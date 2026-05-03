米カリフォルニア州ビバリーヒルズ。ジェニファー・ロペスが、元夫ベン・アフレックとともに購入した約6000万ドル（約90億円）の豪邸について、彼の持分すべてを無償で譲り受けていたことが、修正された財産分与契約により明らかになりました。 2人は2023年5月、この物件を6085万ドル（約91億円）で現金購入し、その後さらに数百万ドルをかけて大規模な改修を実施。しかし2024年7月以降、売却に出されているものの、