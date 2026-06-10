「日本ハム４−１ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）エースの威厳を見せた。最後の打者を空振り三振に仕留めると、日本ハム・伊藤大海投手は軽く右拳を握った。１失点完投で両リーグトップタイの７勝目。「あまり状態もよくなかったけど、何とか試合の中で修正しながら最後まで投げられた」。チームに今季初の５連勝、同最多の貯金３をもたらした。３日の広島戦では５回３失点で３敗目。打ち取ったと思った当たりが適時