競泳日本選手権男子２００メートル平泳ぎ（６日）で連覇を成し遂げた?天才?大橋信（１７＝枚方ＳＳ）にも高校生らしい一面があった。パンパシフィック水泳選手権（８月開幕、アメリカ）の日本代表の選手たちが９日、都内で公開練習を行った。練習後、大橋は報道陣に混ざって２０２４年パリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）を?取材?。「来年から東洋大に入る大橋信のことはどう思いますか」と茶目っ気たっぷりの質問をすると