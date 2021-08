【今週スタートの海外ドラマ】『モダン・ラブ』シーズン2や最も原作に忠実なシャーロックのシリーズが無料放送

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はMCUアニメーションシリーズや、ヨルダン製作のティーンドラマ、豪華キャストが話題の『モダン・ラブ』第2弾などの配信が開始となる。お見逃しなく!

■8月11日(火)

『シャーロック・ホームズの冒険』(NHK BSプレミアム&NHK BS4K)

ドイルの文体や当時の時代に極力忠実に映像化したことで評価されている名作ドラマ。ジェレミー・ブレット(『マイ・フェア・レディ』)演じるホームズは、「これぞ真のホームズ」と言われるほどの完成度を誇る。

原作通りヴィクトリア時代のロンドンを舞台にした本作では、その時代を蘇らせた衣装やセットも見事だが、ホームズとワトソンの熱い友情、レストレード警部たちに浴びせられるホームズの辛辣なコメント、膨大な知識と観察眼に裏打ちされたホームズの鋭い推理、モリアーティ教授ら敵との激しい対決など、時代を問わない魅力の部分もしっかり描かれている。

『ホワット・イフ...?』(ディズニープラス)

もしもあの時、アベンジャーズヒーローたちに別の運命が待っていたとしたら...?というテーマで、マーベル・シネマティック・ユニバースの登場人物たちの"ありえたかもしれない"様々な"もしもの物語"を描くアニメーションシリーズ。

明らかになっている物語のひとつは、<"もしも" ペギー・カーターに超人血清が投与され、痩せこけたスティーブ・ロジャースがハワード・スタークのアーマースーツを着て戦いに加わっていたら...?>という物語。彼らが全く違う運命を辿った時に、観客が驚くような"ありえたかもしれない"ストーリーが展開されていく。

Disney+(ディズニープラス)にて16時より日米同時配信。

■8月12日(水)

『アルラワビ女子高校』(Netflix)

キャストとクルー全員がアラブ人女性で構成されている中東ヨルダン発のティーンドラマ。

名門アルラワビ女子高校を舞台に、イジメを受けた生徒たちが加害者グループに仕返しを企てる。

■8月13日(木)

『モダン・ラブ』シーズン2(Amazon Prime Video)

NYタイムズ誌に連載された同名小説を原作に、1話30分のオムニバス形式で恋や家族愛、プラトニックラブ、自己愛など、様々な愛の形をユーモラスに美しく、そして時に悲痛に描くロマンティック・コメディの第2弾。

出演する豪華キャスト(一部)は、キット・ハリントン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、ルーシー・ボーイントン(『ボヘミアン・ラプソディ』)、ミニー・ドライヴァー(『ミッシング・レポート』)、アンナ・パキン(『トゥルーブラッド』)、ミランダ・リチャードソン(『グッド・オーメンズ』)、ズザンナ・シャコフスキー(『ゴシップガール』)ら。

『ブランニューチェリーフレイバー』(Netflix)

『アリータ:バトル・エンジェル』で主人公アリータを演じたローサ・サラザールが主演を務めるホラースリラー。

1990年のLAで、明るい太陽とは裏腹な薄汚い業界で裏切られた新人映画監督。復讐を誓い魔術師を訪れる彼女には、思いもよらぬ世界が待ち受けていた――。

『忽然と』(Netflix)

フランス製作の新スリラーシリーズ。

30代のギヨーム・ルケージは、初恋のソニアと兄のフレッドという、最愛の二人の死を目撃してしまった悲劇を考えないように生きてきた。それから10年が経ち、恋人ジュディスによって再び生きる意味を見出したが、彼女もまた突如姿を消してしまう。ジュディスを見つけ出すため、これまで家族や友人がひた隠しにし、そして彼自身も長年目を背けてきた真実と向き合うことになる。

『彼の王国』(Netflix)

アルゼンチン製作のNetflixオリジナルシリーズ。

相棒の大統領候補が暗殺され、大統領選を前にひとり残される宗教指導者。一躍、有力候補となった彼がチャンスをつかもうとするなか、事件の捜査が進んでいく。

『ヴァレリア』シーズン2(Netflix)

スペイン版と評価されているコメディドラマの第2シーズン。

新シーズンでは、ヴァレリアが小説家としての将来を決定づけるかもしれない決断を迫られることに。素性を隠してプロの小説家として生きるか、それとも小説の出版契約を破棄して、まっとうでない契約が横行する世界で引き続き生きていくのか...。そんな状況の中、彼女の恋模様も揺れ続ける。

■8月14日(土)

『弔い写真家の事件アルバム』(ANXミステリー)

19世紀、亡くなった人の写真撮影は欧米では非常に人気がある"追悼"の方法だったという歴史的事実を背景に誕生したアイルランド&カナダの最新ミステリー。

主人公のブロック・ブレナーハセット(マイケル・スマイリー『刑事ジョン・ルーサー』)は、最愛の家族を亡くした人たちのために、遺体との記念写真を撮る「弔い写真家」。ブレナーハセットの姪で女優志望のナンシー(アイリーン・オヒギンズ『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』)、墓掘人モロイ(カー・ローガン『私立探偵ストライク』)の協力を得て、仕事を進めていくが、その頃、街では追悼写真を撮ったかのようなポーズの遺体が発見される奇妙な事件が連続発生していた。

『ダークハート 猟奇殺人捜査班』(BS11)

何者かに両親を殺されるという暗い過去を背負った刑事が、ロンドンで巻き起こる残忍で猟奇的な殺人事件に迫る本格捜査ミステリー。主演はでダ・ヴィンチを演じたトム・ライリー。

ウィル・ワグスタッフは、若くして警部補に抜擢されたワーカホリックな刑事。殺人事件の解決にプライベートな時間までも注いでしまう彼には、16歳の時に両親が何者かに殺害されたという壮絶な過去が。そして、その事件が未解決であることも、彼の人生に暗い影を落していた。そんなウィルが率いる捜査チームは、ロンドンで巻き起こる残忍な殺人事件の真相に挑んでいく。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『シャーロック・ホームズの冒険』(C) ITV PLC

『ホワット・イフ…?』(C)2021 Marvel

Netflixオリジナルシリーズ『アルラワビ女子高校』は8月12日(水)より独占配信スタート。

Amazon Prime Video『モダン・ラブ』シーズン2

Netflixオリジナルシリーズ『ブランニューチェリーフレイバー』、『忽然と』、『彼の王国』、『ヴァレリア』シーズン2は8月13日(木)より独占配信スタート。

『弔い写真家の事件アルバム』© 2020 Deadpan Pictures and Shaftesbury DS Inc.

『ダークハート 猟奇殺人捜査班』©ITV Studios Limited 2018 All rights reserved. Licensed by ITV Studios Global Entertainment.