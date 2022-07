アマゾンプライム『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』2分30秒の新たな予告が解禁！

9月2日(金)より240を超える国と地域でプライム会員向けに独占配信されるAmazon Studiosによる待望のドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』(原題:THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER)より、ティザー予告第二弾が到着した。

Prime Videoの『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』は中つ国の歴史上でも伝説的な第二紀のヒーローたちを初めて映像化した作品で、J・R・R・トールキンの「ホビット」や「ロード・オブ・ザ・リング」の遥か数千年前を舞台にした壮大な物語が綴られる。今年2月に公開された最初のティザー予告は24時間で2億5千700万再生という驚異の視聴数を記録していた。

『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』ティザー予告

今回公開された予告では、トールキンの伝説的なキャラクターであるヌーメノール王国の人々が初めて登場し、このシリーズの魅力を深く伝えている。

登場するのは若者イシルドゥル(マキシム・バルドリー『2034 今そこにある未来』)、船長のエレンディル(ロイド・オーウェン『アポロ18』)、摂政女王の顧問官ファラゾーン(トリステン・グラヴェル『セルフリッジ 英国百貨店』)、摂政女王ミーリエル(シンシア・アダイ=ロビンソン『ザ・シューター』)ら。

他のヌーメノール人としては、野心を抱く若者ケメン(レオン・ワダム『ローマ帝国 カリグラ:狂気の皇帝』)と才能あふれる若き女性エアリエン(エマ・ホーヴァス『ライク、シェア、フォロー』)らの姿も登場する。

また、映像ではエルフの王国であるリンドンとエレギオン、ドワーフの王国カザド=ドゥーム、サウスランド、最北の荒野、サンダーシー、島国ヌーメノール王国など、シリーズ8話を通じて視聴者が目にするであろういくつかの王国も紹介されている。

『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』は2022年9月2日(金)よりPrime Videoにて独占配信予定。アマゾンプライムで見られるおすすめ海外ドラマ18選も併せてチェックしてみてほしい。(海外ドラマNAVI)