ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªº£Ìë¤«¤é¤¹¤°¤Ç¤¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡ª
²ÖÊ´¾É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
¡ÚÊÝ·òÂÎ°é¡Û
ÀÐ°æ ÀµÂ§ ÀèÀ¸
¢¡ÀèÀ¸¹Í°Æ¡ª ºÇ¿·²ÖÊ´¾É¶ÚËì¥è¥¬
¤Þ¤º±¦¼ê¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤ÁÇØÃæ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¡¢
º¸¼ê¤ò²¼¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÇØÃæ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£
º¸¤ÎÏÆ¤òÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¦¤ËÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¤ò¸å¤í¤ËÈ¿¤é¤»10ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¡ª
º¸±¦¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ10ÉÃ¡ª
¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÈ¿¤êÊÖ¤ê¡¢²¼¤ÎÏÆ¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÏÓ¤äÇØÃæ¤ä¶»¤Î¶ÚËì¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢
Ç´Ëì¤Î¼ð¤ì¤¬¤Ò¤¤¤ÆÉ¡¤ÎÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10ÉÃ¤º¤Ä¡¢±¦¤Èº¸¤Ç1¥»¥Ã¥È¡£2¡Á3»þ´Ö¤ª¤¤Ë¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤ò¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡²ÖÊ´¾É¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¿·¿©ºà¡Ä¤ª¿Ý¡ª
¿Ý»À¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õ¿Ý¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤È¤¤¤¦¤ª¿Ý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¿Ý»À¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤Î²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò
ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡²ÖÊ´¾ÉÂÐºöºÇ¶¯¥ì¥·¥Ô ¡Ö¹õ¿ÝÆþ¤ê Ä¹°ò¤Î¥È¥í¥È¥í¤ß¤½½Á¡×
Ä¹°ò¤Ë¤Ï¡¢É¡¤ä¤Î¤É¤ÎÇ´Ëì¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á²ÖÊ´¾É¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ì¥·¥Ô¢¡
¡Ú¿©ºà¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
• Ä¹°ò¡Ä140g
• ÀÄ¤Î¤ê¡Ä¾¯¡¹
¡Ê¥¹¡¼¥×¡Ë
• ¤À¤·½Á¡Ä2¥«¥Ã¥×
• ¹õ¿Ý¡Ä30cc
• ¤ß¤½¡ÄÂç¤µ¤¸2
• ¿å¡Ä2¥«¥Ã¥×
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ ¤À¤·½Á¤Ë¹õ¿Ý¤ò²Ã¤¨¡¢3Ê¬Äø²Ð¤Ë¤«¤±»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤ë
¢ ¤½¤³¤Ø¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿Ä¹°ò¤ò²Ã¤¨°ì¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤ë
£ ºÇ¸å¤ËÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Ä¹°ò¤ò¾è¤»¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò¿¶¤ì¤Ð´°À®