Twitterではツイート内で特定のユーザーについて言及する際などに、「@アカウント名」を入れることをメンションと呼びます。一度メンションされると、それ以降の会話に関する通知がひっきりなしに飛んでくることとなるため、「自分をメンションしないで!」と訴えたことがあるユーザーもいるはず。そんなメンション機能をより自由に活用できるようにするため、Twitterはメンションを解除する「会話から抜ける」機能についてテストしていると発表しました。

Twitter says it’s experimenting with ‘unmentioning’ - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/7/23015291/twitter-unmentioning-features-conversations

Twitterは特定の会話から自分へのメンションを解除できる「会話から抜ける」機能をテストしていると発表しました。記事作成時点ではこの機能はウェブ版Twitterの一部のユーザーに限定的に提供されています。

Twitter公式のアカウントのひとつであるTwitter Safetyは、「我々はアンメンション機能をテストしています。これはユーザーを守りながら会話から抜けるための新しい方法です。現在、ウェブ版の一部のユーザー向けに提供しています」とツイートしています。

We’re experimenting with Unmentioning-a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations-available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022