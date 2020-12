ロシア西部のゴミ処理施設で、袋に入った猫がベルトコンベアで処理されてしまう寸前に命拾いをしました。

一躍人気者となった猫は、なんと州の副大臣に任命されたそうです。

Cat found in a bag on a garbage conveyor belt - YouTube



分離処理される直前に袋を手にしたのは職員のミハイル・トゥカシュさん。

柔らかいものが入っていると感じて開封すると、猫と目が合ったのだとか。

信じられないとばかりに同僚たちに見せています。



職員はコンベアのすべての袋の中身を開封し、金属などが入ってないか確認する規則だったのが幸いしました。

A rescued cat was named an assistant to the environment minister of Russia's Ulyanovsk regionhttps://t.co/cCAzcJKJTb

獣医に診てもらった結果、健康状態は良好。地元ウリヤノフスク州の環境省が引き取ることに。

