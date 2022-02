今月1日、イギリスのディスカウントストアに普段あまり見かけない動物が現れて騒ぎを起こした。公開された写真には赤いカゴに入った黒い生き物が写っており、この動物はモグラであることが判明した。レジ近くにいたモグラを見て店員は思わず悲鳴をあげたそうだが、生まれて初めて本物のモグラを見たという店長が優しく捕まえ、無事に近くの雑木林に逃がしてあげたという。『Metro』などが伝えている。

今回モグラが入り込んだお店は、英サフォーク州ストウマーケットにあるディスカウントストア「Poundstretcher」だ。店長を務めるジュディ・ブルーイスさん(Judi Brewis、64)は、レジの方から店員の叫び声を耳にして駆けつけた。

「最初は誰かが倒れてしまったのか、あるいは事故か、それとも気絶してしまったのか」などと考えていたジュディさんに、叫び声をあげた店員は「モグラです!」と驚きの事実を伝えたという。この店員によるとレジの横にネズミサイズの黒い生き物を見つけて叫んでしまったそうで、ジュディさんはモグラと聞いても「一体これは何なの?」思っていた。

ジュディさんは本物のモグラの姿を見たことがなく、児童文学作品である『たのしい川べ(The Wind in the Willows)』に登場するモグラしか知らなかったという。そんなジュディさんは、「モグラを初めて見たので魅了されてしまいました。毛並みなど全てが美しく、そのモグラはキレイだったのでとても穴から出てきたなんて思えなかったですね」と当時を振り返った。

またモグラについて「4〜5インチ(約10〜12センチ)くらいの大きさで、結構ぽっちゃりしていました」と明かしており、ジュディさんの同僚はこのモグラにイギリスの子ども向けアニメ“デンジャーマウス(Danger Mouse)”に登場するキャラクター“アーネスト・ペンフォールド(Ernest Penfold)”と名前まで付けたという。

ジュディさんは「咬みついてくるかもしれないので触れたくはありませんでしたが…」と振り返るも、両手で優しく包み込むようにモグラを捕まえて買い物カゴの中に入れた。それから500ヤード(約457メートル)ほど離れた雑木林まで連れて行き、その場に逃がした。

モグラの侵入経路について、ジュディさんは「どうやってモグラが潰されず、また誰にも見られずに道路を渡ることができたのかは分かりません。監視カメラには映っていなかったので、運搬用の荷台にのって荷物と一緒に運ばれてきたのでしょうね」と推測している。当時店内には7人ほどの買い物客がいて、モグラを一目見ようと集まっていたそうだ。

なお野生動物が店内に侵入したケースとして、コンビニにやってきたクマがアルコール消毒をするような素振りを見せたり、コンビニに現れた巨大トカゲの姿を捉えた動画も話題を呼んでいた。

画像は『Metro 2022年2月8日付「Mole found hunting for bargains in Poundstretcher is named Ernest」(Picture: Judi Brewis/SWNS)(Picture: SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)