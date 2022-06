【ディズニープラス　6月おすすめ海外ドラマ】MCUファン待望の新ドラマがスタート！

Disney+(ディズニープラス)、2022年6月のラインナップは、マーベルスタジオのオリジナルドラマ最新作『ミズ・マーベル』や、3年ぶりの新シーズンとなる『アトランタ』、過去のNHK放送でファンの多い『素晴らしき日々』のリブート版などが配信開始となる。

『POSE/ポーズ』 シーズン1、2

6月1日(水)より独占配信(シーズン1:全8話 シーズン2:全10話)

『glee/グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』の生みの親、ライアン・マーフィーが手掛けたゴージャスでクールな衝撃のドラマ!

80年代のニューヨーク、LGBTQの若者たちは母親代わりの「マザー」の元に集まり、「ハウス」と呼ばれるコミュニティで共同生活を送っていた。そして、ダンスホールに集まっては、ファッションとパフォーマンスで競い合う。日常生活では肩身の狭い思いを強いられていた彼らのリアルを感動的に描いた、濃密な人間ドラマ。

『ミズ・マーベル』

6月8日(水)より日本初独占配信(全6話)

アベンジャーズオタクの高校生が、ある日ヒーローの力に目覚めたら…? 新時代のMCUヒーロー誕生を描くオリジナルドラマシリーズ最新作!

キャプテン・マーベルに憧れを抱くカマラ(本作が本格女優デビューとなる新星イマン・ヴェラ―ニ)は、アベンジャーズオタクの高校生。「スーパーパワーさえあれば…」と妄想の世界に浸っていたある日、強大な力を手に入れ、妄想したことが現実に! 友情、恋、ヒーロー活動に全力を注ぐ《ミズ・マーベル》が世界を救う! 今後公開予定のキャプテン・マーベル(ブリー・ラーソン『コミ・カレ!!』)が主人公の映画『The Marvels(原題)』にも出演予定の新キャラクターに期待!

『デイブ』シーズン1、2

6月8日(水)より日本初独占配信(各全10話)

実在のラッパー兼コメディアンのリル・ディッキーこと、デイヴ・バードをモデルにしたコメディシリーズ。

20代後半、ちょっと神経質なところがあるデイブは、自分が史上最高のラッパーになると信じている。友人たちに自分の音楽を認めてもらい、彼らの助けを借りながら、世界に認められるラッパーを目指す。周囲の友人たちを巻き込み、スーパースターを夢見て奮闘する。

『Love, ヴィクター』シーズン 3

we're heading back to creekwood season 3 of #lovevictor premieres june 15 on hulu and disney+. #StreamingDay #DisneyBundle pic.twitter.com/7rAd5FMo1l - Love, Victor (@LoveVictorHulu) May 20, 2022

6月15日(水)より日本初独占配信(全8話)

LGBTQ青春映画のヒット映画『Love, サイモン 17歳の告白』のスピンオフシリーズ版最新シーズン。

主人公ヴィクター(マイケル・チミーノ『シニアイヤー』)が自身のセクシャリティーを受け入れようと奮闘する自分探しの旅を描く。ファイナルシーズンとなるシーズン3では、高校卒業後の進路が決まり、新たな問題に直面したヴィクターとその仲間たちは、自分の将来について最善の選択をするために悩むが…。

『アトランタ』シーズン3

come through. every episode of atlanta, now streaming on #FXonHulu. pic.twitter.com/EIyE2w1yCm - AtlantaFX (@AtlantaFX) March 3, 2020

6月15日(水)より独占配信(全10話)

エミー賞受賞作が3年の休止期間を経て、ついに待望の新シーズンがスタート! 音楽の街、ジョージア州アトランタ出身のラッパー“ペーパー・ボーイ”と従兄弟でマネージャーを務める主人公アーンたちの日常を描くコメディドラマ。

ドナルド・グローヴァー(『スパイダーマン:ホームカミング』『コミ・カレ!!』)が製作総指揮、監督、脚本、主演を務める。ヨーロッパツアーに出るシーズン3では、アムステルダム、ロンドン、パリなどがメインの舞台となるそう。なお、次のシーズン4で幕を閉じることが決定している。

『ビッグ・スカイ』 シーズン2

The countdown is on. We’re less than one month away from the #BigSky return, Thursday, Feb 24 on ABC and Stream on Hulu. pic.twitter.com/vwKXmLm7wm - Big Sky (@BigSkyABC) January 28, 2022

6月22日(水)より日本初独占配信(全18話)

米国ミステリー作家 C・J・ボックスの「The Highway(原題)」を原作にした探偵ドラマの最新シーズン。脚本・製作総指揮・クリエイターを担うのは、『アリー・myラブ』『ボストン・リーガル』『ビッグ・リトル・ライズ』などを手掛けた、敏腕クリエイターのデイビッド・E・ケリー。

私立探偵のキャシー・デュエル(カイリー・バンバリー『ピッチ 彼女のメジャーリーグ』)と ジェニー・ホイト(キャサリン・ウィニック『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』)は、モンタナ州ヘレナ郊外で起きた自動車事故を調査するために再会するが、すぐにこの事件が見かけほど単純ではないことに気づく。

『マーダーズ・イン・ビルディング』 シーズン2

6月28日(火)より日本初独占配信(全10話)

スティーヴ・マーティン(『花嫁のパパ』)と彼の35年来の親友でもある名優マーティン・ショート(『サボテン・ブラザース』)という米国コメディ界のレジェンドコンビに、セレーナ・ゴメズ(『ウェイバリー通りのウィザードたち』)が加わり、異色の共演を果たして話題となったミステリー・コメディの最新シリーズ。

シーズン2ではこのトリオに加えて、世界的な人気を誇るスーパーモデルで歌手としても活躍する傍ら、『カーニバル・ロウ』などで女優としても活動するカーラ・デルヴィーニュが出演。同じくDisney+で配信中のドラマ『ライフ・アンド・ベス』で主演を務めるコメディエンヌのエイミー・シューマーもゲストとして登場する。

『素晴らしき日々』

Don't miss the Williams family too much! Stream #TheWonderYears now on Hulu and Disney+ pic.twitter.com/5LxiptnDIP - The Wonder Years (@WonderYearsABC) May 20, 2022

6月29日(水)より日本初独占配信(全22話)

米ABCで1988年から1993年まで6シーズンにわたり放送されたファミリードラマ『素晴らしき日々(別題:ワンダー・イヤーズ)』のリブート版。日本でもNHKで放送されていたため、見たことがある人も多いのでは?

1960年代後半のウィリアムズ家の物語を、想像力豊かな 12 歳のディーンの視点で描く作品。 アラバマ州モンゴメリーの黒人中流家庭で育ち、賢い大人になったディーンが、自らの過去の良いことや悪いこと、友情、笑い、教訓などを希望に満ちたユーモラスな視点で回想する。

