （庶務班長） 【県立邑久高等学校総括副参事 （庶務班長）】 諏訪幸子

県立岡山瀬戸高等支援学校総括副参事 （庶務班長） 【県立倉敷天城高等学校総括副参事（庶務班長） （県立倉敷天城中学校副参事兼務）】 中塚廣佳

県立倉敷まきび支援学校総括副参事 （庶務班長） 【県立新見高等学校総括副参事 （南校地庶務班長）】 塚原純子

県立早島支援学校総括副参事 （庶務班長） 【県立岡山支援学校総括副参事 （庶務班長）】 川井慶太郎

県立岡山操山高等学校副参事 【県立岡山操山高等学校主幹】 河合和子

県立岡山一宮高等学校副参事 【県立岡山城東高等学校副参事】 村田和範

県立岡山城東高等学校副参事 【県立岡山芳泉高等学校副参事】 福本雅哲

県立西大寺高等学校副参事 【県立西大寺高等学校主幹】 小林和代

県立瀬戸高等学校副参事 【県立岡山聾学校副参事】 大熊真弓

県立高松農業高等学校副参事 【県立烏城高等学校主幹 （生涯学習センター主幹兼務）】 山下健治

県立興陽高等学校副参事 【県立岡山南高等学校主幹】 澤将人

県立東岡山工業高等学校副参事 【県立岡山一宮高等学校副参事】 小谷治美

県立倉敷青陵高等学校副参事 【県立倉敷古城池高等学校副参事】 小野直美

県立倉敷古城池高等学校司書（副参事） 【県立倉敷中央高等学校司書（副参事）】 古賀美佳子

県立倉敷古城池高等学校副参事 【県立倉敷南高等学校副参事】 小津昌美

県立倉敷鷲羽高等学校副参事 【県立新見高等学校副参事】 山下佳則

県立倉敷商業高等学校副参事 【県立倉敷青陵高等学校副参事】 三宅佳代子

県立玉野高等学校副参事 【県立玉野高等学校主幹】 大江理恵

県立玉野光南高等学校副参事 【県立岡山東支援学校副参事】 赤井直美

県立玉野光南高等学校副参事 【県立岡山盲学校主幹】 横田健太郎

県立井原高等学校副参事 【県立倉敷工業高等学校副参事】 小津奈智子

県立総社高等学校副参事 【県立矢掛高等学校副参事】 岡粼笑子

県立備前緑陽高等学校副参事 【県立備前緑陽高等学校主幹】 武井慶恭

県立林野高等学校副参事 【県立林野高等学校主幹】 田中美歩

県立鴨方高等学校副参事 【県立鴨方高等学校主幹】 國光裕子

県立矢掛高等学校副参事 【県立笠岡高等学校副参事】 飯島綾子

県立烏城高等学校副参事 （生涯学習センター副参事兼務） 【総合教育センター副参事】 中藤路子

県立岡山盲学校副参事 【県立岡山操山高等学校副参事】 坪口大蔵

県立岡山支援学校副参事 【県立玉野光南高等学校副参事】 竹内裕紀子

県立岡山東支援学校副参事 【総合教育センター副参事】 廣瀬弥幸

県立岡山東支援学校副参事 【県立岡山東支援学校主幹】 中島慎一

県立岡山南支援学校副参事 【県立岡山南支援学校主幹】 宗郄正

県立倉敷まきび支援学校副参事 【県立倉敷商業高等学校主幹】 横内由香里

県立西備支援学校副参事 【県立倉敷工業高等学校主幹】 松尾晴子

県立早島支援学校副参事 【県立水島工業高等学校主幹】 久戸瀬賢市



＜主幹・主幹級＞

教育政策課主幹 （内部事務課へ派遣） 【教育政策課主任 （内部事務課へ派遣）】 岡部絵美

教育政策課主幹 （東京事務所へ派遣） 【教育政策課主任 （東京事務所へ派遣）】 長見晃輔

教職員課総括主幹（義務教育人事班長） （義務教育課指導主事（主幹）兼務） 【教職員課主幹】 中山晋介

教職員課主幹 【岡山教育事務所主幹】 植松亮

教職員課主幹 【教職員課主任】 池上充

教職員課主幹 【岡山市教育委員会指導副主査】 岩粼拓也

教職員課主幹 【高校教育課主任】 甲田高裕

教職員課主幹 【教職員課主任】 荻野誠

高校教育課指導主事（主幹） 【高校教育課指導主事（主任）】 定金龍輔

高校教育課指導主事（主幹） 【教職員課主幹】 東原壮助

高校教育課高校魅力化推進室主幹 【高校教育課高校魅力化推進室主任】 矢本卓

高校教育課教育情報化推進室総括主幹 【福利課総括主幹 （福利厚生班長）】 漆坂圭輔

義務教育課指導主事（主幹） 【義務教育課指導主事（主任）】 田甫健一

義務教育課指導主事（主幹） 【吉備中央町立加賀中学校指導教諭】 田原裕也

義務教育課指導主事（主幹） 【岡山大学教育学部附属中学校教諭】 米林哲郎

特別支援教育課主幹 【財務課主任】 河合英幸

保健体育課総括主幹 （学校体育班長） 【保健体育課指導主事（主幹）】 𠮷山隆志

保健体育課総括主幹 （全国高校総体推進班長） 【教育政策課総括主幹 （秘書広報班長）】 石粼貴史

生涯学習課総括主幹 （社会教育班長） 【生涯学習課社会教育主事（主幹）】 畦田真介

生涯学習課社会教育主事（主幹） 【生涯学習課社会教育主事（主任）】 石川雄大

文化財課主幹 【県立烏城高等学校主任 （生涯学習センター主任兼務）】 八杉洋介

人権教育・生徒指導課指導主事（主幹） 【人権教育・生徒指導課指導主事（主任）】 山本真理子

岡山教育事務所主幹 【倉敷市教育委員会学事主任】 三宅健一郎

岡山教育事務所指導主事（主幹） （義務教育課指導主事（主幹）兼務） 【倉敷市教育委員会指導主事（主幹）】 森川友美

岡山教育事務所主幹 【岡山教育事務所主任】 福吉知宏

津山教育事務所主幹 【真庭市立八束小学校教諭】 辻󠄀本良和

総合教育センター指導主事 【新見市立新見南小学校教諭】 入江容子

総合教育センター指導主事 【高校教育課指導主事（主幹）】 津島久美

総合教育センター主幹 【県立岡山御津高等学校主幹】 山内基寛

生涯学習センター社会教育主事（主幹） 【瀬戸内市立牛窓西小学校教諭】 栗政和明

生涯学習センター指導主事（主幹） 【玉野市立日比中学校教諭】 原嵜敦史

県立図書館総括主幹 （サービス第一課総合サービス班長） 【県立図書館総括主幹 （サービス第一課人文科学班長）】 二熊恒平

県立図書館総括主幹 （サービス第一課児童資料班長） 【県立図書館総括主任 （サービス第一課児童資料班長）】 那須祐子

県立図書館主幹 【県立図書館主任】 青木宏憲

県立真庭高等学校総括主幹 （庶務班長） 【県立真庭高等学校総括主幹 （落合校地庶務班長）】 平松巳佳

県立岡山芳泉高等学校主幹 【県立早島支援学校主幹】 金田智美

県立瀬戸南高等学校主幹 【県立瀬戸南高等学校主任】 安富彩

県立岡山工業高等学校主幹 【県立岡山朝日高等学校主幹】 磯部さち子

県立岡山南高等学校司書（主幹） 【県立岡山南高等学校司書（主任）】 細田優子

県立岡山南高等学校主幹 【県立岡山工業高等学校主幹】 福島和美

県立倉敷南高等学校主幹 【県立興陽高等学校主幹】 三島左耶華

県立倉敷中央高等学校司書（主幹） 【県立水島工業高等学校司書（主任）】 坂口桂蔵

県立倉敷工業高等学校主幹 【県立倉敷まきび支援学校主幹】 和田りえ子

県立水島工業高等学校主幹 【県立総社高等学校主幹】 河嶋文枝

県立玉島商業高等学校主幹 【県立高松農業高等学校主幹】 江口晃子

県立津山商業高等学校主幹 【県立津山商業高等学校主任】 秋柴知加

県立真庭高等学校主幹 【県立真庭高等学校主任】 郄島愛子

県立和気閑谷高等学校主幹 【県立和気閑谷高等学校主任】 森美紀

県立岡山西支援学校主幹 【県立岡山西支援学校主任】 池上幸恵

県立岡山瀬戸高等支援学校主幹 【県立岡山支援学校主任】 那須大介

県立倉敷まきび支援学校主幹 【県立井原高等学校主幹】 池田亜樹



＜課長・課長級＞

古代吉備文化財センター副参事【古代吉備文化センター統括参事（調查第一課長事務取扱）】高田恭一郎

古代吉備文化財センター副参事【古代吉備文化財センター総括参事（調査第二課長事務取极）】弘田和司

県立岡山操山高等学校副参事【県立興陽高等学校事務部長】藤原賢二

県立倉敷工業高等学校副参事【県立総社高等学校事務部長】林正勝

県立岡山聾学校副参事【県立津山商業高等学校事務部長】横山寿



＜併任を解く＞

県立會歡工莱高等学校事務部長【財産活用課総括参事（庁舎管理班長）】下田 博道

県立津山東高等学校事務部長【絵務学事課参事（県立大学へ派遣）】奥井洋一郎

県立玉野高等学校事務部長【障害福祉課総括参事（障害福祉サービス班長）】横田 輝彦

県立総社南高等学校事務部長【消防保安課総括參事（消防防災航空センタ一長）】 藤中剛

財務課副参事【備中県民局副参事】杉本 伸二

生涯学習課総括副参事（企画推進班長）【治山 課副課長】國分 優子

義務教育課総括主幹（振興班長）【議会事務局政務調查主幹】市場 吉胤



＜次長・次長級 退職＞

教青庁学校教育推進監 中村 正芳



＜主管課長・主管課長級 退職＞

県立圖山操山商等学校事務局長（県立岡山搜山中 学核驴務局更兼移）石井美由紀



＜課長- 課長級 退職＞

県立岡山芳泉商等学核事務部長 松本 典子



＜教育現場転出者 （校長）＞

県立岡山朝日高等学校長【教職員課長】鈴鹿 貴久

県立備前緑隅高等学校長【教職員課参事（コンブライアンス担当）】古城 秀概

玉野市立後閑小学校長【生涯学習課副課長】竹林 京子

真庭市立天津小学校長【総合教育センター教育支援部長】木下 聡子