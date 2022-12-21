¤è¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¹âÅÙ¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡£¤½¤·¤Æ¹¥¾¡Éé¡£¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿
¡¡·è¾¡¤¬±äÄ¹£Ð£Ë¤ËµÚ¤ó¤À¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤¦Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢É®¼Ô¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÏÃ¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆüËÜ¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤è¤¤ÏÃ¤è¤ê°¤¤ÏÃ¤ÎÊý¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥ô¥å¡¼¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¡£¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¿Í¤è¤ê¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤½¤ÎµÕ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªÁÆËö¤È¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤¦»×¤¦¡£
¡¡
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÁ°²ó¥í¥·¥¢Âç²ñ¤À¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¤½¤Î½¨°ï¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¤³¤¤¤Ä±³¤Ä¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»×ÁÛ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ëÃ¤·¤¬¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¥í¥·¥¢¤À¡£É®¼Ô¼«¿È¤â£´Ç¯È¾Á°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¸¸¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤½¤Î£±¥ö·î´Ö¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÅçÎ®¤·¤ËÁø¤¦¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¥í¥·¥¢¤ËÎ¹Î©¤Æ¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¹âÅÙ¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡£·è¾¡Àï¤ÎÍâ¡¹Æü¡¢Äê½É¤Ë¤·¤¿¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²÷Å¬¤Ê´ÑÀï´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¹¬¤»¤òÄË´¶¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¼èºà¤Ç¤â1993Ç¯¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ä¹´üÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¹ñ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤òÈ¯¤ÄÁ°¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤ò½ª¤¨¡¢µ¢¹ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Þ¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉÂ¡×¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ÈÂç²ñ¸å¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤À¡£ËèÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢£×ÇÕ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¥¯¥é¥¹¤Î»î¹ç¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÉÑÈË¤ËÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤â»ë³Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±²÷Å¬¤À¤Ã¤¿1¥ö·î´Ö¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¹ñÅÚ¤¬¹¤¹¤®¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥Îó¼Ö¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿·´´Àþ¤ò½ªÆüÁö¤é¤»¤¿¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤òÁýÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÑÀï»î¹ç¿ô¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë°ú¤´¹¤¨¤ë¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¾®¹ñ¤À¡£½©ÅÄ¸©¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¤é¤·¤¤¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ì¤Ð¼óÅÔ·÷³«ºÅ¤Î£×ÇÕ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï£¸¤Ä¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö£¹£·£´¡×¡¢¡Ö¥ë¥µ¥¤¥ë¡×¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥á¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ê¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥Õ¥¡¹ñºÝ¡×¤Î£µ¤Ä¡£¡Ö¥¢¥ë¥¸¥ã¥Î¥Ö¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥¹¥Þ¥Þ¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ù¥¤¥È¡×¤Î£³¤Ä¤ÏÃÏ²¼Å´¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£¹£·£´¤ÏÅìµþ¤ËÎã¤¨¤¿¤é»³¼êÀþ·÷Æâ¡£¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ï¥ê¥Õ¥¡¹ñºÝ¤ÏÌ£¥¹¥¿¤è¤ê¶á¤¯¡¢¥ë¥µ¥¤¥ë¤ÏÀÖ±©¡¢¥¢¡¼¥á¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ê¤ÏÄ®ÅÄÊÕ¤ê¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥¹¥Þ¥Þ¤ÏËëÄ¥ÊÕ¤ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥Î¥Ö¤Ï²£ÉÍ¡¢ºÇ¤âÎ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ù¥¤¥È¤Ï¡¢ºë¥¹¥¿¤ÎÀèÊÕ¤ê¤Î¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡£¡¡¤è¤Ã¤Æ£±Æü£²»î¹ç¤Î´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤â¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò£´ÅÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£×ÇÕ¤ÇÄô»Ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï2002Ç¯¤ÎÆü´Ú¶¦ºÅ£×ÇÕ¤Ç£±Æü¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¸ÂÄê¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò½ü¤±¤Ðº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¶á¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏ²¼Å´¤Ï£²¡Á£³Ê¬´Ö³Ö¤Ç¡¢¿¼Ìë£³»þ¤Þ¤Ç±¿¹Ô¡£»³¼êÀþ¤è¤êÊØÍø¤À¡£¤³¤ì¤¬¸òÄÌ¤ÎÂçÆ°Ì®¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç²ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿£±ÈÖ¤ÎÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡£