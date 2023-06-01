【HG 1/144 ガンダムグリープ】 2025年12月19日発送（1次予約分） 価格：4,510円 プレミアムバンダイ販売商品

「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」に登場する可変MS「ガンダムグリープ」が新たな装いとなってプラモデル化され、プレミアムバンダイにて発売された。そのサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。

「HG 1/144 ガンダムグリープ」。2025年12月19日発送（1次予約分）。価格は4,510円。プレミアムバンダイ販売商品

「新機動戦記ガンダムW」の外伝として展開されたコミック作品「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」。その中で銀仮面の男シルヴァ・クラウンによって製造された可変MSがこのガンダムグリープだ。翼の用に展開されるリフレクトシールド、ハイパー―メガ粒子ランチャー、ビームランサーといった攻防に優れる武装を持ち、可変による高い機動性も備えた高性能機体として登場する。

装いも新たにデザインされたガンダムグリープ

今回プラモデル化されたガンダムグリープは、1997年にキット化されたものとは異なり、かつて同機のデザインを手がけた阿久津潤一氏によって全く新しい装いとなって立体化されたもの。機体の特徴的な意匠や武装、変形の設定は残しつつ、より洗練されたシルエットのスタイルでデザインされている。

全体のデザインが大幅にブラッシュアップされ、別の機体のようにも見える

翼のように展開されるリフレクトシールドは、前方に折り畳みが可能。近接戦用のビームランサーは新たな形へと置き換えられ、旧キットには付属しなかったハイパーメガ粒子ランチャーも同様に新規デザインとなって付属している。

翼のようなリフレクトシールド

ビームランサーは分割してリフレクトシールドに格納することが可能

写真にはないが、機体の最大の特徴である可変機構は、パーツの差し替えによってMSモード、アサルトモード、MAモードの3形態に変形が可能。また別売りの「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」と各種拡張セットを使うことで合体による機体再現も可能となっている。

変形は専用の差し替えパーツを使う仕様だ

「HG 1/144 ガンダムグリープ」はこれまで3次予約までの受注が行われたが、現在は予約を停止中。次回生産のアナウンスについてはホビーオンラインショップ公式サイトを確認のほど。

(C)創通・サンライズ