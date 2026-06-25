ブラジルのGS首位突破が決定！ 日本が２位通過ならラウンド32で対戦。エースのヴィニシウスが２発、スコットランドに３−０完勝【Ｗ杯】
現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｃ組）第３節で、ブラジル代表がスコットランド代表と対戦した。
開始７分に先制に成功する。敵陣ペナルティエリア内でマッケンナからラヤンがボールを奪取。こぼれ球を拾ったヴィニシウスが落ち着いてGKガンをかわして右足で流し込んだ。
さらに22分、今度は敵陣ボックス手前でヘンドリーからボールを奪ったヴィニシウスがネットを揺らす。しかしファウルを取られて得点は認められなかった。
ブラジルがゲームの主導権を握り続けるなか、42分にはクーニャがボックス手前の左から狙い澄ましたミドルを放つも、わずかにゴール右に外れる。その３分後にはヴィニシウスの右からの折り返しにクーニャがダイレクトで合わせるも、相手にブロックされた。
それでも45＋３に追加点を奪取。敵陣ゴール前でこぼれ球を拾ったギマランイスのクロスにヴィニシウスが反応。ヘディングシュートを叩き込んだ。このまま２点リードで前半を終える。
後半に入っても攻撃の手を緩めないブラジルは51分に決定機。パケタのスルーパスに抜け出したヴィニシウスがGKガンと１対１の状況になるも、決めきれない。
それでも60分、カゼミーロのスルーパスを受けたギマランイスのラストパスからクーニャが右足のシュートを流し込んだ。
76分にはクーニャに代わってネイマールが途中出場。2023年10月以来、２年８か月ぶりにセレソンの一員としてピッチに立ち、スタンドからの大歓声で迎えられた。
このまま３−０で勝利し、GS２勝１分としたブラジルは首位通過が決定。F組の日本がもし２位通過となれば、ラウンド32で激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブラジルのエースFWヴィニシウスが貫禄の２発！
開始７分に先制に成功する。敵陣ペナルティエリア内でマッケンナからラヤンがボールを奪取。こぼれ球を拾ったヴィニシウスが落ち着いてGKガンをかわして右足で流し込んだ。
さらに22分、今度は敵陣ボックス手前でヘンドリーからボールを奪ったヴィニシウスがネットを揺らす。しかしファウルを取られて得点は認められなかった。
それでも45＋３に追加点を奪取。敵陣ゴール前でこぼれ球を拾ったギマランイスのクロスにヴィニシウスが反応。ヘディングシュートを叩き込んだ。このまま２点リードで前半を終える。
後半に入っても攻撃の手を緩めないブラジルは51分に決定機。パケタのスルーパスに抜け出したヴィニシウスがGKガンと１対１の状況になるも、決めきれない。
それでも60分、カゼミーロのスルーパスを受けたギマランイスのラストパスからクーニャが右足のシュートを流し込んだ。
76分にはクーニャに代わってネイマールが途中出場。2023年10月以来、２年８か月ぶりにセレソンの一員としてピッチに立ち、スタンドからの大歓声で迎えられた。
このまま３−０で勝利し、GS２勝１分としたブラジルは首位通過が決定。F組の日本がもし２位通過となれば、ラウンド32で激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブラジルのエースFWヴィニシウスが貫禄の２発！