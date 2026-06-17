映画監督の安藤桃子が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。辺野古転覆死亡事故から3カ月が経過し、遺族が改めて事実の解明を訴えたことに、私見を述べた。

3月16日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている同県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆した。この船は基地移設に反対する抗議船で、平和学習中の同志社国際高（京都府）の生徒18人と乗組員3人が乗船。全員が海に投げ出された後に救助された。このうち、一方の船の船長と、生徒の武石知華さんが死亡した。事故当時、現場では4メートルの風が吹き、波浪注意報が出ていた。

その後の文部科学省の調査で、「船長への過信から学校側の下見がなかった」「教員が波浪注意報を把握していかった」「ライフジャケットの指導不十分」などの安全管理の不備が指摘された。

また、武石さんの遺族によると、「抗議船」の文字が学校側のしおりには書かれていなかったという。文科省は「政治的中立性を定めた教育基本法に違反」としたが、学校側は「特定の政治的、思想的な教育を目的にしたものではなかった」と反論している。

こうした状況を踏まえ、安藤は「3カ月間、いろんなことが言われてきていますけど、大変重いことだと思います。政治的な意見とか教育的な意見が交錯していますけど、まずは何よりも安全を優先することにもう一度しっかりと意識を向けた方が、何より大事じゃないかなと思います。万が一ということを考えて、何重にも何重にもその当日を迎えるまでは大人が確認して、責任を持ってやっていく。そのことが今後ほかの修学旅行、いろんな関係者も意識していただきたいと思うところ。あとはいろいろ言われているなかでも、命ということ、すごく遺族の方たちのことを思うと、社会としても1人の人生っていうことに視点を向けることが大切だと思います」と、安全や命を守ることの重要さを説いていた。