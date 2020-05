Anatoliy Sizov via Getty Images

YouTubeが、中国共産党に対して批判的なコメントについて、自動削除を行っていることが判明しました。YouTubeの広報担当者によると、これは不具合であり、調査中だとしています。

この問題を最初に報じたThe Vergeによると、「共匪」あるいは「五毛」という単語を含むコメントが自動削除されているとのこと。共匪は共産主義の匪賊(野盗、ゲリラ)のことで、中国共産党軍の蔑称としても使われています。五毛は、やはり共産党配下で世論誘導などを目的に宣伝工作や、いわゆるやらせレビューなどを書き込む人たちのこと。書き込み1つあたり5毛が支払われていたとされることから、この名が付いたようです。

いずれも共産党を批判あるいは侮辱する意味の単語ですが、コメント中で肯定的な意味で使われている場合にも、自動的に削除されるとのことです。

直近では、Oculusの創業者であるパルマー・ラッキー(Palmer Luckey)氏や、人権活動家のジェニファー・ゼン(Jennifer Zeng)氏がこの問題をTweetしていますが、少なくとも2019年10月の時点では、YouTubeの公式ヘルプで指摘されていました。

YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (五毛), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China?