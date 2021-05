昨今は多くの若者がマニュアル免許を必要とせず、オートマチック限定免許の取得のみで済ませてしまうようだ。このほどオーストラリアで車両強盗を働こうとした2人の男は、マニュアル免許を持っていなかったことで車両強奪に失敗してしまったという。『LADbible』『7NEWS.com.au』などが伝えている。

豪ビクトリア州ベントリーの路上で現地時間4日午前3時半頃、メルボルン在住の30代の男性が車を駐車しようとしたところ、2人の車両強盗犯に襲われそうになった。

1人はナイフを持っており、男性に財布と車の鍵を渡すように脅してきたという。男性は仕方なく言われた通りにし、ヒュンダイ製i30(アイ・サーティー)の運転席から降りた。

2人は車に乗り込みそのまま逃走を図ろうとしたが、なぜか車を降りてその場から走って逃げて行ったそうだ。ビクトリア州警察では、男性の車はマニュアル・トランスミッション車だったため、強盗犯はオートマチック限定免許しか持っていなかった可能性があり、車を始動させる術を知らなかったものと見ている。

この事件を知った人たちは、マニュアル車の運転方法を知らなかった犯人について次のような意見があがった。

「犯人の年齢は考えなくても大体わかっちゃうよね。」

「はは! これはミレニアル世代の強盗から防ぐ盗難防止装置になるね。」

「クラッチ、ブレーキ、アクセルとペダルが3つあるとちょっとした古典的な盗難防止になるとはね。」

ほとんどの人が、今回の車両強盗犯についてマニュアル免許を持っていない若い世代だと指摘している。ビクトリア州自動車連盟によると、過去10年でマニュアル免許を取得する人は減少しており、2010年には全体の38パーセント、2019年には12パーセントしか取得していないそうだ。

なお警察では2人の車両強盗犯の行方を追っており、市民に情報提供を呼びかけている。画像は『LADbible 2021年5月5日付「Would-Be Melbourne Carjackers Foiled In Getaway Plan Because Vehicle Was A Manual」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)