【HG 1/144 ガンダムグリープ】 2025年12月19日発送（1次予約分） 価格：4,510円 プレミアムバンダイ販売商品 「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」に登場する可変MS「ガンダムグリープ」が新たな装いとなってプラモデル化され、プレミアムバンダイにて発売された。そのサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。 「HG 1/144 ガンダムグリ