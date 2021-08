インテルでゴールを量産し、チームのスクデット獲得に大貢献したベルギー代表FWロメル・ルカク。

『Sky』によれば、古巣チェルシーへの移籍が確実になったようだ。

ルカクはミラノにあるクリニックでメディカルチェックを受けた後、ミラノ・リナーテ空港に到着する姿が撮影されたのだ。

Romelu Lukaku leaving Milano airport 30 minutes ago after medical completed: “I’m gonna send a message [to Inter fans] soon”, he told to @SkySport. 🔵🇬🇧 #CFC