「『スター・ウォーズ』OH MY CAFE」が1月18日から東京・東急プラザ表参道原宿 OH MY CAFE TOKYO、17日から大阪・kawara CAFE&DINING 心斎橋店、23日から愛知・kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店、24日から北海道・コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュードと福岡・kawara CAFE&DINING KITTE 博多店で期間限定オープンする。映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の公開を記念する『「スター・ウォーズ」OH MY CAFE』は、約40年以上にわたって続いてきた『スター・ウォーズ』シリーズをファンが語り合う場として展開。コンセプトアートを用いたミュージアム形式のカフェとして企画されている。店頭では、ダース・ベイダー、レイ、BB-8、ヨーダなど『スター・ウォーズ』シリーズに登場するキャラクターをイメージしたメニューをはじめ、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の劇中でレイが食べていたパンのようなメニューを販売。缶バッジやキーホルダー、ポストカードなどの限定グッズも販売する。事前予約者にはカフェ利用特典としてオリジナルA5クリアファイルを配布するほか、限定グッズの購入者を対象にショッパーを贈呈。ショッパーは無くなり次第終了となる。