阪神の粟井一夫球団社長（６１）が２２日までにデイリースポーツのインタビューに応じた。２リーグ制以降では球団初となる連覇を目指す猛虎。藤川球児監督（４５）は若手を積極起用しながら首位争いを演じ「育てながら勝つ」を実践している。一方で球団は事業で得た収益をチームの育成、強化にも還元し「稼ぎながら勝つ」という好循環を確立。常勝チームとして創設１００周年に向かう球団トップが、自らの経営理念を語った。