サーティワンのアイスクリームケーキに「すみっコぐらし」が初登場!

お花畑に集まった様子をイメージした、ふんわりかわいい世界観のケーキです☆

サーティワン「すみっコぐらし アイスクリームケーキ」

販売期間:2022年8月25日(木)〜 ※通年販売

価格:3,300円(税込) ※店舗により価格が異なる場合があります

サイズ:5号サイズ(直径 約16cm×高さ 約5cm)

サーティワンのアイスクリームケーキに、2022年に10周年を迎えた人気キャラクター「すみっコぐらし」が初登場!

8月25日から「すみっコぐらし アイスクリームケーキ」が通年販売されます☆

お花畑に集まった「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」をイメージしたかわいいデザインです。

砂糖菓子の「すみっコ」たちのまわりには、チョコレートのお花と葉っぱをデコレーション。

ふんわりパステルカラーのホイップも絞り、優しい世界観が表現されています。

アイスクリームのフレーバーは、人気の高いキャラメルリボンとストロベリーの組み合わせ。

ケーキに巻かれたフィルムには、お花を手にした「すみっコ」たちの姿が!

台紙部分にも愛らしいイラストが入っており、お子さんはもちろん、大人も癒やされるキュートなケーキです☆

サーティワンのアイスクリームケーキに、人気の「すみっコぐらし」が初登場。

サーティワンの「すみっコぐらし アイスクリームケーキ」は、2022年8月25日より通年販売開始です!

©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2022 Dtimes All Rights Reserved.