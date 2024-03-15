Ä«Ž¤´é¤òÀö¤¦»þ¤ËŽ¢Àö´éÎÁŽ£¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¥º¥Ü¥é¤Ê¿Í¤Û¤ÉÈ©¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤ë°å³ØÅªÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÌÛê¸µ¼£¡Ø40Âå¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÈþÍÆ¥È¥ì ¡ÖÈ©¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¡×¤¬×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¶µ¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÈþÍÆ¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Û¤É¡¢È©¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÈþÍÆ¤Ï¡Ö¤·¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¼Â¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÈ©¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢5000¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÈþÍÆ¤Ë°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤ä¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÈþÍÆ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤ì¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡ÖSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¹¤®¤º¡ÖÈþÍÆ¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥ëÄã¤¯»ý¤Ä¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¿¤ë¤ß¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¤ÈÉ½¾ð¶Ú¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£Àö´éÎÁ¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ«Àö´é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆþÍá»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¥´¥·¥´¥·¤ÈÀö¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÈþÍÆ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÈþÍÆ¤Î½¬´·5¤Ä¡×¤È¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾®´é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡É½¾ð¶Ú¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦¾®´é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÏNG
É½¾ð¶Ú¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¨¤¿ÊýË¡¤Ç¤ä¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¥·¥ï¤¬Áý¤¨¡¢¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É½¾ð¶Ú¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¥·¥ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î²¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¼£ÎÅË¡¤¬¡Ö¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£É½¾ð¶Ú¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤³¤Î¼£ÎÅË¡¤Î¿¿µÕ¤ò¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ëà»¤¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Á´ÈÌ¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÈéÉæ¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÈéÉæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖÇö¤¤ÈéÉæ¤Ï¾å²¼´ãâÛ¤ÎÈéÉæ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥´¥·¥´¥·»¤¤ë¤È¿¿ÈéÉôÊ¬¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬ÃÇÎö¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇËà»¤¤òÈ¼¤¦¶¯¤¤¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ï»É·ã¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¼¾¡×¤ò¿´¤¬¤±¤ë°ìÂò¤Ç¤¹¡£
²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¤È¤«²¡¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾®´é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²òË¶³Ø¤ò½¬¤Ã¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÍýÏÀ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¹õ¤º¤ß¤Î½üµî¡¢¥¹¥¯¥é¥ÖÀö´é¤â¥À¥á
¤Ê¤¼¤«¡¢¤è¤¯Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¹ü¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤«½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼êÂ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ´´¤Î¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤à¤Î¤Ï¹ü¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÄÇ´ÖÈÄ¤È¤¤¤¦¥¼¥ê¡¼¾õ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¡¢ÇØ¹ü°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤¢¤¤¤À¤ËºÂÉÛÃÄ¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÇ´ÖÈÄ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÄÇ´ÖÈÄ¤Î¸ü¤ß¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ü¤¬½Ì¤ó¤Ç¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¾®´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¹ü³Ê¾å¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¢¹õ¤º¤ß¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë
ÌÓ·ê¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¹õ¤º¤ß¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤ËÌÓ·ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î°ìÈÖ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¦³Ñ¼Á¤ò剝¤®¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÓ·ê¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤é¤È´°Á´¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´éÌÌ¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¤³¤ì¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î³Ñ¼Á¤òÇí¤®¼è¤ë¤è¤¦¤Êµ¡³£Åª¤Ê»É·ã¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤ÇÊªÍýÅª¤ËÇí¤¬¤·¤Æ¼è¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÓ·ê¤Ï»É·ã¤·¤Ê¤¤¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â²¹¤Î½Ð¤ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤âÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â²¹¤ËÇ®¤·¤¿¿å¤ò´é¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊªÍýÅª»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×Ê¬Îà¤Î¥·¥ß¼è¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¸ú²Ì¤Ê¤·
£¥·¥ß¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¥Ó¥¿¥ß¥óCÇÛ¹ç²½¾Ñ¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
ÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ß¼è¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬²½¾ÑÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌôÍý¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ú¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·È¿ÂÐ¤Ë¡Ö°åÌôÉô³°ÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ú¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ß¤òÇö¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤Î²½³ØÊª¼Á¤òÈéÉæ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤È¤¤¤¦À¸ÂÎ¤¬¤½¤Î²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¸ÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³ÎÉ¤¤È¿±þ¤â¤¹¤ì¤Ð°¤¤È¿±þ¤â¤·¤Þ¤¹¡£°¤¤È¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÈï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÂÎ¤Ë°¤¤È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¹¤¯Î®ÄÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é´í¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÀ¸ÂÎ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÊª¼Á¤ÏÌôµ¡Ë¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ç¡ÖÌô¡×¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤ËÀ¸ÂÎ¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤Êª¼Á¤Ï¡ÖÌô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²½¾ÑÉÊ¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ß¤ò¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤Å°ÄìÅª¤ÊÍ½ËÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤Ë»ç³°ÀþBÇÈ¡ÊUVB¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤Î²¿¤é¤«¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¤Æ¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀ¸À®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿¿Èé¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¹±µ×Åª¤Ê¥·¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²¿¤é¤«¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥ß¥½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¥·¥ß¤Î³°Åª¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢UVB¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë³°Åª»É·ã¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¼ç¤Ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¥´¥·¥´¥·´é¤òÀö¤¦¡¢¥«¥Ã¥µ¤Ç¥´¥ê¥´¥ê´é¤ò¤³¤¹¤ë¤Î¤Ï¥·¥ß¤òºî¤ë°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤ÎÂÐºö¤ÈÈ©¤ÎËà»¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÊýË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä«Àö´é¤ÇÀö´éÎÁ¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¤¦
Ä«Àö´é»þ¤Ë¡ÖÀö´éÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²õ¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÄ«Àö´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌë¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤òÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤«»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ä«¤ÎÀö´é¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤«¿å¤Ç¹Ô¤¦
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀ¶·é´¶¤ÎÌäÂê¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÌÜ¥ä¥Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ý¸µ¤Ë¤è¤À¤ì¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´é¤ËÔ¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¤ËÀö´é¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬È©¤âÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤òÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·²½¾Ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Àö´éÎÁ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤½¤³¤½¤³²½¾Ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈ©¤Ë°¤µ¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»À²½¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÀö¤¤Î®¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀö¤¤Î®¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
É½Èé¤Ï28ÆüÄøÅÙ¤Ç´°Á´¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ»À²½¤·¤ÆÍ³²Êª¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬È©¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯¡¢2¡¢3Æü¤Ç¹¤¤È¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö´é¤Î¤ä¤êÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»é¤Ã¤Ý¤¤È©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¡¢´¥ÁçÈ©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿å¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã¤È·Ú¤¯¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥´¥·¥´¥·¤È¤»¤º¤Ë¡¢¿å¤À¤±¤ÇÍ¥¤·¤¯¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¯¤È¤¤âÍ¥¤·¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆËà»¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿å¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀö´éÎÁ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´·¤ì¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¿Ç»¡¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÀö´é¤ä¤á¤Æ¤ß¤Æ¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤Æ¡×¡¢¤È¸À¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÊý¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È©¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹Êý¤Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÈÂÎ¤òÀö¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¼ê¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯
¥É÷Ï¤¤Ç¤Î¥¢¥«¥¹¥ê
¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÆþÍá¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³100Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÆþÍá¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÀÐ¸´¤ÇÀö¤¦¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤Ç³°Åª¤Ê¥Ð¥ê¥¢¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ò¤Ï¤¬¤·Íî¤È¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê´¥Áç¡¢¤«¤æ¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇÎÉ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ñ¼ÁÁØ¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤äÀÐ¸´¤Ç¼«Ê¬¤Î°¼ÁÁØ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÀ¶·é´¶¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·À¶·é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤ò剝¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¤³¤¹¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òÀö¤¦»þ¤â¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É÷Ï¤¤Ç¤Î¥¢¥«¥¹¥ê¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾õÂÖ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÆþ¤ê¡¢ÆþÍá¤·¤¿¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä²½¾Ñ¿å¤ò»È¤¦¤Î¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²Æ¤Ï¥¥å¥ì¥ë¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¡¢Åß¤Ï´¥Áç¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¥¦¥ì¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«ÆþÍá¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈþÍÆ¤Ï¡Ö60ÅÀ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯
»ä¤Ï¾ï¤ËÈþÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ100ÅÀËþÅÀ¤ÎÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤ê¤â¡Ö60ÅÀ¤Ç¤¤¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤ÇÀ¸¤¤ë¤è¤ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬·ò¹¯¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤·¤¹¤®¤¿¤ê¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤â¾·¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢Ç¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ä¤¤ì¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡×ÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤Î¼êÃÊ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
ËÌÛê ¸µ¼£¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤â¤È¤Ï¤ë¡Ë
°å³ØÇî»Î
1964Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°å³ØÇî»Î¡£Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¹°Á°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿®½£Âç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø°å³ØÉô¤ÇÇÝÍÜÈéÉæ¤ò¸¦µæ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Ë¤ÆÆ±¸¦µæ¤ÈÇ®½ý¼£ÎÅ¤Ë½¾»ö¡£2004Ç¯¤ËºÙË¦¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊÝ´É¤äºÆÀ¸°åÎÅ¤Îµ»½Ñ¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯¤òÀßÎ©¤·¡¢2005Ç¯¤ËÈ©¤ÎÏ·²½ËÉ»ß¡ÊÈ©¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¡ËÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´ØRD¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«Àß¡£ÁÏ¶È¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢5000¿Í°Ê¾å¤â¤Î½÷À¤ÎÈ©¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼ÒÄ¹¶È¤È¶¦¤ËºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎÉáµÚ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô30.1Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯3·î¸½ºß¡Ë¡£
----------
¡Ê°å³ØÇî»Î ËÌÛê ¸µ¼£¡Ë