Ž¢Æ¬¶â¥¼¥íŽ£¤Ç4000Ëü±ß¤Î¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤òÇã¤¤¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿40ÂåÉ×ÉØ¤Î"¸å²ù"
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¹â»³°ì·Ã¤Î¤ª¶â¤ÎºÙÆ»¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â»³¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¿Í¡¡²ñ¼Ò°÷¡ÊÇ¯¼ý600Ëü±ß¡Ë
ºÊ¡¡Àì¶È¼çÉØ
»Ò¶¡¡¡ÊÝ°é±à»ù¡Ê4ºÐ¡Ë
½»¤Þ¤¤¡¡¹Ù³°¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó·î12Ëü±ß¡Ë
¢£4000Ëü±ß¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï12Ëü±ß
¡ÖÆ±¤¸²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¿Í¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¶âÍø¤Î°Â¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Æ¬¶â¥¼¥í¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À°ÂÅÄÉ×ÉØ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Íî¤È¤··ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÏÉ×¤ÎÎ´É×¤µ¤ó¤¬40ºÐ¡¢ºÊ¤Î¤¤¤¯¤ß¤µ¤ó37ºÐ¤Î¤È¤¡¢Åìµþ¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¿·ÃÛÊª·ï¤Î¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÇ¥³èÃæ¤À¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ï»Ò¶¡¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¡¢Ãù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¼ê¸µ¤Î500Ëü±ß¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤ÈÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äã¶âÍø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÊÖºÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ¬¶â¤òÆþ¤ì¤º¤È¤âº£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¡¢°ÂÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÏÆ¬¶â¤ò¤Û¤ÜÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ´¤ì¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¤ò4000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¶â¤Ï12Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¢£5Ç¯¸å¤ËÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡×¤Ë
¤½¤·¤Æ5Ç¯¸å¡£Ìµ»ö¤Ë»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢4ºÐ»ù¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Î´É×¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤éSOS¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ëµþÅÔ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤ÊÎ´É×¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢µþÅÔ¤Î¼Â²È¤Î¤½¤Ð¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼êÊü¤½¤¦¤ÈÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËººÄê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿²Á³Ê¤Ï3200Ëü±ß¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ¤Ï3500Ëü±ß¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ê¸µ»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿500Ëü±ß¤â¡¢ÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤Î½ôÈñÍÑ¤Ç300Ëü¡¢¤µ¤é¤Ë²È¶ñ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþÈñ¤â¤¢¤ê¡¢Ãù¶â¤Ï150Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãù¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò¤«¤½¸¤á¤ì¤Ð¡¢º¹³Û¤Î300Ëü¤ÏÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤³Û¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¸½¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅê¤¸¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ°¤¯¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿·´´Àþ¤ÇËè·î¡¢µþÅÔ¤ËÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¤ò¸«Éñ¤¦À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÈñ¤â¤Ð¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÏÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºÐ¤À¤ÈÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·ÃÛÊª·ï¤Ë¤Ï¡Ö¿·ÃÛ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
»ä¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀ¸³èÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î·×²è¤Çº¹¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¹¶â¤òÊ¬³äÊÖºÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤°Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤âÃß¤¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±ç½õ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢²È¤ÎÇä²Á¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡Ê¡Ö¼«Ê¬¤Ï·î5Ëü¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¸µºÊ¤Ï6000Ëü±ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÎ¥º§¤Î¶²¤í¤·¤¤³Êº¹¡Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¿·ÃÛÊª·ï¤Î¾ì¹ç¡¢Êª·ï¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¹¹ð¡¦ÀëÅÁÈñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¡¢¡Ö¿·ÃÛ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×²Á³Ê¤È¤·¤ÆÇäÃÍ¤Ë¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡Ö¿·ÃÛÊª·ï¡×¤Ï¡ÖÃæ¸ÅÊª·ï¡×¤È¤Ê¤ê¡¢1³ä¤Û¤ÉÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬4000Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿Êª·ï¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢½»¤ó¤À¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï3600Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿·ÃÛ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë5Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÅÔ¿´¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤Ï¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢3200Ëü±ß¤È¤¤¤¦ººÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎººÄê¤Ï·è¤·¤ÆÂçË½Íî¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÏÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³èÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¤¤¯¤ß¤µ¤ó¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿´ÇÛÀ¤ÊÎ´É×¤µ¤ó¤Î°ìÊý¡¢¤¤¤¯¤ß¤µ¤ó¤Ï¤ª¶â¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤ÎÃù¶â¤â¤Û¤Ü¥¼¥í¡¢º£¤â¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ê¤É¤Î½¬¤¤»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤´Î¾¿Æ¤Î¾õ¶·¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¸·¤·¤á¤ÎÀáÌó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤·Æ¬¶â400Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤¿
¤Ç¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÆ¬¶â¥¼¥í¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤â¤·°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬1³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë400Ëü±ß¤ÎÆ¬¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢5Ç¯¸å¤Î¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ¤Ï3190Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2³ä¤Ç¤Ï2800Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÆ¬¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²È¤òÇäµÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¶Äã¶âÍø»þÂå¤Îº£¡¢¡ÖÆ¬¶â¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°ÒÀª¤Î¤¤¤¤ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤âÇäÃÍ¤Î1³ä¤òÆ¬¶â¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿¶âÍø¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÂÂß¤Î¤È¤¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÄÂ¤ÈÂçº¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤È¤³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÊÖºÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¡ÖÀÇ¹þÇ¯¼ý¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÖºÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¼ÂºÝ¤Ë»äÃ£¤¬¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï³ÛÌÌ¤Î¶â³Û¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·î¤Î¥í¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ä´ÉÍýÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤â¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤ª¶â¤ÏÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÉ¬¤ºÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¸ÇÄê¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¤Ï·è¤·¤Æ¥í¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬³ÛÌÌ¤ÎÇ¯¼ý¤Ç³ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿³µ»»¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¾·×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2022Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î¤¦¤Á1¡ó¤ò´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½êÆÀÀÇ¤«¤é10Ç¯´Ö¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê½êÆÀÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â³Û¤¬½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£º£¸å¤Ï¤½¤Î¹µ½üÉý¤¬0.7¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¿·ÃÛ¤Î¹µ½ü´ü´Ö¤Ï13Ç¯¤Ë±äÄ¹¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë½êÆÀÀ©¸Â¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢½êÆÀ¶â³Û3000Ëü±ß°Ê²¼¤«¤é2000Ëü±ß°Ê²¼¤È¡¢Âç¤¤¯ÀÚ¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇã¤¤Êª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤³¤È¡£º£¤ä¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇã¤¤Êª¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Ë²¿ÅÙ¤âÇã¤¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤·¤¿Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë²È¡×¡ÖÃÍÊø¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Å¤é¤¤²È¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ª²È¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç¸·¤·¤¤Êª·ï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤«¤é¹Ù³°¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¡¢±Ø¤â³Æ±Ø¤·¤«Ää¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£³«È¯Í½Äê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾õ¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾å¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤ÏË³¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
23¶è¤Ç¤âÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ê¸µþ¶è¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿å³²¤Ë¼å¤¤ÃÏ¶è¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Îã¤â¡£
Æ¬¶â¤Î½àÈ÷¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï°ìÀ¸½»¤ßÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼Î¤Æ¡¢¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½»¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ë²È¡×Ãµ¤·¤â¤¼¤Ò¡¢¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
¹â»³ °ì·Ã¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤«¤º¤¨¡Ë
Money¡õYou ¼èÄùÌò¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPR¡Ë¡¢1µéFPµ»Ç½»Î
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£2005Ç¯¤Ë½÷À¸þ¤±FP¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¨¥Õ¥Ô¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤òÀßÎ©¡£10Ç¯´Ö¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢¸½¿¦¤Ø¡£Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é¡¦¼¹É®³èÆ°¡¦ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎNISA¡õiDeCo¡Ù¡ÊÀ®ÈþÆ²½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¥È¥¯¡ª ÀÇÀ©Í¥¶ø¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤¤¤¿¤À¤Êý¡Ù¡Ê¤¤ó¤¶¤¤¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£FP Cafe±¿±Ä¼Ô¡£
----------
¡ÊMoney¡õYou ¼èÄùÌò¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPR¡Ë¡¢1µéFPµ»Ç½»Î ¹â»³ °ì·Ã ¹½À®¡á¾®Àô¤Ê¤Ä¤ß¡Ë