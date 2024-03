その動画では、山沿いを走るすぐ前方のトラックに向かい、右手から巨大な岩が転がり落ち、凄まじい音をたてて直撃するのが見て取れる。この衝撃でトラックは、まるで爆弾でも投下されたかのように潰れて横倒しになり、白い煙が上がっている。するその直後、今度は男性が運転するトラックの前に巨大な岩が落下し、道路の一部が陥没。大小様々な岩が次々と降り注ぎ、激しい衝撃音が 響 き渡るのだった。一方で カメラ は、この男性が乗っていたトラック内の様子も捉えており、目の前で何が起きているのかを理解した男性が、揺れるトラックの中であたふたとシートベルトを外し、車外に逃げ出すのが分かるのだった。この落石事故ではトラック2台が大破し、道路は約4時間通行止めになった。しかしながら運転手2人は 奇跡 的に命を取り留めており、当時の動画を見た人からは「犠牲者が出なかったことが信じられない」「まさに 奇跡 」「まるで映画のよう」「自然の力は凄い」「一瞬でなぎ倒された ボウリング ピンのよう」「隕石かと思った」といったコメントが寄せられた。なお当局は現在、事故原因について調べを進めているものの、大雨で地盤が不安定になったことで落石に繋がった可能性が高いという。ちなみに ブラジル のフ ルナ ス湖では2022年、20メートル超の岩崖が崩壊し、 観光 客が乗っていたボート4隻が巻き込まれ、少なくとも7名が死亡した。当時の様子は カメラ が捉えており、衝撃的な映像が拡散した。画像は『Diario El Comercio Videos YouTube 「ACCIDENTE EN LA CARRE TERA CENTRAL: enormes ROCAS IMPACTAN contra CAMIONES | El Comercio」』『TMZ 「PER UV IAN ROCKSLIDE BOULDERS CRUSH CARS ALONG HIGHWAY... Nobody Killed!!!」(X/@DeviandesPeru)』『O Tempo X「Testemunha conta ter presenciado cenário de guerra em Capitólio quando pedra se desprendeu;」』『La Nueva Radio YA 「Tragedia en Yalí」』『Yahoo奇摩新聞 「太魯閣落石砸穿遊覽車 1韓籍遊客受傷」(警方提供)』『The Daily star 「Awkward moment bridge collapses while being opened by government officials」(Image: CEN)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)