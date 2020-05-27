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#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.- Jennifer Zeng Á½ï£ (@jenniferatntd) May 13, 2020
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YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (¸ÞÌÓ), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China?- Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 26, 2020
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source: The Verge