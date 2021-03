『ウォーキング・デッド』マイケル・カドリッツ、『羊たちの沈黙』続編で演じるキャラを分析

大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』でエイブラハムを演じたマイケル・カドリッツが、映画『羊たちの沈黙』の続編となる新作ドラマ『Clarice(原題)』で演じるキャラクターを分析している。米Comicbook.comが報じた。

『Clarice』は、『羊たちの沈黙』の1年後となる1993年のワシントンD.C.を舞台に、FBI捜査官のクラリス・スターリングが、首都に蔓延する政治的な風土や背景に対処しながら連続殺人鬼を追う姿が描かれる。さらに、オリジナル映画であまり触れられていなかった、彼女の私生活にもスポットライトが当てられる。

『Clarice』でマイケルが演じるのは、『羊たちの沈黙』の10年後を描く続編映画『ハンニバル』でレイ・リオッタが演じた米司法省監査次官補のポール・クレンドラ。

Y'all are awesome !!! Tomorrow night an all new February 25, 2021