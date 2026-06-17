『ハッチング -孵化-』（2022）で長編デビューを飾ったハンナ・ベルイホルム監督最新作"NIGHTBORN"の邦題が『ナイトボーン -夜哭-』（配給：NOROSHI、ギャガ）に決定し、2026年8月28日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開されることが明らかになった。あわせてポスタービジュアルと特報が到着している。『ナイトボーン -夜哭-』の公開が8月28日に決定し、特報とポスタービジュアルが公開に『ナイトボーン -夜哭-』は