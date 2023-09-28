¥Ð¥¹±¿ÄÂÈ¢¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¡Ä¡ª¡©¢ª¿¿Áê¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¡©¡×¡Ö¥Í¥¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
À¸³è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿2Ëç¡Û±¿ÄÂÈ¢¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ä¹Å²ß¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿
ÀèÆü¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂÈ¢¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÎÎà¤¤¡©¡×¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¸òÄÌµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¥ì¥·¥Ã¥×¡Ê@lecipjp¡Ë¤¬È¿±þ¡£¡Ö±¿ÄÂÈ¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¹Å²ß¤ÈÀ°Íý·ô¤ò»ÅÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉôÊ¬¤ËÌó50Ç¯Á°¤«¤é¿ÍÌÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈX¡ÊTwitter¡Ë¤ØÅê¹Æ¤·¡¢¥ê¥Ý¥¹¥ÈÍó¤Ï¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿ÍÌÓ¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼¾ÅÙ·×¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÃã¿§¤ÎÈ±¤¬¤¤¤¤¤ÈÀÎÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ»¤Î±©º¬¤È¤«Æ°Êª¤ÎÂÎÌÓ¤À¤È¤«¡¢¼«Á³³¦¤Îºî¤ê½Ð¤¹ÁÇºà¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤´ÍÍ»Ò¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤æ¤¨¿ÍÌÓ¡ª¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿À½Â¤²ñ¼Ò¥ì¥·¥Ã¥×¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÄÂÈ¢¤äIC¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ÎÍÌ¾´ë¶È
´ôÉì¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö¥ì¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¹¡¦Å´Æ»ÍÑÅÅÁõµ¡´ï¤òÃæ¿´¤ËÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÄÂÈ¢¤äIC¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¥é¥¤¥¿¡¢¼ÖÆâ±Õ¾½É½¼¨´ï¡¢¹ß¼Ö¥Ü¥¿¥ó¡¢À°Íý·ôÈ¯¹Ô´ï¡¢¥Ð¥¹¤Î³°Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëLED¼°¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å´Æ»ÍÑÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿¹Ô¤ò¤¹¤ë¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Ë¡¢±¿ÄÂÈ¢¤ä±Õ¾½É½¼¨´ï¡¢Åô¶ñ¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñÆâ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê´ë¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
±¿ÄÂÈ¢¤Î¤ª¶â¤È»æÎà¤ò»ÅÊ¬¤±¤ë¥Ö¥é¥·¤Ë¡Ö¿ÍÌÓ¡×¤¬¡ª
Ãæ¤Ç¤â¥Ð¥¹ÍÑ±¿ÄÂÈ¢¤Ï¥·¥§¥¢Ìó60¡ó¡¢¥ì¥·¥Ã¥×¤¬¸Ø¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤½¤Î±¿ÄÂÈ¢¤Ë¡¢¿ÍÌÓ¡Ê¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¡Ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Êª¤Ë°î¤ì¤¿¤³¤Î21À¤µª¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÁÇºà¤¬¡Ö¿ÍÌÓ¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤¢¤Î±¿ÄÂÈ¢¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ì¥·¥Ã¥×¤µ¤ó¤¬±¿ÄÂÈ¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö±¿ÄÂÈ¢¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿¹Ô¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿1960Ç¯Âåº¢¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢1970Ç¯¤Ë¥Ð¥¹ÍÑ±¿ÄÂÈ¢¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼³«È¯Åö½é¤«¤é¡¢±¿ÄÂÈ¢¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¿ÍÌÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ð¤á¥Ù¥ë¥È¼°±¿ÄÂÈ¢¡ÊMS-1000·¿¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹Å²ß¤¬¼«Æ°¤Ç¶â¸Ë¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ð¤á¥Ù¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±¿ÄÂÈ¢¤Î½é¹æµ¡¤«¤é¿ÍÌÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼±¿ÄÂÈ¢¤Î¤É¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¿ÍÌÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂÈ¢¤Ë¤Ï¹Å²ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À°Íý·ô¤ä²ó¿ô·ô¡¢»æÊ¾¡¢¹Å²ß¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤ÊÊª¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹Å²ß¤Ï¹Å²ß¤À¤±¤Ç½¸¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¡´ïÆâ¤Ç»ÅÊ¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»È¤¦¡Ø»ÅÊ¬¤±¥Ö¥é¥·¡Ù¤Ë¿ÍÌÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë»ÅÊ¬¤±¥Ö¥é¥·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥¹±¿ÄÂÈ¢¤Ï¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¹Å²ß¤ä»æÎà¤ò¾®¤µ¤Ê¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç±ü¤Ë¤¢¤ë¶â¸Ë¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø»ÅÊ¬¤±¥Ö¥é¥·¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶â¸Ë¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾»ÎÂ¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤¾¤Áë¤«¤é¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥·¾õ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿ÍÌÓ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¤Ò¤È¤Ä¤¬Ìó¿ô¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¡¢¿ô½½ËÜ¤Û¤É¤ÎÌÓÂ«¤Ç¤¹¡£À÷¿§¤ä²Ã¹©¤Ê¤É¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¼¡¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¡¢¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª ¤Ê¤¼¿ÍÌÓ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë¤³¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡»æ¤Î½ÅÎÌ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤é¤º¡¢¹Å²ß¤Î½ÅÎÌ¤Ç¤Î¤ß¤·¤Ê¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¹Å¤µ¤Ç¤¢¤ë
¢¥Ö¥é¥·¤ËÊÊ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡¡
£ÀÅÅÅµ¤¤òÂÓÅÅ¤·¤Ë¤¯¤¤¡¡
¤¥Ù¥ë¥È¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤òºï¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¹Å¤¤ºà¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¹Å²ß¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥ë¥ÈÉ½ÌÌ¤Ï¡¢¹Å²ß¤ò³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ÃÁÇ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×
¡½¡½¥Ö¥é¥·¤ÎÁÇºà¤¬¿ÍÌÓ¤Ë·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÇºà¤¬¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÆÚÌÓ¡¢ÇÏÌÓ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÇºà¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢À½ÉÊ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿ÍÌÓ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¼¡¼SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´Ã£¡¦¥³¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÌÌ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÌÓ¤ò¼è¤ê°·¤¦¾¦¼Ò¤è¤ê¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö½é¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´Ã£¡¦¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¤¤¤ï¤ÐÍ¢ÆþºàÎÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡Â¾¤Ë¤â¥Ð¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥óÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¡Ø¥Ð¥¹¹ß¼Ö¥Ü¥¿¥ó¥é¥¤¥È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È4¡Ù¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬¡¢Ì©¤«¤ËÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¡¤¹¤È¡Ø¼¡¡¢¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È²»À¼¤¬ÌÄ¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ß¼Ö¥Ü¥¿¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ä¡Ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ð¥¹¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¡Ø¥Þ¥Ë¥¢ÀÊ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£±¿Å¾»Î¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ÎÀÊ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÄÂÈ¢¤Î¡Ø»ÅÊ¬¤±¥Ö¥é¥·¡ÙÉôÊ¬¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢±¿Å¾»Î¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤ë¡¢ÂçÊÑÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡×
¤³¤Î½©¤Ï¡Ø¥Þ¥Ë¥¢ÀÊ¡Ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Î¤ª½Ð³Ý¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Åì»û ·î»Ò¡Ë