国際航空運送協会（IATA）は、第82回年次総会（AGM）と世界航空輸送サミット（WATS）を6月6日から8日にかけて、ブラジル・リオデジャネイロで開催する。IATAに加盟する航空業界の首脳陣や政府関係者、サプライヤー、メディアなど約1,500人が集まり、航空業界をとりまくあらゆるテーマについて議論する。ホスト航空会社はラタム航空グループが務める。南米での開催は1999年のリオデジャネイロでの開催以来27年ぶり。6日には各地域ご