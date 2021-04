【放送】アメリカ人気ドラマランキング、『LAW & ORDER』新シリーズも登場！ディック・ウルフ祭に

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。3月29日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『CBS NCAA BSKBL CHAMP SA-2』(NBC)

2.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』(NBC)

3.『LAW AND ORDER: ORGANIZED CRIME』(CBS)

4.『60 MINUTES』(CBS)

5.『シカゴ・ファイア』(NBC)

6.『シカゴ・メッド』(NBC)

7.『EQUALIZER』(CBS)

8.『ヤング・シェルドン』(CBS)

9.『シカゴ P.D.』(NBC)

10.『CBS NCAA BSKBL CHMP-MON-2』(CBS)

全米大学スポーツ協会(NCAA)のバスケットボール試合が1位、10位にランクインする中、ドラマ界ではシリーズの人気の高さが目立った。2位と3位に入ったのは、『LAW & ORDER』シリーズ。昨年11月からシーズン22を放送中の『〜性犯罪特捜班』に続いて、この週(4月1日)より同作を去ったキャラクター、エリオット・ステイブラー刑事を主人公とした新シリーズ『〜ORGANIZED CRIME』の放送が始まっている。その初回のレーティング4.9、視聴者数は786万人を数えた。

