À¶¸¶ÇîÊÛ¸î»Î¡¡¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö²ò¸Û¤Î²ÄÇ½À¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×»ÊË¡»î¸³ÉÔ¹ç³Ê¤Ç
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£±£·ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¢¾®¼¼·½¤µ¤ó¤¬ÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î»ÊË¡»î¸³¤ËÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ë½Ð¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÈþÊæ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï»ä¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°æ¾åÌÀ¤¬¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤¬¹ç³Ê¤·¤¿»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤´Ö¤Ï¡Ë¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´î¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤«¤Í¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëàÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ÏÌª¤ÎÌ£á¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½£¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¸½ºß¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¸¶ÇîÊÛ¸î»Î¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë²òÀâ¤ò´ó¤»¤¿¡£À¶¸¶ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²ÅÙ¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È½êÂ°¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£