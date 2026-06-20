「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がオリオールズ戦のスタメンを外れた。球団が発表した先発オーダーには名前がなく、「大谷翔平は父親産休でチームを離れています。彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と正式に発表した。大谷は左膝の炎症のため１２日に敵地で行われたホワイトソックス戦を欠場。その後は１７日のレイズ戦で先発マウンドに上がり６回４失点で７勝目をマ