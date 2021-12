【おすすめ海外ドラマ】Huluで配信中！元気をもらえるハッピーなガールズドラマ4選

どんなに頑張っても上手くいかないことはあるし、失敗することもある。落ち込むことはあるけれど、それでも支えてくれる恋人や友達や仲間がいれば大丈夫! そう思わせてくれる元気をもらえるハッピーなガールズドラマ4作品をご紹介。恋愛も仕事も友情も、そしてオシャレにも一生懸命な彼女たちを見て、年末年始の気分を盛り上げてみてはどうだろう?

Huluで楽しめる、元気をもらえるハッピーなガールズドラマは以下の通り。

『Lの世界 ジェネレーションQ』

ロサンゼルスで暮らすレズビアンたちの日常を描きながら、カミングアウト、同性婚、養子縁組、性転換、乳癌など実社会でも起こり得るリアルなテーマを扱い、高い評価を得た『Lの世界』の続編。

オリジナルからジェニファー・ビールス(ベット・ポーター役)、レイシャ・ヘイリー(アリス・ピエゼッキー役)、キャサリン・メーニッヒ(シェーン・マッカチョン役)がレギュラーとして登場。3人のその後の人生を描きながら、新たなキャラクターである次世代の若者たちのドラマが展開されていく。オリジナル版から見ていてた人には懐かしのキャラクターも度々出てくるのも嬉しいサプライズだ。

シーズン2ではさらに多様性が広がり、ティーン世代のキャラクターにも焦点が当たる。華やかな世界だけではなく、"人と人がどう繋がるか"というテーマをエモーショナルに描く、待望のシーズン2は12月24日から配信開始したばかり。

『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

世界的な女性誌コスモポリタンの元編集長ジョアンナ・コールズの半生を基に、人気女性誌「スカーレット」編集部で働くミレニアル世代3人の日々の奮闘と成長を描く物語。幼い頃から憧れてきた雑誌のライターとして仕事に燃えるが恋には受け身なジェーン、編集部のSNS担当で情報通、何事にも物怖じしないキャット、恋をすると周りが見えなくなるほど夢中になってしまうサットン。性格の異なる3人それぞれが、今を生きる等身大の働く女子をリアルに体現している。

原題の『The Bold Type(ボールド・タイプ)』とは"大胆で挑戦的なタイプ"という意味。恋や仕事、様々な悩みを抱えながらも「自分らしさ」を見つけ、まさに大胆不敵に輝いていく彼女たちにきっと共感できるはず! 全5シーズンをイッキ見できるのはHuluだけ!

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』

40歳シングルマザーのライザは、憧れの出版業界での就職活動を始めるも、年齢が邪魔をして惨敗の日々。ある日バーで20代に間違われたことから、年齢をサバ読みして面接に挑むことに。なんとかアシスタントとして出版社でのキャリアをスタートさせたライザだったが、27歳の同僚ケルシーとのジェネレーションギャップにヒヤヒヤしたり、ライザの秘密を知る人に利用されそうになったりと、次々にピンチが訪れる。一方プライベートでは年下のジョシュとの関係に浮き立ったり、ライザの勤める出版社の社長チャールズから猛アタックを受けたりと、26 歳として恋愛を謳歌するが、ここでも秘密のためにハラハラドキドキが続く。

26歳と40歳の二重生活を送るライザに、若くからブロードウェイで活躍しトニー賞を2度受賞したサットン・フォスター(『バレエ・ガールズ 〜パラダイスへようこそ〜』)、恋にも仕事にもエネルギッシュな同僚のケルシーに子役から活躍するヒラリー・ダフ(『リジー&Lizzie』)、リチャードに恋するクセの強い上司ダイアナに様々なジャンルのミュージカルに出演してきたミリアム・ショア(『グッド・ワイフ』)など、個性豊かな女優たちが集結。

シーズン4ではチャールズの元妻ポーリーンが登場し、ライザの恋模様は一層複雑に。ライザは秘密を隠し通せるのか? ライザの恋の行方は? 1月27日(木)からはシーズン5の独占配信もスタート予定。

『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』

1950年代イタリア。ファッションの都ミラノの華やかな高級百貨店を舞台にした恋愛ドラマ。主人公のテレーザは婚約者の浮気をきっかけにシチリアから叔父の住むミラノへ上京するも、頼みにしていた叔父が逮捕されてしまう。テレーザは叔父を告訴した高級百貨店パラダイスの社長・モーリに告訴を取り下げるよう主張しに行ったが、ひょんなことからパラダイスで働き始めることに。美しくまっすぐなテレーザに、モーリと宣伝責任者のヴィットリオはたちまち魅了される。初めはモーリへの敵意をむき出しにしていたテレーザも、パラダイスで働くなかでモーリに惹かれていく。そんな中、取引銀行からの融資が止められたモーリは資金繰りに奔走し、銀行の頭取の娘・アンドレイ―ナに接近。モーリへの想いと一途なヴィットリオのアプローチの間でテレーザの心は揺れ動いていく。

慣れない都会での生活や故郷へ連れて帰ろうとする父親の登場など、次々にやってくる苦難に不器用ながらもまっすぐに立ち向かうテレーザに、きっと夢中になってしまうはず! さらにパラダイスに集まる女性たちの上品なファッションやヘアスタイルも魅力的。

女性の夢と憧れが詰まった、イタリア発サクセス・ラブストーリーはHuluにて日本最速配信中。

おすすめガールズドラマ配信情報

■Hulu プレミア『Lの世界 ジェネレーションQ』

シーズン1〜2 独占配信中(字・吹)

■Hulu プレミア『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

シーズン1〜5 配信中(字・吹)

■『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』

シーズン1〜4 独占配信中(字・吹)

■『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』

シーズン1〜2 配信中(字・吹)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン2©2021 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン5© 2021 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン5©2018 VIACOM INTERNATIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED

『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』© Rai Radiotelevisione Italiana-Aurora TV srl-2015