°ÂÁ´À·üÇ°¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737¡×¤â¤¦¸Â³¦¡© ¸Å¤¤´ðËÜÀß·×¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ëâ²þÂ¤¡Ä ¡ÈÁªÂò»è¡É¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë
È¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737¡×ºÇ¿·ÇÉÀ¸·¿¡Ö737MAX¡×¤¬¡¢Áê¼¡¤°¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾À¤µª¥Ù¡¼¥¹Àß·×¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÇÉÀ¸·¿¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°Ã±ÄÌÏ©µ¡¤Ï¡Ö757¡×¤â
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤¿Ì±´Öµ¡¡Ö737¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ÇÉÀ¸·¿¡Ö737MAX¡×¤¬¡¢Áê¼¡¤°¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï²áµî¤Ë¡¢737¤ÈÆ±¤¸Ã±ÄÌÏ©µ¡¡ÊµÒ¼¼ÄÌÏ©¤¬1ËÜ¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ÄÀß·×¤â¿·¤·¤¤¡Ö757¡×¤È¤¤¤¦Î¹µÒµ¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÀß·×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737MAX¡Ö737-8¡×¡£¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¹Ò¶õ»ÅÍÍµ¡¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡2024Ç¯1·î5Æü¡¢¥¢¥é¥¹¥«¹Ò¶õ1282ÊØ¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737MAX¤Î¡Ö737-9¡×¤¬¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¸å¡¢¾å¾ºÃæ¤Ëµ¡ÂÎ¸åÉô¤Î¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ÛµÞ¥É¥¢¤¬ÆÍÁ³µ¡³°¤ËµÛ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢Î¥Î¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥Î¦¤«¤é¤ï¤º¤«20Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ø²æ¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÁ´°÷¤¬À¸´Ô¤Ç¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢»ö¸Îµ¡¤¬Ìó3¤«·îÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤«¤é°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¤·¤¤µ¡ÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥é¥¹¥«¹Ò¶õ¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¸åÉô¶ÛµÞ¥É¥¢¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¢¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢FAA(¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É)¤Ï¿×Â®¤ËÂÐ±þ¡£Á´À¤³¦¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÛµÞ¹Ò¶õ²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ³ºÅö¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤«¤ÄÃæÎ©À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é±¿Í¢¾Ê¡¦FAA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ¶É¡Ë¤«¤é¤âÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«µ¡´Ø¡ÖNTSB(¥¢¥á¥ê¥«¹ñ²ÈÍ¢Á÷°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ)¡×¤â¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ90Æü°ÊÆâ¤Ë²þÁ±·×²è¤òºöÄê¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹¹¤Ê¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯2·î6Æü¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¸þ¤«¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ2477ÊØ¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö737MAX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î737-8¤Îµ¡Ä¹¤¬ÃåÎ¦¸å¡¢Êý¸þÂÉ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤Ï³êÁöÏ©¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·ÁðÃÏ¤Î¾å¤ÇÄä»ß¡£¾èµÒ¤ÏÁ´°÷Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êý¸þÂÉ¤Ï¥Ü¥ë¥È¤Î·çÍî¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÒÆñÂ³¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë737MAX¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢À½Â¤»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î°Ê³°¤Ë¤â737¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀß·×¤ò¸½Âå¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿Î¹µÒµ¡¡×¤Î¸Â³¦
¡¡½éÂå737¤Ï1967Ç¯¤Ë½éÈô¹Ô¡£°ÊÍè¡¢737¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢57Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ì®¡¹¤È¤½¤ÎÎò»Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î´Ö¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿ÊÊâ¤¬Ç³Èñ¸þ¾å¡¦½ÐÎÏÁý²Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Æ¹ÂÎ¤â±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶È³¦Åª¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢737¥·¥ê¡¼¥º¤â¤³¤ì¤Ç¾èµÒ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²þÎÉ¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÀß·×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ§½±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼çÍã¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£½éÂå737¤Ï¾èµÒ¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤È²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤òÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Æ¹ÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½é´ü¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥ó¡Ê¼çÍã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¤ò²ð¤µ¤º¡¢Ä¾ÀÜ¼çÍã¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸å¤Ë737¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¼çÍã¤ÎÄã¤µ¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¹µÒµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Âç·¿¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÇ³Èñ¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Î737¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÄ¾·Â¤ÎÂç¤¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢737¤ÎÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó·Á¾õ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ê¥»¥ë¡Ê¥«¥Ð¡¼¡Ë¤Î²¼Éô¤òÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊ¿¤é¤Ê·Á¤Ë¤·¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó·¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ê¥»¥ë¤ÈÃÏÌÌ¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡ÊÎ¥³Ö¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²£É÷¤Ë¼å¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²£É÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃåÎ¦»þ¤äÎ¥Î¦»þ¤ËÉ÷¸þ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¡ÂÎ¤ò·¹¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¡×¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï
¡¡737¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀ©Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é´üÀß·×¤Ç¤Ïµ¡ÂÎ¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï50¥È¥óÁ°¸å¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢737MAX¤ÎºÇ¿·¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤âÆ¹ÂÎ¤¬Ä¹¤¤737¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö737-10¡×¤Ç¤Ï75¥È¥ó¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½éÂå737¤ÏÈô¹Ô»þ´Ö¤ÎÃ»¤¤Ã»µ÷Î¥Ï©Àþ¤Ø¤ÎÅêÆþ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃåÎ¦»þ¤Ë²ÃÇ®¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¤òÈô¹ÔÃæ¤ËÎäµÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÖÎØ³ÊÇ¼»þ¤Ë¤â¥¿¥¤¥äÉôÊ¬¤ÏÏª½Ð¤¹¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¹Ò¶õ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-100¡Ê²èÁü¡§Aero Icarus¡ÎCC BY-SA¡Òhttps://bit.ly/2YK9fua¡Ó¡Ï¡Ë¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡¤ÎÃåÎ¦³êÁöµ÷Î¥¤ÏÎ¥Î¦³êÁöµ÷Î¥¤ËÈæ¤ÙÃ»¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç737¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÍÆÎÌ¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ¹ÂÎ±äÄ¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤µ¡ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²¤½£¥¨¥¢¥Ð¥¹¼Ò¤Ï¡¢´ðËÜÀß·×¤¬¿·¤·¤¤¡ÖA320¡×¤ò¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏA320¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737·¿¥·¥ê¡¼¥º¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÃåÎ¦µ÷Î¥¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¤Ç¤ÏÃåÎ¦¸å¡¢³êÁöÏ©¤ÎÅÓÃæ¤ÇÍ¶Æ³Ï©¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737¤Ï³êÁöÏ©¤ÎÀè¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÍ¶Æ³Ï©¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º®»¨¶õ¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÂ®¤¯³êÁöÏ©¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Á°¼Ô¤ÎÊý¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ©Æ°¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡737¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°Î¹µÒµ¡¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢º¬¶¯¤¤¼ûÍ×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À©Ìó¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤ò¹îÉþ¤¹¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢737·¿¸å·Ñµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¾À¤µª¤ÇÆ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Ã±ÄÌÏ©µ¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö757¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Í¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡757¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢737¤è¤êÄ¹µ÷Î¥Èô¹Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡Ö727¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÎ¹µÒµ¡¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¸½ºß¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ÊÆ¹ÂÎ±äÄ¹¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿737ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä727¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðËÜÀß·×¤ÎÍ¾Íµ¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤âÍÍø¤Ç¤¹¡£Ä¾·Â¤ÎÂç¤¤Ê¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¡Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÁàÂÉ»Ø¼¨¤òÅÅµ¤¿®¹æ¤ÇÅÁ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÀ¡¦°ÂÁ´À¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¿··¿µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢É®¼Ô¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£