『ブラックリスト』レッド役ジェームズ・スペイダー、シーズン8について早くも言及！「ハッと驚くようなことが起きる」

2013年全米ネットワークNBCにて放送スタートして以来、高視聴率を維持していよいよシーズン7に突入した大型アクション・サスペンス『ブラックリスト』。日本でもスーパー!ドラマTVで今月よりシーズン7の日本初放送開始となるが、本作で犯罪コンシェルジュことレイモンド・‟レッド・レディントン"役で主演するジェームズ・スペイダーが、2月に更新されたシーズン8について早くも言及。「ハッと驚くようなことが起きる」と語っていることがわかった。米Cinema Blendをはじめとする複数メディアが報じている。

米TV Guideのインタビューでジェームズが、現在放送中のシーズン7がどのように終わり、いかにしてシーズン8が始まるかをほのめかしていたという。

「今からシーズンのラストまでに、来年に向けて弾みをつけるハっとするような驚くべき決定的なことがいくつか起きるけど、そのどれについても今は話せないんだ」と、お茶を濁しつつもファンの期待に応える何かが待ち受けていることを明かした。

ジェームズが言っていた「決定的なこと」については、まだ完全には明かされていないが、レッドの正体ではないかと思われる。

先日公開されたインタビューでジェームズは、「このシリーズがどのように終わりを迎えるのか、その⼤枠の展開を知っている。ここしばらくは、脚本家たちと毎週その話をしているよ」と語っており、レッドの正体を知っていること、そしてシリーズの結末について議論を重ねていることを明かしていた。

『ブラックリスト』は放送スタートから同局の看板番組として安定した人気と視聴率をキープ。シーズン7の前半が終了した時点で660万人の視聴者を獲得し、18歳〜49歳層においては、これまでにほとんどのシーズンで金曜に放送されるドラマシリーズでナンバーワンを記録している。

ジェームズと主人公エリザベス・"リズ"・キーンFBI捜査官を演じるメーガン・ブーンがシーズン8の更新に合わせて新たな出演契約を交わし、レスラー捜査官役のディエゴ・クラテンホフやモジタバイ捜査官役のアミール・アリソンらレギュラーキャストも新シーズンに続投するものと思われる。

シーズン7はNBCにて毎週金曜に放送中。日本では4月28日(火)22時よりスーパー!ドラマTVにて放送スタート予定。待望の新シーズン放送に先駆けてシーズン6全話集中放送を4月1日(水)15時30分よりスタート。

また、これまでのストーリーをシーズンごとに振り返るミニ番組「15分でわかる『ブラックリスト』」を4月4日(土)17時より開始。シーズン1からシーズン5までを各シーズンたったの15分で学べるので今からでも追いつける!

そして番組の舞台裏とシーズン7の見どころに迫る特別番組「ブラックリストの舞台裏 シーズン7」(字幕版)を4月5日(日)17時15分より独占日本初放送する。製作総指揮のジョン・ボーケンキャンプとジョン・アイゼンドレイスが司会を務め、制作スタッフやキャストとこれまでを振り返る。オーディション時の貴重映像やNGシーン、『ブラックリスト』のマニア度を試すクイズなど、名脇役も含めたキャストの素顔も垣間見える。最後に放送される予告映像では、『ブラックリスト』シーズン7への期待が高まること間違いなしだ。



◆『ブラックリスト』シーズン6<全話集中放送>

4月1日(水)15時30分スタート

【二カ国語版】毎週月曜〜金曜15時30分(2話連続)

※4月13日(月)、4月14日(火)は3話連続放送

【字幕版】毎週月曜〜金曜26時(2話連続)

※4月13日(月)、4月14日(火)は3話連続放送

◆15分でわかる『ブラックリスト』<特別番組>

4月4日(土)17時00分ほか・15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1

4月4日(土)17時15分ほか・15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

4月4日(土)17時30分ほか・15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3

4月4日(土)17時45分ほか・15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

4月5日(日)17時00分ほか・15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5

◆「ブラックリストの舞台裏 シーズン7」<特別番組>

4月5日(日)17時15分〜17時45分ほか【字幕版】

Photo:『ブラックリスト』シーズン7 (c)2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.