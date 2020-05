『スター・ウォーズ』新作映画の監督はマーベルのあの人に決定！

大ヒット映画シリーズ『スター・ウォーズ』の新作を担う監督がついに決定した。米Varietyなど複数のメディアが一斉に報じている。

ディズニーとルーカス・フィルムが「スター・ウォーズの日」である5月4日(月)に発表した内容によると、監督に決定したのはタイカ・ワイティティ。マーベル映画『マイティ・ソー バトルロイヤル』と『スター・ウォーズ』シリーズ初の実写版ドラマ『マンダロリアン』でメガホンを取り、戦争映画『ジョジョ・ラビット』でアカデミー賞脚色賞を受賞した彼は、戦争映画『1917 命をかけた伝令』のクリスティ・ウィルソン=ケアンズとともに脚本も担当する。『マイティ・ソー』シリーズ4作目の監督も担当する売れっ子だ。

