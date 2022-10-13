à°úÂàáÀôË¼ÊæÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ë£Ô£Ö¶È³¦¤¬Ç®»ëÀþ¡¡¶¶²¼Å°»á¡¢¾¾°æ°ìÏº»á¤È¥Ð¥È¥ë´üÂÔ
¡¡Ê¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÀôË¼Êæ»ÔÄ¹¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÍèÇ¯£´·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤¬¤ë»ÔÌ±¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤À¡£Æ±´ü¤Î¶¶²¼Å°»á¡¢Æ±¤¸¤¯ÍèÇ¯£´·î¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¾¾°æ°ìÏºÂçºå»ÔÄ¹¤È¤ÎÈÖÁÈ¾å¤Ç¤Îà¥Ð¥È¥ëá¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀÀÐ»ÔµÄ²ñ¤Î£´²ñÇÉ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Àô»á¤Î¸ÀÆ°¤äµÄ²ñÂÐ±þ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤·¤Æ»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤ËÌäÀÕ·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¡£»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤ÏÌäÀÕ·èµÄ°Æ¤ò½ä¤ê¡¢»ÔµÄ£²¿Í¤Ë¡Ö»¿À®¤·¤¿¤éµö¤µ¤ó¡×¡Ö¡ÊÁªµó¤Ç¡ËÍî¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¡£·èµÄ¤ËË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Öº£²ó¤ÎË½¸À¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤ò°úÂà¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍèÇ¯£´·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ò¼õ¤±ÂàÇ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ÇÀ¯¼£¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þ±çÃÄ¤È¤·¤ÆÌÀÀÐ¤ò´Þ¤áÀ¯¼£¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¹â¹»£³Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñÌµÎÁ¡¢Âè£²»Ò°Ê¹ß¤ÎÊÝ°éÎÁÌµÎÁ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµÎÁ¡¢¸ø¶¦»ÜÀßÍøÍÑ¤ÎÌµÎÁ¡¢¥ª¥à¥Ä¤ÎÌµÎÁÇÛÃ£¤Ê¤Éà£µ¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½á¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤ò»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀô»á¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÆ»Ï©¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô¿¦°÷¤Ë¡ÖÇ³¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼¿¦¡£½ÐÄ¾¤·Áª¤ÇÊÖ¤êºé¤¤¤¿¸å¤Ï¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëà°¤¤¥¯¥»á¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀô»á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤À¡£ºßºå¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¯¤·¤¯¤âÂçºå»Ô¤Î¾¾°æ°ìÏº»ÔÄ¹¤âÍèÇ¯£´·î¤Ç°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£Àô¤µ¤ó¤Ï½°±¡µÄ°÷»þÂå¤ÏµìÌ±¼çÅÞ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ¤ÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àô»á¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¶¶²¼Å°»á¤È¤Ï»ÊË¡½¤½¬À¸¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤È¤â¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡×¤È¤â¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀô»á¤Ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£