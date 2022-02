58歳の男性と交際し、2人で外出するとよく「お父さんですか?」と聞かれるという26歳の女性が『The Sun』などのインタビューに応じた。女性は「彼は私をとても大切にしてくれる成熟した男性」と主張するも、32歳の年齢差カップルには様々な声があがっているようだ。

【この記事の他の写真を見る】

英リンカンシャーのマンビーに住むジェシカ・ホッキングさん(Jessica Hocking、26)が32歳年上のダーモット・マリーさん(Dermot Murray、58)と出会ったのは、2021年2月のことだった。

ダーモットさんは介護の仕事をするジェシカさんの同僚と2か月ほど交際していたことがあり、職場で「元カレよ」と紹介されたという。

ジェシカさんは「私は男性のことをあまり信頼していなかったから、最初は彼のことを知りたいとも思わず息苦しさを感じたわ。でも職場で3人で過ごしているうちに彼といい友達になったの」と当時を振り返る。

しかしその後、ジェシカさんはダーモットさんと2人で仕事を任される機会が増え、次第に彼に悩みを相談したり、他の人には絶対言わないようなことまでシェアするようになった。

「最初は父親のような存在だったの。でもそれがいつかロマンチックな関係に進展したのよ」と語るジェシカさん。当初は32歳という年齢差ゆえ「上手くいかないだろう」と思っていたそうだが、彼を知るにつれて年齢のことは気にならなくなったという。

ただ自分たちが気にしていなくても、周りから年の差の現実を突き付けられることも多々あるそうで、ジェシカさんはこんな経験を語ってくれた。

「私たち2人で外出すると『お父さんですか?』『娘さんでしょう?』と言われてしまうのよ。最近2人で病院に行った時なんて『お父さんに連れてきてもらったの?』と聞かれたから、『彼は私のパートナーよ』と言い返したわ。」

そんなジェシカさんがダーモットさんとの交際を公にしたのは出会いから2か月後だそうで、ジェシカさんは「年齢差のことで色々言われることはわかっていたから、できるだけ秘密にしておこうと思ったの。でもいつまでも秘密にしてはおけないし、堂々と手を繋いで歩きたかったから、思い切って交際宣言したの!」と明かした。

そして気になる家族や友人の反応だが、ダーモットさんと4つしか年が変わらないジェシカさんの母(62)は2人の関係を喜び応援してくれているそうで、ジェシカさんは「母は彼との同居も許可してくれたのよ! 母は彼のことをベストフレンドと呼んでいるし、私が仕事に行くと彼と2人でテレビを見ているくらいよ」と嬉しそうだ。また友達も2人をサポートしているそうで、ジェシカさんの唯一の心配事は自分が働き盛りの時にダーモットさんが退職してしまうことだという。

ちなみに2人は近々婚約する予定だそうで、すでに婚約指輪を購入。ジェシカさんは左手薬指の内側にダーモットさんの「D」とハートのタトゥーを入れている。

ジェシカさんは「これまでダーモットのように私を愛してくれる人には巡り合わなかったわ。彼は恋愛に関してはとても真面目で、お風呂を入れてくれたり食事を作ってくれたり、小さなノートにメッセージを残してくれたり…。今の若い人はしないようなことを私のためにしてくれる。私にとってはとても新鮮だし、大切な人よ! それに性生活も上手くいってるわ。彼は優しいし、いつも私を気遣ってくれるの」とのろけ、最後にこのように述べた。

「恋愛に年齢は関係ないわ。年齢で恋愛を躊躇している人がいるとしたら、それは間違いだと思う。年上の男性は人生経験が豊富だし、成熟しているし、何よりも愛情にあふれているもの。彼が私を大切にしてくれるなら、年の差は問題ないことよ!」

ちなみにこのニュースには、「愛し合っているならいいのでは?」「お互いが幸せなのが一番」「私は18歳の時に35歳の男性と結婚した。上手くいってるわよ。問題ないわ」「女性に恋愛経験がないだけでは?」「すぐに介護に追われる生活にならないかしら?」「今の生活が長くは続かない。子供ができたら育てるのは若い女性よ」「10〜15歳なら許せる。でも30歳を超えると考えてしまう。幸せなのは今だけかも」「私が家族だったら、反対すると思う」といった様々な声があがっている。

画像は『The Sun 2022年2月25日付「MIND THE GAP I’m 26 and dating a 58-year-old - people constantly think he’s my dad but the sex is amazing」(Credit: Kennedy News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)