映画監督の安藤桃子が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。辺野古転覆死亡事故から3カ月が経過し、遺族が改めて事実の解明を訴えたことに、私見を述べた。3月16日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている同県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆した。この船は基地移設に反対する抗議船で、平和学習中の同志社国際高（京都府）の生徒18人と乗組員3人が乗船。全員が海に投げ出された後に